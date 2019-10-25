《少年的你》：年少的你是否有颗向阳的心？

文/梦里诗书

不同于以往很多所谓的疼痛青春校园，《少年的你》给人的第一印象便是它的真实，对校园暴力现象的聚焦 ，是电影残酷而又写实的所在，而于此中周冬雨与易烊千玺颇为出色的演技，则将电影里这段相互陪伴，彼 此救赎的少年情愫，赋予了真挚动人的形态。

并不是每一个人都经历过校园暴力，正如并不是每一个人都拥有阳光的青春，但只是要你有过青春成长的经 历便不难在这部电影中收获共鸣。《少年的你》中周冬雨饰演的陈念是一个性格内向，备战高考的优等生， 但一起意外却将她卷入了暴力霸凌的漩涡，而她与易烊千玺饰演的小北，一个年少便混迹街头的混混，两人 偶然的相遇相知后，他逐渐成为了她的保护者，而她则逐渐成为了他最深的的软肋。

如果没有校园霸凌的残酷，那么电影的走向或许就是一部纯爱电影了，《少年的你》本身的色彩虽然是写实 昏暗的，但电影在两人关系递进的过程中，却仍旧不乏青春的美好，毕竟最能动人的悲剧，便是将美好打破 。陈念在校园霸凌中身份的转变，勾勒出了电影剧情的主线，从旁观者，到被欺凌者，再到“施暴者”的这 一过程，周冬雨很好的表现出了陈念这一人物从怯懦到倔强的心路历程，让人感同身受的感受到了一个原生 家庭缺位，又深受暴力漩涡中少女的绝望。

除了周冬雨的表现，让人惊喜的还有易烊千玺的演技，他所饰演的小北是一个并不好演的角色，他既有混迹 街头的“钢”，也有内心纯朴的“善”，而易烊千玺在电影中很好的找到了这一人物的支点，将一个叛逆而 又执着的少年小北呼之欲出，也正是得益于出色的人物塑造，才使这场本自残酷的青春，拥有了能直戳人心 的温度，使人在校园暴力的黑暗中得见一股淳朴的暖流。

电影最为动人的一幕便是陈念在造成不可挽回的悲剧后，谁来为此负责？当两人隔着探视玻璃又哭又笑之时，《少年的你》也将两人间那纯粹的感情发挥的淋漓尽致。成人的世界是复杂的，而想装成大人渴望长大的少年，他们的世界却是单纯的，却有着 “你保护世界，我保护你。”的誓言，为了心爱之人不受到伤害甘愿付出所有的勇气固然令人动人，但当最初的被虐者在施虐者步步紧逼下成为了又一个暴力的施虐者，这一过程其实更耐人寻味。

校园暴力是一个并不鲜见，却常常被不少人所忽视的问题，电影最终所酿成的这场意料之外的悲剧，本有很多次机会可以被避免，从家长到老师再到警察，电影中的这些角色并非不存在，但他们都没能成为去力挽悲剧发生的关键。校园暴力绝大多数虽并不会造成电影中如此严重的后果，但其也并不是学生间可以被选择性忽视的打打闹闹，它对学生所造成的伤害很可能是毕生的，我们每个人都不应该成为校园暴力的旁观者。

面对校园暴力，并不是每一个陈念身边都会有小北的守护，但在小北与陈念的身上我们不难发现两人的共性，他们都有有着一颗向阳的心，而正如同这世界没有永恒的黑夜，所有的阴霾总有一天会被驱散，总有一天你会感谢那个年少之时，怀揣向阳之心的你。