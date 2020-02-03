这个春节档最火的一 部电影一定是 《囧妈》，不是因为它有多优秀，而是其它所有的成员都集体阵亡了。就像郭德纲在相声里说的，谁能活到最后，谁才有发言权。

能在春节这个大团圆的日子里看到《囧妈》，要谢谢字节跳动，估计多数人看到新闻前都不知道字节跳动是什么东东。如果说今日头条是它的，抖音是今日头条孵化的，大家就大致了解一二了。记得三年前有人质疑抖音抄袭了北美的Musical.ly，今日头条就花10亿美金收购了后者，看来拿下八年后《印囧》的网络播放权也不成问题。

知道了为什么能看到《囧妈》后，来聊聊电影本身。就算影片没做过宣传，走进电影院，有徐峥的招牌在，多数人还是愿意支持一下的。即使不去影院，打开任意一个购票平台，也会一眼就找到它。但是如果放到网络平台上，对于一个真正喜欢电影的人来说，很难找到，不是因为它有多烂，而是比他好的影片实在太多了。

囧这个字，本来是光明的意思，却在网络上被理解成与窘一般的含意，成了悲伤、无奈的同意词。就像影片的名称是《囧妈》，一路妈妈没碰到什么太囧的遭遇，倒是儿子徐伊万自己给自己制造了很多麻烦。

开场是母亲要去美国，妈妈要去莫斯科，儿子几乎无事可做。儿子徐伊万在明知道打官司会输的情况下还是要去美国和妻子理论一番，简单点说就是没事想找抽。还有那粗暴的对白，例如：“我为什么要抱抱她?”再就是，“我去！”和接下来的那句：“你去哪儿？”感觉就是把网络上很久以前的段子拿出来，改都懒得改一下。

接下来情节中，妻子要去美国谈生意，想要阻止她的徐伊万一路都没追上。徐伊万想拿到钥匙后返回美国阻截妻子，他拿到了钥匙，却赖着不走，说是要看看妈妈是怎么样见到黄河后再死心的。结果一路上，也没见他为她制造出什么麻烦，倒是自己囧了一路。

徐伊万的囧，首先体现在想去美国时被妈妈拿走了护照。接下来就是他希望妻子在美国也囧一次，结果在他遥控下的助手却一次次搬着石头砸自己的脚。徐伊万的囧还体现在他四处硬给自己加艳遇，见到美女换衣服，遇见美女失恋，这一路上加这么多戏，还不如直接飞到莫斯科，遇见各种意外，至少我们还可以多看看莫斯科的风景。

片名是《囧妈》，也就是说妈妈在一开始就要去莫斯科参加演唱会。为什么去？为了找到当年的回忆也好，为了弥补当年的遗憾也好，总之似乎应该在开头就交待一下，而不是妻子敲门，丈夫上楼去拿那个有点做作的台灯。

如果是合家欢的电影，想想会怎么结束，把妻子从美国拉回到身边，帮妈妈完成参加演唱会的心愿。这个在一开头就猜好的结局，最后却出现了意外。说实话，妈妈完成心愿后，都不太在乎妻子能不能回来了。如果自己的心愿不能达成，还以为妈妈会再帮一把，毕竟妻子的人物形象已经没有弧度了。

就像片尾的片花里展现出来的一样，导演自己都不知道集宁有没有机场，这是没把更多的戏份放在莫斯科的原因吗？不然就叫《莫囧》了，还能省去美国的戏份。

最后总结一下观影感受。徐峥的发型变好看了。高以翔很帅。如果把袁泉饰演的张璐直接换成唐晶就好了，你觉得我唐晶会被一纸合约束缚住吗？妈妈演的也比较出彩。

小寺（xiaosi44） 郑州

2020年2月3日星期一