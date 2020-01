《小姐》：觉醒、章鱼和铃铛

时间的车轮迈入了2020年,如果以新千年这第一个二十年作为节点的话,似乎恰好可以看作是韩国电影重新崛起、成熟乃至风靡的阶段。除了历史积淀、民族特性以及市场原因外,电影作者是非常关键的一环。从李沧东、洪尚秀、金基德,到朴赞郁、奉俊昊,再到张勋、金成勋、姜炯哲等老中青优秀导演的星火相传,韩国电影延续着百花齐放、生机勃勃的创作氛围和良性竞争的业界环境,这一点是绝对不能忽视的。 在这些导演中,朴赞郁无疑是风格最酷的那一个。自其处女作《共同警备区》开始,便以出色的画面构图、巧妙的镜头衔接、黑暗诡谲的基调建立起了鲜明的个人标签,是一个既注重花哨镜头又能讲好故事的导演。同时,朴赞郁也是如今国际化程度最高的韩国导演,与好莱坞的频繁接触奠定了他赴美发展的道路,他的《蝙蝠》是韩国第一部美资电影,后来又担纲了《斯托克》的导演以及《雪国列车》的监制。

作品要面向国际,自然要作出一些修正。事实上,自从《蝙蝠》开始,朴赞郁的风格已与早期有了明显的变化,与当年深刻残酷、极端现实的「复仇三部曲」相比显得要圆润不少。当然,其标志性的元素是永远不会改变的,即便是在由英国小说《荆棘之城》改编的《小姐》中也能轻易地发现他擅长的东方式诡谲,而这恰是其叩开好莱坞的敲门砖,或者说亦是好莱坞最欣赏的那部分。 在《小姐》中,最先吸引观众眼球的必然是那座东西混搭的庄园,英式建筑与和式建筑不仅对应了影片视觉上的东西元素并存,而且两者各自的空间结构又同朴赞郁偏好的电影语言精致结合,再加上具有时代和民族色彩的服装造型,使得影片的形式美更加突出。尤其是和屋的设置,一方面凸显出影片的东方元素,另一方面它的空间特点也十分有利于导演进行镜头调度和设计构图,创造出具有东方色彩的美感,并籍此来传达人物关系和戏剧张力,这在发生于藏书室的几个桥段中得到了充分体现。

其次是叙事的方式。影片分为了三部分,第一部分以假扮下女的南淑姬为主视角,观众无意间成为了她的同谋,思维逐渐被框定在她的主体意识中。然而当观众慢慢累积起对小姐秀子的同情、对骗子伯爵的厌恶后,第一个反转倏然而至,被送入疯人院的居然不是小姐,而是淑姬;第二部分可分成两段,前半段以旁观者的角度叙述了小姐的成长经历,并掀开了庄园中污秽丑陋的一角。后半段则以秀子为主视角,用细碎的剪辑重新还原了第一部分的故事,随着观众对秀子离奇身世和矛盾性格的了解,主仆二人终于在樱花树下坦诚相待,决意联手出逃。 而第三部分属于朴赞郁原创的故事,回归了客观视角,且以导演钟爱的「复仇」为母题。作为电影收束的环节,这一部分在拍摄和叙事上并无炫技成分,但对角色的性格进行了补充和完善,秀子、淑姬和骗子伯爵间的三角结构得以最终确立。在这三部分的叙述中,朴赞郁先交替用层层渗透递进的真象和假象「调戏」观众,让观众自己根据影片交待的信息反复修正对事件的认知。正是这种不确定性,打破了传统的观影经验,使大家产生神秘感与新鲜感。最后又以一个不同于他以往复仇故事的光明结局,令观众逐步累加的情绪得到宣泄,有一种酣畅淋漓的快感。



大部分评论在谈及此片时不可避免地会说到「女性主义」、「女权解放」等观点。这一点十分显见,连朴赞郁自己都在专访中坦承这部电影的主要目标就是表现「女性主义」。不过个人认为,导演将故事背景放置于朝鲜的日治时代并非无的放矢。众所周知,「日治时代」是韩国电影比较喜爱采用的元素之一,想来即使是不怎么表述「宏大叙事」或者「民族大义」的朴赞郁也绕不开这个话题。故事里娶日本贵族女子为妻、跟着妻子姓、改名「上月教明」、强迫下人说日语的朝鲜翻译官不仅是「父权」、「男权」的象征,也是当年日本对朝鲜肆意践踏凌虐的象征,小姐的反抗与出逃亦能看作是朝鲜对殖民统治者的还击,「女性觉醒」的另一面又是「民族觉醒」。 另外,作为「性」「情」中人,吾辈怎能回避得了影片中大量的芬芳情欲和肉体欢愉,甚至恐怕就算导演也是一面将「女性主义」作为先行的主题,一面在暗地里一抒狂野迷乱的禁忌之恋。秀子与淑姬主仆间第一场具有情色意味的戏便极富韵味。浴桶中的秀子舔舐着一根棒棒糖,淑姬在旁服侍。忽然秀子被嘴里的尖牙咬到口腔内壁,淑姬连忙上前查看,只见小姐朱唇轻启,下女用食指探入摸索,而后又取来磨牙工具为其缓缓摩平齿尖。接着背景音乐响起,淑姬不经意地瞥见秀子的玉峰,呼吸渐促、情欲萌发,两人的五官也被分解为各种特写,每一处都满溢着诱惑与欲望。直到磨牙事毕,一幕香艳这才罢休。整个过程并无太多裸露和激情,却「不着一字,尽得风流」,比之后尺度更大的桥段反倒显得高级。



除此之外,还有那时常出现的重口恶趣味,其中最突出的元素就是「章鱼」。不但画面多次掠过日本著名浮世绘画家葛饰北斋化名「铁棒滑滑」所作的《章鱼与海女图》,在上月教明地下室的水族箱里甚至还有一条巨大的活体章鱼。在日本乃至全世界的情色文化里,受《章鱼与海女图》的影响,「章鱼」所代表的「触手系攻击」历来是最惯用的伎俩之一。而由此衍生的兽性、暴力、束缚、肮脏、危险、以及变态和纵欲的魅惑力一直渗透到其他艺术领域,包括毕加索的画作以及克苏鲁文学。事实上,影片中有一次出现的《章鱼与海女图》的样子并非原图,临摹者是上月教明,可以清晰地看到画上那位海女的面孔正是秀子的样貌,「强权」与「霸凌」的隐喻不言自明。 至于小姐与下女之间是否真有女同之恋,倒也并不尽然。 秀子自幼在一个充满压制和束缚的环境中长大,她和姨母都被阴郁病态的姨夫所控制,受到了精神和肉体的双重折磨,并且被调教成一个向猥琐贵族男人们朗读情色文学的工具。长期浸淫在此类文字中的秀子,心理上享受着极大的刺激,而生理上则遭到限制、毫无自由可言,两者之间存在着巨大矛盾,导致了她被骗子伯爵形容为像一具「冰冷的尸体」。而淑姬同秀子唯一相似的一点便是幼年母性角色的缺失,因此她们之间很容易产生同病相怜、抱团取暖的心理。另外,两位姑娘都正值妙龄,稍有身体上的亲密接触或摩挲,自然会触发原始的本能。特别是对小姐而言,男人的丑态早已让她心生厌恶,反而是面对一个差不多年纪的少女,才能让躯体以及性本能得到最大程度的觉醒与释放。 于是,我们在小姐与下女的交合中只闻娇喘不见爱恋。还有,那两串上下吞吐的铃铛么……唉,再怎么解放,也是需要「男性」的。 ♑





标签: 韩国(1125) 悬疑(1444) 同性(109) 朴赞郁(92) 小说改编(275) 河正宇(53) 金敏喜(3) 赵震雄(6) 金泰梨(2)

