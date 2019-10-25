网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光码字委员会>>《少年的你》：年少的你是否有颗向阳的心？

《少年的你》：年少的你是否有颗向阳的心？

加入收藏

2019-10-25 20:40:25

文/梦里诗书

不同于以往很多所谓的疼痛青春校园，《少年的你》给人的第一印象便是它的真实，对校园暴力现象的聚焦 ，是电影残酷而又写实的所在，而于此中周冬雨与易烊千玺颇为出色的演技，则将电影里这段相互陪伴，彼 此救赎的少年情愫，赋予了真挚动人的形态。

并不是每一个人都经历过校园暴力，正如并不是每一个人都拥有阳光的青春，但只是要你有过青春成长的经 历便不难在这部电影中收获共鸣。《少年的你》中周冬雨饰演的陈念是一个性格内向，备战高考的优等生， 但一起意外却将她卷入了暴力霸凌的漩涡，而她与易烊千玺饰演的小北，一个年少便混迹街头的混混，两人 偶然的相遇相知后，他逐渐成为了她的保护者，而她则逐渐成为了他最深的的软肋。

如果没有校园霸凌的残酷，那么电影的走向或许就是一部纯爱电影了，《少年的你》本身的色彩虽然是写实 昏暗的，但电影在两人关系递进的过程中，却仍旧不乏青春的美好，毕竟最能动人的悲剧，便是将美好打破 。陈念在校园霸凌中身份的转变，勾勒出了电影剧情的主线，从旁观者，到被欺凌者，再到“施暴者”的这 一过程，周冬雨很好的表现出了陈念这一人物从怯懦到倔强的心路历程，让人感同身受的感受到了一个原生 家庭缺位，又深受暴力漩涡中少女的绝望。

除了周冬雨的表现，让人惊喜的还有易烊千玺的演技，他所饰演的小北是一个并不好演的角色，他既有混迹 街头的“钢”，也有内心纯朴的“善”，而易烊千玺在电影中很好的找到了这一人物的支点，将一个叛逆而 又执着的少年小北呼之欲出，也正是得益于出色的人物塑造，才使这场本自残酷的青春，拥有了能直戳人心 的温度，使人在校园暴力的黑暗中得见一股淳朴的暖流。

电影最为动人的一幕便是陈念在造成不可挽回的悲剧后，谁来为此负责？当两人隔着探视玻璃又哭又笑之时，《少年的你》也将两人间那纯粹的感情发挥的淋漓尽致。成人的世界是复杂的，而想装成大人渴望长大的少年，他们的世界却是单纯的，却有着 “你保护世界，我保护你。”的誓言，为了心爱之人不受到伤害甘愿付出所有的勇气固然令人动人，但当最初的被虐者在施虐者步步紧逼下成为了又一个暴力的施虐者，这一过程其实更耐人寻味。

校园暴力是一个并不鲜见，却常常被不少人所忽视的问题，电影最终所酿成的这场意料之外的悲剧，本有很多次机会可以被避免，从家长到老师再到警察，电影中的这些角色并非不存在，但他们都没能成为去力挽悲剧发生的关键。校园暴力绝大多数虽并不会造成电影中如此严重的后果，但其也并不是学生间可以被选择性忽视的打打闹闹，它对学生所造成的伤害很可能是毕生的，我们每个人都不应该成为校园暴力的旁观者。

面对校园暴力，并不是每一个陈念身边都会有小北的守护，但在小北与陈念的身上我们不难发现两人的共性，他们都有有着一颗向阳的心，而正如同这世界没有永恒的黑夜，所有的阴霾总有一天会被驱散，总有一天你会感谢那个年少之时，怀揣向阳之心的你。

8.4 

少年的你 (2019)

影评(42)

收藏(339)

少年的你/Better Days(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/8117867/blog/8200928/
--------------------
爱电影，只因电影有毒，爱生活，只因生活痛苦，爱深沉，只因穿过热闹喧哗的世界，渐渐明了了自我

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光码字委员会 20860

RSS订阅

时光码字委员会

5875名成员20988个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 