《双子杀手》1+1=3？CG剧情相结合，李安导演从未失去初心

双子杀手

Gemini Man

(2019)

两个史皇，这对于观众而言是一次视觉中的冲击，作为华裔导演的李安这一次给我们带来的这部《双子杀手》，从某一层面而言，更多的是CG技术与剧情的结合，而这部电影上映到现在为止，口碑却形成了分化，但是我们要在这里说明的一点是，这部电影是李安水准最高的一部作品，当然了每当我们说这种话的时候，总会有人说，是不是拿片方钱了，不要瞎猜，如果你对这部电影不满意，那么也请闭嘴，网络暴力的例子，不想言说。

电影的基本是讲故事，那么在这部电影中，李安又给我们讲了什么一个什么故事呢？其实很简单，某特工亨利正准备退休，却不想被一个年轻杀手所追杀，而这位神秘的杀手正是比自己年轻了整整25岁的克隆体的故事。由此可见，科技和软科幻成为这部电影的一大看点，自己被自己追逐，这样的戏份再也刺激不过了，而对于观众，这种追逐之下，会不会认不出来哪个是真正的史皇了呢？



毋庸置疑，两个史皇的存在是这部电影最大的看点，这也就说明了李安执导筒下的电影技术不仅仅是用来讲故事了，如今已经年迈的李安为什么能够跻身世界前沿，那就是对于电影技术的充分利用，不管是《比利林恩的中场休息》《少年的奇幻漂流》这些我们熟知的影片，几乎每一部中都有了李安对于特技的充分利用。





但是如果回顾起李安导演的以往作品，特技运用最多的一部便是《绿巨人》，没错，其实在很早的时候，是由华裔导演缔造了“绿巨人”，故此才有我们现在看到的The Avengers。





《双子杀手》中充满了动作戏，而面对武打动作场面而言，这一次李安将与镜头结合，形成了一部只属于真正懂得中国武术传统的导演才能做到的事情。我们看到过很多的动作戏，但是能够做到李安这样，实在不多见。武术与现代的搏斗相融合，这也是李安对中西方文化的一种致敬。我们看到的这部电影中，用相当高强度的动作戏配合虚拟影像乃至现代科技的运用，从故事和人物上对角色进行雕琢，从而将两个史皇的区别缔造的更完美。

4K技术的不断升级，让这部电影上更是觉得，影视工业革命不仅仅是设备和放映设备的升级，还有对高端设备的应用，李安就做到了，拍出了常人拍不出的质感，没有任何滤镜下的演员着实是原色出演，这样的画风是感人的。李安对于电影的表达，一直建立在自由的基础上，《双子杀手》预期很高，而口碑不一，更是因为这一次的突破让很多观众不适应了。

在我们而言，曾有幸参与到该片的一次点映活动中，看了之后觉得，这部电影其实是一种全新的电影方式，我们在现代讲究一个词语叫做“沉浸”，没错，《双子杀手》给我们带来的感觉就是这样，沉浸式的体验，清晰而又质感的感觉，是对这部电影画风和画面的肯定。3D的高帧率之下，60fps看上去就已经很逼真了，而目前在我们熟知的一些影院中，已经采用了60ftps，相信这种质感会更棒的。





其实对于李安导演的这部作品，不管你抱一种什么样的心态去看，最重要的是看李安这位导演搭配这个世纪能够给观众们缔造出一个什么样的角色，这才是最重要的。李安的故事体系中，结合了父亲与儿子、自我对立、科技克隆这些大家熟知的字眼，但是剧情本身而言也是前所未有的一种突破。克隆体杀掉本体，这样的情节看上去的确是很脑洞的，但这就是李安最终的目的。

两个威尔·史密斯的对垒极具现代真实感，打戏的精确度更是让人觉得与特效切合。在CG的层面上，这部电影是加分的，故事方面呢，也是说的过去的。我们在观看一部电影的时候，以一种平常的心态去看，这才是关键。如果事事较真，连曾经缔造过传奇的导演都不去支持，那么你的生活过的很糟糕。正能量的对决其实是这部电影的核心，而如何运用就要看李安导演的才华了。（版权声明：本文由资深影评人 @编剧高喜顺 作者原创，未经许可禁止搬运，侵权必究！）