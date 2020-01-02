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《小姐》：觉醒、章鱼和铃铛

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2020-1-2 8:15:41

 

时间的车轮迈入了2020年，如果以新千年这第一个二十年作为节点的话，似乎恰好可以看作是韩国电影重新崛起、成熟乃至风靡的阶段。除了历史积淀、民族特性以及市场原因外，电影作者是非常关键的一环。从李沧东、洪尚秀、金基德，到朴赞郁、奉俊昊，再到张勋、金成勋、姜炯哲等老中青优秀导演的星火相传，韩国电影延续着百花齐放、生机勃勃的创作氛围和良性竞争的业界环境，这一点是绝对不能忽视的。

 

在这些导演中，朴赞郁无疑是风格最酷的那一个。自其处女作《共同警备区》开始，便以出色的画面构图、巧妙的镜头衔接、黑暗诡谲的基调建立起了鲜明的个人标签，是一个既注重花哨镜头又能讲好故事的导演。同时，朴赞郁也是如今国际化程度最高的韩国导演，与好莱坞的频繁接触奠定了他赴美发展的道路，他的《蝙蝠》是韩国第一部美资电影，后来又担纲了《斯托克》的导演以及《雪国列车》的监制。


 

作品要面向国际，自然要作出一些修正。事实上，自从《蝙蝠》开始，朴赞郁的风格已与早期有了明显的变化，与当年深刻残酷、极端现实的「复仇三部曲」相比显得要圆润不少。当然，其标志性的元素是永远不会改变的，即便是在由英国小说《荆棘之城》改编的《小姐》中也能轻易地发现他擅长的东方式诡谲，而这恰是其叩开好莱坞的敲门砖，或者说亦是好莱坞最欣赏的那部分。

 

在《小姐》中，最先吸引观众眼球的必然是那座东西混搭的庄园，英式建筑与和式建筑不仅对应了影片视觉上的东西元素并存，而且两者各自的空间结构又同朴赞郁偏好的电影语言精致结合，再加上具有时代和民族色彩的服装造型，使得影片的形式美更加突出。尤其是和屋的设置，一方面凸显出影片的东方元素，另一方面它的空间特点也十分有利于导演进行镜头调度和设计构图，创造出具有东方色彩的美感，并籍此来传达人物关系和戏剧张力，这在发生于藏书室的几个桥段中得到了充分体现。


 

其次是叙事的方式。影片分为了三部分，第一部分以假扮下女的南淑姬为主视角，观众无意间成为了她的同谋，思维逐渐被框定在她的主体意识中。然而当观众慢慢累积起对小姐秀子的同情、对骗子伯爵的厌恶后，第一个反转倏然而至，被送入疯人院的居然不是小姐，而是淑姬；第二部分可分成两段，前半段以旁观者的角度叙述了小姐的成长经历，并掀开了庄园中污秽丑陋的一角。后半段则以秀子为主视角，用细碎的剪辑重新还原了第一部分的故事，随着观众对秀子离奇身世和矛盾性格的了解，主仆二人终于在樱花树下坦诚相待，决意联手出逃。

 

而第三部分属于朴赞郁原创的故事，回归了客观视角，且以导演钟爱的「复仇」为母题。作为电影收束的环节，这一部分在拍摄和叙事上并无炫技成分，但对角色的性格进行了补充和完善，秀子、淑姬和骗子伯爵间的三角结构得以最终确立。在这三部分的叙述中，朴赞郁先交替用层层渗透递进的真象和假象「调戏」观众，让观众自己根据影片交待的信息反复修正对事件的认知。正是这种不确定性，打破了传统的观影经验，使大家产生神秘感与新鲜感。最后又以一个不同于他以往复仇故事的光明结局，令观众逐步累加的情绪得到宣泄，有一种酣畅淋漓的快感。



 

大部分评论在谈及此片时不可避免地会说到「女性主义」、「女权解放」等观点。这一点十分显见，连朴赞郁自己都在专访中坦承这部电影的主要目标就是表现「女性主义」。不过个人认为，导演将故事背景放置于朝鲜的日治时代并非无的放矢。众所周知，「日治时代」是韩国电影比较喜爱采用的元素之一，想来即使是不怎么表述「宏大叙事」或者「民族大义」的朴赞郁也绕不开这个话题。故事里娶日本贵族女子为妻、跟着妻子姓、改名「上月教明」、强迫下人说日语的朝鲜翻译官不仅是「父权」、「男权」的象征，也是当年日本对朝鲜肆意践踏凌虐的象征，小姐的反抗与出逃亦能看作是朝鲜对殖民统治者的还击，「女性觉醒」的另一面又是「民族觉醒」。

 

另外，作为「性」「情」中人，吾辈怎能回避得了影片中大量的芬芳情欲和肉体欢愉，甚至恐怕就算导演也是一面将「女性主义」作为先行的主题，一面在暗地里一抒狂野迷乱的禁忌之恋。秀子与淑姬主仆间第一场具有情色意味的戏便极富韵味。浴桶中的秀子舔舐着一根棒棒糖，淑姬在旁服侍。忽然秀子被嘴里的尖牙咬到口腔内壁，淑姬连忙上前查看，只见小姐朱唇轻启，下女用食指探入摸索，而后又取来磨牙工具为其缓缓摩平齿尖。接着背景音乐响起，淑姬不经意地瞥见秀子的玉峰，呼吸渐促、情欲萌发，两人的五官也被分解为各种特写，每一处都满溢着诱惑与欲望。直到磨牙事毕，一幕香艳这才罢休。整个过程并无太多裸露和激情，却「不着一字，尽得风流」，比之后尺度更大的桥段反倒显得高级。



 

除此之外，还有那时常出现的重口恶趣味，其中最突出的元素就是「章鱼」。不但画面多次掠过日本著名浮世绘画家葛饰北斋化名「铁棒滑滑」所作的《章鱼与海女图》，在上月教明地下室的水族箱里甚至还有一条巨大的活体章鱼。在日本乃至全世界的情色文化里，受《章鱼与海女图》的影响，「章鱼」所代表的「触手系攻击」历来是最惯用的伎俩之一。而由此衍生的兽性、暴力、束缚、肮脏、危险、以及变态和纵欲的魅惑力一直渗透到其他艺术领域，包括毕加索的画作以及克苏鲁文学。事实上，影片中有一次出现的《章鱼与海女图》的样子并非原图，临摹者是上月教明，可以清晰地看到画上那位海女的面孔正是秀子的样貌，「强权」与「霸凌」的隐喻不言自明。

 

至于小姐与下女之间是否真有女同之恋，倒也并不尽然。秀子自幼在一个充满压制和束缚的环境中长大，她和姨母都被阴郁病态的姨夫所控制，受到了精神和肉体的双重折磨，并且被调教成一个向猥琐贵族男人们朗读情色文学的工具。长期浸淫在此类文字中的秀子，心理上享受着极大的刺激，而生理上则遭到限制、毫无自由可言，两者之间存在着巨大矛盾，导致了她被骗子伯爵形容为像一具「冰冷的尸体」。而淑姬同秀子唯一相似的一点便是幼年母性角色的缺失，因此她们之间很容易产生同病相怜、抱团取暖的心理。另外，两位姑娘都正值妙龄，稍有身体上的亲密接触或摩挲，自然会触发原始的本能。特别是对小姐而言，男人的丑态早已让她心生厌恶，反而是面对一个差不多年纪的少女，才能让躯体以及性本能得到最大程度的觉醒与释放。

 

于是，我们在小姐与下女的交合中只闻娇喘不见爱恋。还有，那两串上下吞吐的铃铛么……唉，再怎么解放，也是需要「男性」的。



标签： 韩国(1125) 悬疑(1444) 同性(109) 朴赞郁(92) 小说改编(275) 河正宇(53) 金敏喜(3) 赵震雄(6) 金泰梨(2)

8.0 

小姐 (2016)

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本话题来源于日志：http://i.mtime.com/801852/blog/8205805/
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