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《叶问4》：探索叶问

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2020-2-13 15:40:53

                                            

 

        叶问以咏春拳闻名，也是得以在全球推广的关键人物，他可是大名鼎鼎的功夫巨星李小龙的师傅哦。喜欢看动作片的我在2008年就满怀期待的看了甄子丹主演的《叶问1:》大呼过瘾（截止到2019年竟然共有10部关于叶问的影片问世）。这部影片风靡华语影坛以来，叶问的传奇经历已经吸引了无数的观众。2010年的华语影坛更可称为是“叶问年”，三部讲述叶问生平的电影先后登场。而其中最为瞩目的，无疑是由甄子丹主演的《叶问1》原班人马打造的《叶问2：宗师传奇》。这部由叶伟信执导、甄子丹主演、洪金宝担任武术指导的影片，将重点放在了叶问20世纪50年代移居香港，为生活所迫开始开馆收徒的一段经历，为我们再现了一代宗师的传奇人生。


        那么历史上的叶问到底是个怎样的人，他又是如何成为咏春拳一代宗师的呢？让我们透过光影与时空一起去探寻历史的真相。据传说咏春拳是女人拳呢？关于咏春拳的起源，流传最广的说法是以少林五枚师太的徒弟严咏春的名字命名的 ，另外 正因为咏春拳的创始人都是女子，因此动作明显带有女性的扭捏，基本集中在中路。其基础马步更是与其他拳术都不一样，是两腿内夹的动作。难怪看李小龙大拳特征是快、狠、准，而叶问正好相反是:慢、柔、巧，真的很有女人味很有智慧啊。


        既然咏春拳这么厉害，那就让我们先来通过百度百科了解一下叶问的本人及经历: 叶问(1893年—1972年)，本名叶继问，曾经改名叶溢，祖籍广东南海罗村镇联星谭头村。出生于广东佛山桑园，是当地大少爷，学识渊博。为咏春拳发扬人，师承陈华顺、梁赞。叶问在原传统武术言传身教的授业方式上，将原博大精深包含武术套路与心法(诀语)的传授方式，拆改成一个个简单通俗的动作名称(如摊、掌、膀、伏、抌、捶等)，让咏春拳以最显浅明了、通俗易懂的方式，在香港传扬开来;这说明叶问是个爱思考的人，并将复杂的拳法简单化才能成功的传授于他人，及至其后子弟门人孜孜努力，将咏春拳传遍全球，成为一系名拳。 


                           

                           


        叶问在咏春拳术方面有着极深的造诣，对咏春拳术发展作出了杰出的贡献。他于二十二年间，把咏春拳散播到世界各地，使咏春拳成为世界知名拳术之一。而且叶问的武德人品已堪称楷模，说到这在影片《叶问4》有两处都描写了，叶问看见学校有女孩被同学们欺负，以及有个蛮横的空手道外国人对女武者狠下毒手时，叶问都毫不犹豫的出手解围。所以叶问终老后咏春拳派同人一致推崇他为一代宗师。70年代出版《佛山华侨志》有专文介绍他的事迹，2000年落成的佛山武术博物馆有专设的叶问展室，美国俄亥俄州设有“叶问博物馆”，有兴趣的朋友将来去那旅行的话，不妨也可以去看看哦。还有英国伯明翰的“叶问(海外)国术总会”设有纪念他的专栏，香港“叶问国术总会”挂有他的画像和练功等照片。


        叶问以崇高的武德，推崇咏春拳的发展，堪为一代宗师，最终将中华武术发扬光大。在1908年，叶问得其姻亲庞伟庭资助，到香港求学，就读于赤柱圣士提反书院，当时正值清末，中国人被称为“东亚病夫”。在学校里，英美学生经常欺负中国学生，谁知叶问奋起反击，将外国学生打得抱头鼠窜。又有外校一些学过拳击格斗的外国学生过来挑战，都被叶问打得一败涂地，渐渐地，叶问的功夫便名声在外了。


                           

                           

 

     老古话常说性格从小就能看到老，在2016年上映的《叶问3》中，我们也看到了叶问有用咏春拳为保护学校、学生毫不犹豫地除恶扬善， 初来香港的叶问机缘巧合地与师叔梁碧相识，从此开始一边读书，一边跟他学习咏春拳，一直到叶问1913年离开香港。20岁的叶问告别梁碧，回佛山继承祖业，此时，他的咏春拳已突飞猛进，有些人误以为他学过别派武技，将他当作“叛徒”看待。殊不知，咏春拳是一门看似简单，实则包含了精奥哲理的武学。陈华顺虽然武功卓越，但终究碍于学识，难以将自己所知的精妙之处传授给下一代。故此梁碧的武功虽然未必敌得过陈华顺，却偏能调教出一位武技卓越的叶问来。


 老古话常说性格从小就能看到老，在2016年上映的《叶问3》中，我们也看到了叶问有用咏春拳为保护学校、学生毫不犹豫地除恶扬善， 初来香港的叶问机缘巧合地与师叔梁碧相识，从此开始一边读书，一边跟他学习咏春拳，一直到叶问1913年离开香港。20岁的叶问告别梁碧，回佛山继承祖业，此时，他的咏春拳已突飞猛进，有些人误以为他学过别派武技，将他当作“叛徒”看待。殊不知，咏春拳是一门看似简单，实则包含了精奥哲理的武学。陈华顺虽然武功卓越，但终究碍于学识，难以将自己所知的精妙之处传授给下一代。故此梁碧的武功虽然未必敌得过陈华顺，却偏能调教出一位武技卓越的叶问来。


                                   

 

                                   

 

        抗日战争期间，整个佛山地区的工商业全部被日本人控制和侵占。叶家的生活陷入困顿，常常三餐不继，叶问的功夫被日本宪兵队闻悉，找他去担任宪兵队的武术教练，但叶问断然拒绝。他说：“一个人的民族气节比什么都重要，在这个问题上绝对不能含糊!”抗日战争胜利后，叶问因身怀绝技，应邀进入县政府刑事单位任职，担负追捕盗贼劫匪等工作。他曾亲手侦破佛山沙坊之劫案，并在升平路升平戏院内亲擒劫匪，颇得上级赏识。


        以后，叶问又担任过广州市南区巡逻队长等职务。一天，叶问带领部下在闹市跟踪一名刑事案惯犯，同事突发奇想，问叶问是否可以徒手捉住惯犯。叶问将手枪和手铐交给同事，悄悄走过去，三下五除二就将惯犯牢牢捉拿住，这一事迹顿时又在佛山传遍了。


        1949年，叶问来到香港。为了解决当时的生活问题，叶问接受了饭店工会理事长梁相的安排，在九龙的饭店公会公开传授咏春拳。渐渐地，由于求学者众多，叶问再三扩大场地，还分出晚间若干时段，到多家武馆执教。叶问的妻子张永成为其生了七个孩子， 其中三个孩子夭折了，剩两子两女，长子叶准，次子叶正。其妾室上海女子为其生一子，名叫叶少华。叶问生过这么多孩子侧面也反应出: 他是特别喜欢孩子、经济上也是宽裕。


                                   

                                   


        当然正是从叶问到港广收门徒开始，咏春拳得以开枝散叶。咏春拳是一门实而不华，简单直接和实用的功夫，因此叶问对初入门者的基本训练十分重视。比如传授咏春的基本功时，从正确手法，腰马配合，到发力运用，都没有设时间限制，只有学习者能达到要求，叶问才会教授新的课程，从不苟且。叶问宗师晚年，除了练武之外，最喜欢和三五弟子或好友在茶楼饮茶。偶尔会打几圈麻将。仲夏之时，他最喜欢看斗蟋蟀。有时还和他的同乡、蛇形刁手梁家芳一起去看斗狗。


        1972年12月，叶问在香港病逝，享年79岁。咏春门人一致推崇他为咏春派一代宗师。如今，咏春拳虽然未被列入国家标准套路，却以全球200多万练习者，稳居中国武术第二大拳种（第一是太极拳）。回首一代宗师叶问的一生: 他身怀绝技，却性格迥异，从不恃武好胜。他的淡泊名利成就了他，使他远离江湖恩怨，得以79岁的高龄寿终﹔也使得他能把的精力投入到钻研武功以及传授武术中去，进一步把咏春拳发扬光大﹔叶问的低调处事，更使他赢得了武林同仁的敬仰和尊重。


         叶氏门下明星众多，除了李小龙外（详文见博客:《探索李小龙》http://i.mtime.com/9599883/blog/8201381/，王家卫、周星驰、梁朝伟、狄龙、莫文蔚等人都曾师从叶问的儿子或徒弟，也可以算是叶氏传人，王家卫导演更是花数十年心血收集素材、走访各派高人拍摄的《一代宗师》让人印象深刻、特别惊艳啊！看完之后就是有种想学习咏春拳的冲动呢。


                                   

                                   


        在《叶问4:完结篇》中，71岁高龄的叶问被查出有头颈癌，他来到美国想为儿子找所好学校，他却发现当地处处都在排挤外地人，特别是中国人。在海军陆战队指挥官的挑衅下，本来就受伤的叶问硬是坚持到了最后。虽然那位指挥官身强力壮出手也非常狠，一开始也是将叶问打得半死，但很多次叶问的咏春拳将这股力量巧妙地推开了，而让对手措手不及。这时叶问立刻追打，出拳速度非常之快令人眼花缭乱，才使他有时间打中对手的要害。


        总而言之就是叶问做到了真正的以柔克刚: 他是绅士也是位大侠。从这以后美国人对华人的态度有所转变，自2001年起更是将中华武术作为美国海军陆战队学员的一门必修课程。看完影片很希望自己的状态是已经练习咏春拳十几年了，出门在外时遇到不公义的事，能站出来主持公道那该多好啊！   


   


       


       


        


        


        








7.1 

叶问4：完结篇 (2019)

影评(110)

收藏(470)

叶问4：完结篇/Ip Man 4(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/9599883/blog/8208491/
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评影论理；抒情存真！

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