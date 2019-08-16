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何处可依——Ain't no place like home

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2019-8-16 0:24:57

这朵野玫瑰显然是带刺的，Jessie Buckley在本片中塑造了一个爱追梦又脱离现实的形象，她饰演的Rose是一个涉嫌走私毒品被判入狱12个月的女子。当她出狱后却是失去了乐队的工作，之后电影进入了三条叙事线索。Rose事实上是一个拥有两个孩子的单身母亲，她却选择逃避责任将孩子丢给自己的母亲。而Rose虽然生活在英格兰的格拉斯哥，却梦想自己能够去到乡村音乐圣地那什维尔大展身手。目前她在一位富人Susan家里担任管家，有了重新追梦的机会。

电影开局的节奏非常快，半个小时内就让剧情进入到主线，并且将Rose的困境诠释清楚。即使出狱后，Rose也没有承担母亲责任的决心，来照顾自己的两个孩子，依然不顾一切想成为乡村歌手。Susan欣赏她的才华，给予Rose一些帮助，希望帮助她完成自己的心愿。而Rose在这段经历中逐渐找到了自己想要什么，以及现实和梦想的距离。故事看起来有些俗套，但三条线索处理下来还是比较通顺，在意料之中的剧情发展，但扎实的正能量之余也让人有些思考。


首先是音乐梦，Jessie也算是英格兰发展不错的影音双栖艺人，而大家对她的了解恐怕都是来自于今年的《切尔诺贝利》，她饰演了消防员的妻子。而在这部电影中，Jessie将自己的角色已经塑造得很好，刚开始的刺头形象，到后来的平静对待人生，她的歌喉得到了充分的体验。电影里虽然没有很多令人难忘的歌曲，但都是标准水平以上的乡村音乐。好吧，最后的那首《No place like home》还是打动了我，我一直都很喜欢后街男孩那首《No Place》。

这首歌也是全片的主调，出生于英格兰却向往美国，玫瑰虽然是英格兰的国花，但Rose却是无心留恋故乡。成为一名乡村歌手，永远是她的愿望清单第一位，每次看到Rose和身边角色的互动，就觉得她的人物形象逐渐丰满起来。而这部电影不是《一个明星的诞生》，Rose背负的东西很多，她欺骗了欣赏自己的Susan，一直不敢和孩子们敞开心扉的交流。Rose和Susan、孩子以及母亲Marion的三段关系，基本上贯穿了整部电影，热血淡去终归平静。


毕竟，电影以乡村音乐作出元素，结局总是会如同大家预料中的那样圆满，Rose解开了自己的心结，向Susan承认了自己的过去，终于融入了身为母亲的角色。而Marion最终将自己积攒的钱交给女儿，让她前去纳什维尔再次追求梦想。当Rose在莱曼礼堂即兴放声一曲后，她终于明白格拉斯哥才是自己的根源，Rose回到故乡发展。由于电影尽可能地填充剧情，因此我们虽然看到一些剧情冲突，但却没有深入发展，然而母女相互理解这段还是让我非常感动。

Rose这个角色在电影里的设置并不让人讨好，她过于执着于自己的梦想，而且还是一个单身母亲。她在电影前半段充满了张扬的活力，但事实上却是来掩饰自己虚空的内心，当生活和孩子都需要自己时，Rose无法继续任性坚持所谓的梦想。人生就是鱼与熊掌不可兼得，而Rose在一年后再次演出时，我们无法知晓她付出了多大的努力，这种温情而俗套的结尾，固然是老生常谈的话题，却让观众有很强的代入感。Rose始终是玫瑰，只需要找到合适的盛开时机。


如果要说缺点的话，那就是这部电影四平八稳，基本上在桥段和剧情设计上，没有给予我任何的惊喜，导致电影在艺术高度上未能取得太大的突破。音乐方面还是有些薄弱，但可能也是这几首插曲虽然好听，却无法结合Rose的人生带来心灵震撼，乡村民谣肯定没有那么摇滚人生震撼。说到这里，最后看了《乐队的夏天》花絮故事，那些摇滚乐队在没有成名时的地下人生。曾经在很多年前去过那种人数很少的Live，最终被那种近乎嘶吼的声音吓退，然后不敢逗留太久。

国内地下乐队的处境，远比《缝纫机乐队》那种近乎喜剧的故事更加灰暗，为了一个音乐梦想漂了很多年，能够记住你名字的人可能就几百个。然后在用尽了青春后，不得不回到正常的人生，娶妻生子过回平凡人的生活。日本的地下偶像文化比较流行，那些小众乐队和歌手基本上两三天就有一次表演以及周边贩卖，但国内逐渐往韩国的练习生制度接近。很多心怀音乐梦的小人物，只能在酒吧和小会场里演出，不过这是一个网路时代，说不定下个幸运儿就能被抖音捧红。

 

野玫瑰 (2018)

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野玫瑰/Wild Rose(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/3969891/blog/8196632/
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念及那段电影的时光。

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