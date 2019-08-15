网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光码字委员会>>微黄微暴力的《蛋黄人》，一边暗恋一边拯救世界

微黄微暴力的《蛋黄人》，一边暗恋一边拯救世界

加入收藏

2019-8-15 9:53:17

“超人”渴望，大概是每个废柴青年内心深藏的秘密之一吧，过目不忘的记忆力，飞天遁地的体能，不但学习上秒杀对手，战场上也能拯救心爱女人于危情时刻，简直是地球的保护神，人类的大救星，《蛋黄人》通过一个脱离母体的变种外星生命体，使一个被暗恋女神忽视，被舍友无视，被对手轻视，且患癌只剩三个生命的大学生无意间变身超人的故事，但显然，这个故事还有更多话想和观众对谈。

首先是对于超能力的控制，面对突如其来的巨大能量，个人如何能够抵抗诱惑，成为重大考验，有时候，好人只是因为没有做坏事的能力而已，因而《蛋黄人》在对于超能力的使用上，显得更为谨慎——显然，人类没有完全将自己托管给“蛋黄人”，即使他有能力变成一个可以为所欲为的“混蛋”，但他仍能保持理智，使自己可以拦住另一支胳膊，将打向暗恋女神前男友的拳头，砸向了储物柜，继而，在网球赛场上赢得对方。

这是颇为理智的一个设计，符合角色大学生的身份，更为重要的一点则是，质朴和善良的基地，恰到好处的将故事留在了充满青春质感的校园中，说这部网剧是泛着柠黄色彩的青春校园版“毒液”，正是因为他没有张开血盆大口，一口咬掉对手的脑袋。

另一层深意，则是在现实中去验证书本中教条的可行性。在这场人蛋合体的变故下，人类李志远变成“充电器”，为外星萌物“蛋黄人”提供能量供应，但同时也被外星体治愈癌症，拥有超人体魄，这样的人蛋合体，显然是一种双赢，而且，“蛋黄人”也在载体匹配完成后，投入到认真的学习当中，所以，其后很多解决难题的思路，便是对这些从书本中学来的知识的验证。 

导演在指导这部剧集的时候，也是刚刚结束校园生活，其实也有着如“蛋黄人”一样的迷茫，那就是书本上的教条在现实中，往往会让人碰壁，那么是否该就此放下底线，和这个世界一起同流合污？与之相对，是丧失思考能力听命于母体的反派外星人，他们则完美的印证着放弃思考后的危险和破坏力，所以，《蛋黄人》想要给我们的答案显而易见——在逐渐强大之后，仍能保持思考与初心，显然，正是个人人格的成长和完善的象征。废柴青年李志远就是这个幸运儿。

当然，这场出人意料的人蛋合体，也为观众释放出诸般笑料，比如在公众场合下袭胸女神，天台上让舍友看“蛋黄人”闹下的笑话，都在展现年轻人内心那些充满恶趣味的搞笑方式，而且，最重要的则是看废柴对暗恋女神的一往情深颇有治愈的慰藉，那才是青春该有的模样，不因力量而改变。

微黄微暴力的《蛋黄人》，一边暗恋一边拯救世界，可看。


蛋黄人 (2019)

影评(3)

收藏(1)

蛋黄人/Yolk Man(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/724359/blog/8196555/
--------------------
负责围观 起哄 闹炸

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光码字委员会 20860

RSS订阅

时光码字委员会

5869名成员20892个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 