童年往事——观电影《镜子》

镜子永远都在那儿。那些变形的、衰老的、散发异味的、布满斑点的、不再被爱的镜子。那些刚刚诞生的镜子，和俄国皇宫中沉默百年的镜子。那些女人化妆包里的镜子。那些玻璃也是镜子。那面乡下的野湖也是一面镜子。清晨，你在客厅看书，沙发对面的电视屏幕也是一面镜子。你觉得你在它里面很美。相机和摄影机镜头也是镜子。你经常自拍。用一种最为自然而文艺的滤镜。你通常设置为 “黑白”或是“森女”风格。肤色白皙。嘴唇是粉红色的。你自拍时不会笑。你在捕捉最为孤僻而精致的瞬间按下快门。那是你最为平静的时刻。就像一枚切得最为完美的柠檬完全融入了冰水里。就像一个十五岁少女的身材，乳房发育得刚好戴上 B 罩的胸衣。你看不见自己的脸。所以你经常照镜子。你在和别人面对面的时候，总担心对方看到的自己是一个怪物。你总是怀疑自己的长相让对方不知所措。你总是感到抱歉。你沉浸在一种自责的感觉里。这样一种自卑毁了你也成就了你。你拥抱了艺术，然后成为了一个纯粹的人。镜子挽救了你。它让你知道你拥有美丽和瑕疵。它给予你自信，也给予你忧伤。就像不可能拥有完美的人生和永恒的幸福。那些挫折和失意是一种饥饿，反衬幸福是那么美好。如果没有镜子，我们的人格是慌乱的。我们不知道我们是谁。你将不会被深深地慰藉和陪伴。你将没有和自我独处和对话的机会。你将没有朋友。你将陷入不安的孤独。镜子从不会撒谎。它就在那儿。等待我们的靠近。



