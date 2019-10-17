从反漫威到反电影——从漫威电影宇宙抛出的惊奇（1）

从漫威电影宇宙抛出的惊奇

——漫威电影本体论

文=空语因明

漫威电影宇宙的电影，实际上不是电影？

这样的话，粗看起来，似乎是个咒骂的话。比如：说某人是“婊子养的”，表明不符合常规的社会体制。对于反思而言，那应该是个电影本体论的判断：如果说那个以电影为名的电影不是电影，又有什么是电影呢？电影究竟是一种怎样令人惊奇的存在物？

不过，更加实际地看，说漫威电影不是电影，其实表现的是一种“市场假相”，同时也展现着意见领域的“剧场假相”。它表明，在一个利益争斗的意见领域里，“客观事实之类的概念正在从世界上消失”——这句话正是漫威《蜘蛛侠》从一个意识形态斗士那里引用来的，却也非常符合漫威电影遭遇的状况。

此处并非想要捍卫漫威电影，当然也不是要默杀它，而是想要确定某些实情。我对漫威电影感兴趣，但并非迷狂地喜欢它。另个，“漫威电影本体论”的标题也表明此处会有些胡扯的话语，毕竟我不知道电影是什么，也不知道本体论是什么。





【1】从反漫威到反电影

在漫威电影宇宙兴起之后，意见领域出现了很多贬低漫威电影的意见。有的人说，漫威电影没有表现出“人性”或“人情”；有的人说，漫威电影是垃圾电影，非常幼稚低端；有的人说，漫威电影只是个工业品，没有“灵魂”，就连参演漫威电影的演员都是如此；还有的人说漫威电影是（后）殖民主义的电影产物，代表了美利坚意识形态的文化霸权。

这些意见不仅来自观众，也来自电影工业的从业者。无论怎么说，很多贬低或敌对漫威电影的意见，都还把漫威电影当作电影来看。当然，这些贬低的意见，除了那种意识形态批判的意见之外，大都是没有什么实际根据的。如果漫威电影是垃圾的话，那么评价电影的标准就非常高，以至于就没有多少所谓的精良电影了。当然，把漫威电影当作卓越的艺术品，似乎也有点过分了。

对这些意见的评论，随后再说。对漫威电影的贬低最近似乎达到了一个新的高度，有个著名导演说：漫威电影实际上不是电影（cinema）。

对此，有的意见表达出气愤，觉得他们对漫威电影的喜爱，遭到了冒犯；有的意见却觉得理所当然，要知道，说出“漫威电影不是电影”的可是一位著名导演，似乎这就是话语可信的保证。

如果权威和狂热就代表理性的话，那么我们在这里就没有多少可说的了。值得庆幸的是，反对权威和狂热的专制也是漫威电影的重要主题，因此，这里仍然有些道理可讲。

实际上，“漫威电影不是电影（cinema）”这个判断可以有不同的理解，其中最不可信的理解，就是这个判断将漫威电影排除到了绝对的电影领域之外。因为，那就像说“白马非马”一样粗浅。重点在于，在“漫威电影不是电影（cinema）”中，电影一词用的是cinema，而不是movie或film，那么cinema这个词很可能代表的是特殊含义的电影。

先来看那位著名导演的原话。大致地，那位导演说：“我不看漫威电影，我曾经尝试过，但是，那不是电影（cinema）。老实说，我能想到与漫威电影最接近的是主题公园。它不是那种向其他人传达情感体验和心理体验的电影（cinema）。”

可以看出，在“漫威电影不是电影（cinema）”的话语里包含着特定的前提，由此限制了电影（cinema）的含义。这里主要区分cinema含义的两个方面，一方面，cinema的所指强调场所，即电影院；另方面，cinema所指的电影强调艺术和文化。

因此，说，“漫威电影不是电影（cinema）”的两层意思是：①漫威电影超出了电影播出的场景；②漫威电影不是有文化的电影，或者说漫威电影“没文化”，达不到“电影艺术”的领域。这样的话，第二层意思，又回到了之前很多贬低漫威电影的意见。也就是说，“漫威电影不属于电影艺术品”。这样的话，少了很多逻辑上的荒谬，它至少不再违背形式逻辑。不过，它仍然是一个价值判断，因此是否正确，就是另当别论的了。至于，第一层含义——漫威电影对场景的超越——传达出的应该是某种“客观事实”，不过，并非字面意思上的那种事实。

疑问还是有的，说“漫威电影是在电影院（cinema）放映的”，为何会不属于cinema呢。实际上，我们可以用观看的背景成本来衡量这一点。当你去看某个单独的电影的时候，比如观看《化身博士》，观众往往并不需要过多了解它和其它电影的关联，就能领会它在讲什么。这个电影就被限制在放映电影的场所中，被观看。

但是漫威电影宇宙里的电影却不一样。

漫威电影宇宙非常壮观地，将几十部电影整合起来，同时又让它们保持相对的独立性。这是相对而言的独立性。如果只是去电影院看热闹的话，那么漫威电影当然是电影。漫威电影宇宙的延续，让观众为了领会后续电影的情感基础，就需要知道很多故事背景。比如，某个观众去看《复仇者联盟3：无限战争》，要想比较透彻地明白电影情节，就需要知道庞大的故事背景。如果观众不了解漫威电影的情感背景，却去指责它没有传达情感，似乎有点不讲道理。

那位导演把漫威电影比作“主题公园”，他似乎想要看看漫威电影到底怎么样，但是他却没能看下去。这是理所当然了。漫威电影宇宙的电影确实和他做的单独的电影非常不同，但是，因此就把漫威电影驱逐到电影领域之外，似乎也有点不讲道理。

“主题公园”这个词，或许也包含了“幼稚”的意思。要是不太注意这层含义的话，那么“主题公园”并不算个贬义词。难道只有漫威电影宇宙才算“主题公园”吗？星球大战，星际迷航，难道不也是吗？“主题公园”并不能被当做贬低电影的标签来使用。

那么，这样看来，认定漫威电影的超越场所的性质，应该并非那位导演强调的意思。他用“漫威电影不是电影（cinema）”的判断，可能更多地只是用来传达歧视的：漫威电影不属于电影艺术。再加上另外一个等级前提：艺术是高级的，非艺术是低级的。那么可以说，漫威电影就是低级电影。——当然了，从这位导演自己的话就可以看出来，他并不是在实证对比的意义上来歧视的，而是凭着个人价值观来判断的。

有趣的是，那种歧视漫威电影的态度似乎没有注意到电影和艺术之间曾经的矛盾。“反漫威”的意见似乎表现的只是电影领域内部的歧视链。这是一种怪异的歧视，因为这里被歧视的不是理所当然的垃圾电影，而是塑造了观众兴趣的电影。为了贬低漫威电影，这种歧视不得不搬出来某种浅显的“艺术标准”——情感价值。可以说，那种按照所谓“艺术标准”来贬低漫威电影的做法，实际上是把“贬低电影”的态度搬弄过来了。曾经，电影算不上真正的艺术，现在，漫威电影算不上真正的电影艺术。