《双子杀手》前瞻：十部“自己打自己”的影片，排名前二你绝对想不到

万众期待的李安新片《双子杀手》即将在国内上映，从预告片透露的信息我们大致可以推演出如下故事梗概：

一位顶级杀手（史皇）打遍天下无敌手，仇家（或组织）只能派出他本人的年轻克隆体来对付他，一场中年史皇VS青年史皇的大战即将展开……

本片的一大噱头无疑是中、青年史皇同台飙戏自己打自己，这其中又存在两个看点：一是本体与克隆体（又或是穿越时空的年轻自己）互相碰面的科幻性与伦理冲突；二是通过电影CG技术让一个演员同时展现两个年龄段形象的奇观效应。

问题来了，在以往的电影里，这两个卖点是否出现过呢？

穿越的电影数不胜数，当真有“自己遇见自己”情节的并不多见，因为这会增加拍摄技术难度，同时也很容易让剧本陷入科学悖论。

在这其中，有“自己打自己”桥段的电影就更少了，不妨将范畴放大至克隆人题材，细数一下银幕上的那些“自己打自己”：

1、《宇宙追缉令》（2001年）豆瓣6.0，时光网6.3

严格说来，本片与克隆人与穿越时间都无关，它属于平行宇宙概念。

片中的世界共有125个平行宇宙，你若穿越到别层，并杀死对应的“自己”，便能吸取他的力量。已经杀了123个“自己”的杀手基比（李连杰饰）只剩下一个对手，那便是洛杉矶警员加布利尔（李连杰饰），一场“双杰会”就此展开……

电影的创作初衷很单纯，在西方人眼中，李连杰是最能打的东方人，非要找出一位能与他PK武术的人也许就只剩下他自己了。所以让李连杰在银幕上自己打自己无疑是一个吸引观众的好点子。

事实上，由于当年的CG技术有限，大部分互搏镜头很明显是由李连杰与一位身形近似自己的替身对打完成，快速的剪接掩盖了这一切。而少有的几个同框侧面镜头无疑大大增加了制作成本。

《宇宙追缉令》科幻概念不高，也缺乏哲学思考意义，单纯靠李连杰打李连杰的动作卖点似乎并未奏效，票房与口碑双输，成为李连杰闯荡好莱坞的一部平庸之作。

2、《第六日》（2000年）豆瓣6.9，时光网7.0

一个大块头施瓦辛格能否霸屏？如果不够，再加一个如何？

和《宇宙追缉令》里的两个“宇宙最强”一样，《第六日》就是为了拓宽观众的想象力，测试一下两个“魔鬼筋肉人”同框时给你带来的心理阴影有多大。

实际上《第六日》剧本的思考性远超《宇宙追缉令》，它的故事具有一定的前瞻性，或许我们这个时代即将面临：

当克隆技术高度成熟与滥用后，某一天你回到家中，惊异地发现有一个和你一模一样的克隆人霸占了你的家与你的家人（妻子、丈夫、子女）……这一刻你将是如何心情？又该如何是好？

当你想赶走鸠占鹊巢的敌人时，却发现其实你自己也是一个克隆人，而非最初的本体（模仿《银翼杀手》？），你又该如何面对自己与这个社会？

影片带有很强的科技预言与伦理争论，但当观众们寄予厚望的施瓦辛格自己虐自己的桥段草草收场之后，故事演变为两个施瓦辛格联手打通关的红白机魂斗罗情节。

以往的电影一个施瓦辛格就足以碾压一切，何况是两个一块上呢。戏剧冲突急转直下，动作场面老施一人分饰两角，同框画面极少，观众对此极为不爽……

3、《环形使者》（2012年）豆瓣6.9，时光网7.4

一群名为“环形杀手”的成员专门为大型犯罪组织暗杀来自未来的人，而约瑟夫·高登-莱维特饰演的杀手在执行任务中遇到了布鲁斯·威利斯所饰演的未来的自己……

这也许是最接近《双子杀手》的电影设定了。都是杀手身份，青年追杀中年的自己，无非是青年遇见中年还是中年遇见青年的差别。

但其实内核里《环形使者》才是真正的“自己杀自己”，而非目测《双子杀手》故事里的“克隆人杀母体”。所以从这个角度来说，《环形使者》比《双子杀手》更具有哲学价值与时间悖论的趣味性。

而主演布鲁斯·威利斯继《12只猴子》后再次陷入亲眼目睹自己死亡的悲剧之中。为了拯救他人，自己开枪结束两个“自己”的生命，一枪两命，何其悲壮、何其勇敢！

个人认为本片的评分被低估了，优秀的故事立意被缓慢冗长的故事节奏所拖累，但整体仍是值得肯定的。希望情节相似的《双子杀手》不要重蹈覆辙。

4、《终结者：创世纪》（2015年）豆瓣6.9，时光网7.4

“教堂”布鲁斯·威利斯都玩过两次“自己遇见自己”了，“战壕”施瓦辛格肯定不甘人后。于是《第六日》时隔多年后，《终结者2》时隔更多年以后，我T-800终于回来了。

《终结者：创世纪》里，中老年T-800遇上了青壮年T-800，来了一次整容前后+机械类产品保质期前后的对比秀，钢铁肌肉对对碰。

“教堂”肯定会对“战壕”不屑一顾，你这两次都是克隆或工业流水线产品，属于传统制造业；而我这个才是两代人的灵魂相见，逼格高下立判。

而“战壕”肯定也对“教堂”嗤之以鼻，你那两次都加了演员来演，技术含量低，片酬还得分两半；而我是如假包换的唯一IP，大银幕同框，技术超前。

其实《终结者：创世纪》里的施瓦辛格青年形象CG复原是好莱坞的一次技术探索，为《双子杀手》做了良好的铺垫。

而《终结者：创世纪》除了这一亮点让老粉丝兴奋了一下下，整体乏善可陈。

5、《遗落战境》（2013年）豆瓣7.0，时光网7.5

在未来时空的地球上，人类经过数十年与外星种族作战，生存环境急剧恶化。汤姆·克鲁斯饰演的士兵杰克·哈勃是少数驻守在地球上的无人机维修员。

听上去很像是真人版的“瓦力机器人”，而杰克·哈勃也确实以为自己是很特殊的一个个体。而某一天他遇到了和自己一模一样的另一个无人机维修员时，他才意识到自己并非那么特殊，只是克隆人大军中的渺小一员，而这一切竟然都是谎言的一部分……

当克隆人开始拥有自我意识后，杰克·哈勃开始觉醒，并成为了革命的关键一环。直到这一刻，他才真正实现了自己。

很多科幻片里克隆人大军的灵感都来源于《星球大战》里由赏金猎人詹戈·费特复制而来的风暴白兵。一种优质军人基因的原型应该是怎样的？阿汤哥是一个完美的答案。

《遗落战境》里两位阿汤哥对垒的场面非常有趣，它远比《碟中谍》系列里通过易容术去实现真假伊森·亨特更具戏剧性。因为阿汤哥标志性的一脸正经与标志性的一脸懵懂在此刻相遇，这是多么的考验惯性演技啊。

6、《时空罪恶》（2007年）豆瓣7.3，时光网7.4

数了过半，终于把低分区的科幻动作片扒拉完了。

我有种不好的预感，因为《双子杀手》恰恰符合以上各片共性的老牌动作明星+科幻动作片的低分要素。

而居于高分区基座的凑巧是三部烧脑片，《时空罪恶》是其中知名度较低的一部，但看过的人无不感叹于它的构思精巧。

它继承了西班牙悬疑烧脑片的一贯风格，讲述一个猥琐男通过时光倒流不断为自己刚犯下的错误补锅，最终不得不通过杀死之前的若干自己来抹去犯罪痕迹。

生活中的我们期望用时光机器去实现纠错，殊不知这恰恰更容易造成影片中一错再错的恶性循环。

人生不是用来懊悔或是幻想逆行纠错的，发生的事情无可挽回，能做的只能是吸取教训并走向未来。

《时空罪恶》是一部低成本烧脑片，全靠编剧的灵感与导演的叙事天赋获得了成功。

7、《前目的地》（2014年）豆瓣7.8，时光网7.6

这是一部被网络捧红的“神作”。

对它的介绍通常类似以下：“剧情其实非常简单，就是自己遇到自己，自己爱上自己，自己搞了自己，自己生出自己，自己偷走自己，自己追踪自己，自己阻止自己，自己炸毁自己，自己杀掉自己……”

这并不是顺口溜，这的的确确是它的剧情。而若干个自己在若干个时空和自己演对手戏，这的确是前无古人的创举。主演伊桑·霍克通过化妆几乎一个人演了一整部戏，堪称“戏霸”。

平心而论，《前目的地》只是玩了一个前人不敢想也不敢碰的奇巧概念，三观尽碎，思想性几乎为零。最大的贡献就是通过影像化的“时空悖论”对时间旅行完成了证伪。

然而，从剧本的创意以及莫比乌斯环般的叙事结构来说，它的确是具有里程碑意义的电影神作。

8、《恐怖游轮》（2009年）豆瓣8.4，时光网8.0

小成本制作的经典，凸显剧本的重要性。

女主角杰西同一帮朋友乘游艇出海，不幸遭遇风暴，在接到神秘求救信号后，游艇倾覆。大海茫茫，众人只得登上一艘“鬼船”，这艘1930年失踪的神秘游轮上空无一人。接下来，怪事丛生，众人自己追杀自己，无限循环……

这恐怕是我看过“自己打自己”同类影片中最血腥恐怖的一部了，然而剧情的精彩让你一旦看了开头就根本停不下来。

《恐怖游轮》可以有很多解读，这让它充满了魅力，也少不了漏洞。这种褒贬不一本身就像西绪弗斯滚巨石一样在高处与低地间不断来回，充满争议。

9、《复仇者联盟4》（2019年）豆瓣8.5，时光网8.3

谁会想到《复联4》会出现在这个榜单的第二位呢？

然而它的确有着“美队VS美队”这样的滑稽桥段，而作为漫威爆米花大片的阶段终局之作，它又通过巧打怀旧牌收获了创纪录的票房与口碑双赢。

这种成功来之不易，倾注了漫威十多年的精心布局。《复联4》能在观众心目中树立如此之高的地位，与它很会“用情”不无关系。

就像片中的美队“自己打自己”，看似是为了特效炫技与营造漫威式搞笑气氛，实则它仍然是各组英雄回到过去完成对亲人、爱人以及自己做最后告别的一次集体怀旧之旅中的一小部分。

10、《致命魔术》（2006年）豆瓣8.8，时光网8.4

《致命魔术》有“自己打自己”的内容么？当然有。

这里指的并非克里斯蒂安·贝尔一人分饰双胞胎两角之间的内斗；

而是指片尾休·杰克曼饰演的魔术师罗伯特·安吉尔在魔术表演中杀死自己分身的情节。

这是一幕相当恐怖与残忍的画面，人性中对于名利的贪婪竟然可以演变为这样的人间惨剧，令人毛骨悚然。





杀死克隆人我们可以理解，毕竟他是一个独立个体，有独立的大脑与思想，和本源体甚至有竞争或敌对关系。

杀死年轻或是年老的自己我们也能理解，为了改正人生错误，或是完成救赎改变历史，不惜牺牲掉自己也情有可原。

可像《致命魔术》那样杀死一个和自己拥有同步思维与情感的另一个实实在在的“我”，就很难接受了。

这也正是本片经过众多铺垫让观众慢慢产生代入感之后，在结局突然反转形成极大心理恐惧的原因。

诺兰是此中高手，漫长而缜密的多线叙事最终将观众引向他早已设计好的终点——“自己杀死自己”。令人震惊的同时不禁暗自揣测，如果换做是我，是否也会陷入如彼的魔鬼深渊？自己若被自己杀死，会是怎样的赴死心态？心甘情愿的悲壮，还是心有不甘的绝望？

在诺兰大神的作品序列里，《致命魔术》算不得上乘之作，但也足以秒杀其他同类影片。这便是大神的神奇之处，在各个类型片里都能摘得头筹。

万变不离其宗，“自己打自己”的故事拍来拍去主要还是集中在克隆人（包括完全复制）、时空穿越（包括平行宇宙）这两大范畴。

而其哲学内涵也逃不开“我是谁”（克隆人主题）、“我从哪里来”（时空穿越主题）、“要到哪里去”（生命意义追寻主题）这三大命题。

之所以会有高下之分，比的还是剧本的创意与导演的功力。从科幻商业片出发悄然走向哲学艺术片领域，这条道路一旦走通，便成就了叫好又叫座的影史经典。