“越狱天团”暴虐重聚，“三高”影片《越域重生》上演绝境反击





小学6年级，看了第一本武侠小说——《萧十一郎》，从故事会突然提升到古龙，除了语言风格上的极不适应，更多的却是直接目睹了一个血淋淋的江湖而带来的震撼，其中印象最为深刻的段落，就是沈璧君离开，萧十一郎在大醉之时被人围攻，不但硬挨了两记“大摔碑手”，还中了一肘一剑，被打的是鲜血喷涌倒地不起，只等被人一剑割了头颅。后来他被沈璧君救出，夜雨之中仓皇藏身荒山石洞，四处内伤两处外伤，要面对四个武林高手的围捕，如何一个个击杀对手，救出自己和心爱的女人，成为小说中极富智谋心计的华彩篇章。

影片《越域重生》讲述的就是如此绝境之下自救逃生的故事，外科医生林亮和同为医生的妻子罗兰被患者朋友麦克邀请到国外的木屋度假，却被意外失去交通工具的劫匪挟持，在等待同伙接应的这段时间中，麦克被劫匪枪杀，林亮也被劫匪用刀刺入胸口，受到致命伤害，在所有人都以为林亮死去时，他凭借专业知识及时自救，一面在生命危机之前和时间赛跑，一面同劫匪斗智斗勇，发起最后反击。

同样是身负重伤生命岌岌可危，同样是面对一群如狼似虎的悍匪，同样是要拯救自己和心爱的女人，同样是要死里逃生甚至反败为胜，在看这部《越域重生》的时候，脑海中第一时间跳出少年时期看过的小说，记忆瞬时翻涌，而影片中“越狱天团”的演员阵容，可谓是触动了双重记忆——我的入门美剧，就是这部被誉为“美剧开山鼻祖”的《越狱》。

从2005年该剧开播至今已十五年，T-Bag罗伯特·克耐普、乔迪·琳·欧基菲、彼得·斯多马瑞、洛克蒙·邓巴、阿莫里·诺拉斯科，几位《越狱》演员的重聚，在全世界影视作品中尚属首次，就凭这一点，已然值得所有被《越狱》启蒙过的观众一看，更何况，这部影片还汇聚了罗伯特·帕特里克（代表作《终结者2》《杀死信使》《横冲直撞好莱坞》），安迪·麦肯齐（代表作《感谢天堂》《九条命》《百战天虫》），约翰·爱德华（代表作《暮光之城：黎明2》《终结者：创世纪》《犯罪心理》）经典反派演员。让两个中国演员面对这么多齐聚一堂的坏人们，想想就已经很刺激了。

导演鲍比·罗斯，每个《越狱》迷的崇拜偶像，他的代表作品有《越狱》《迷失》《神盾局特工》等等国人耳熟能详的作品，《越域重生》依然沿袭他的作品风格，向观众呈现高危、高压、高智商的极限“三高”，将角色安排在极端的生存危机、极端的环境压力中，与反派展开高智商的生死反击。

影片剧情紧张跌宕，同时也充满了悬疑氛围，当然，其中也不乏激情和搞笑的片段，林雨申和朱珠的沐浴戏，阿莫里·诺拉斯科和乔迪·琳·欧基菲的床戏，让人面红耳赤，而躲在床下，胸口插刀的男主人公要防止因频繁撞击下沉的钢丝床挤压刀柄，更是在危机时刻充满了让人喷水的笑点，呵呵，想想就想笑。