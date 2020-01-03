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《熊出没：狂野大陆》：看这一部电影顶五部，值了！

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2020-1-3 17:35:09

 

点映场的影厅里，一半是熊大人，一半是熊孩子。

已经数不清这是第几部《熊出没》大电影了，它对于《喜羊羊与灰太狼》的贺岁档接棒早已完成，每年一部的规定动作全是来捡钱的。

虽说这样捡钱很容易，但终归还是要对得起观众，《熊出没》的主创们一年一度大开脑洞必须开出更大的花样才行。

这一次的《狂野大陆》已经开出国际水平的脑洞了，我们可以从中看到许多撒了国产孜然的好莱坞烤脑花。


 

1、《西部世界》

不知道方特科幻公园是不是受了美剧《西部世界》的启发与诱惑，开始谋划下一代体感融入式情景主题公园了。

片中的《狂野大陆》就是这样一款未来范儿乐园产品，人们可以在公园中变化为各种动物，在森林、草原、沙漠、海洋等各种自然环境下体验动物生存，并在其中展开夺宝、冒险等各种故事线。

没错，这看上去就是《西部世界》的动物体验版。但这只是形似，神似的还在后面：

它们都有两位创始人，其中一位因为儿（女）患有绝症而萌发了创造乐园的灵感与源动力；不约而同的，两位创始人因为理念不同最终分道扬镳，走上了相互对立的道路……


 

2、《饥饿游戏》

荒野生存是残酷而野蛮的，为了体现人性的闪亮与兽性的狂野，必须引入组队对抗模式。这便是《饥饿游戏》的游戏规则。

《狂野大陆》很识时务的“拿来”了这一规则，这便有了光头强、熊二与神秘人乐天的不靠谱组合。


 

3、《哈利·波特》

这不是魔幻片，哈利·波特也能乱入？

不是哈利·波特本人，是魁地奇乱入了。

夺宝比赛第二阶段的游戏规则和魁地奇颇有几分相似，谁逮住“金色飞贼”就能秒得高分反败为胜，这道具你说不是从《哈利·波特》剧组借来的我都不信。


 

4、《侏罗纪公园》

乘坐轨道交通进入神秘的主题公园，这很像《天火》，但更像始作者《侏罗纪公园》。

而公园覆灭的方式也像极了后者，失控的科技创造了失控的怪物。游客们四散奔逃，怪物们肆虐孤岛……

看过《侏罗纪公园》的我们，猜中了这开头，也当然能猜中这结局。


 

5、《2001太空漫游》

当那个人工智能小普出现的时候，我便想说出那句来自《星战》的著名台词——“我有一种不祥的预感。”

果不其然，人工智能再一次失控了。

上一次是在不久前的《流浪地球》里，更早是在《终结者》或是《月球》里，但最早应该是在《2001太空漫游》里。

这很离奇么？

“如果你看了一千部以上的电影，你就会发现，这个世界上根本没有什么离奇的事情。”


 

以上这些桥段究竟该界定为“迷影”致敬，还是“山寨”抄袭呢？

其实很容易判断，那种生怕你看不出来出处在哪儿的刻意卖弄叫做“迷影”，而那种就怕你看出来而遮遮掩掩的小动作就叫做“山寨”。

但对于儿童观众来说，这一切都是新鲜的，因为他们没看过一千部以上的电影，连一百部动画电影都没看过。电影对他们来说，就是一种新鲜的感官体验，就像片中的“狂野大陆”主题乐园一样。


 

所以，我们没必要苛求一部国产动画电影所有元素都必须原创，只要它能把“拿来主义”运用得好、组合得妙，天衣无缝构建得像一部新电影就可以了。

毕竟一年只圈一次钱算很良心了，而主创们费那么多心思玩新花样也很努力了。上一部《原始时代》其实也是这样拼凑过来的，但在教育意义上却远胜这一次的《狂野大陆》。

希望有一天，《熊出没》能真正自信的喊出“我终于摆脱模仿，只剩‘强’啦! ”


 

熊出没·狂野大陆 (2020)

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熊出没·狂野大陆(2020)
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