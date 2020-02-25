中央车站——爱的成长和爱的复活

电影的名字，直译过来应该是“巴西之心”。在寻父的旅程中，朵拉和约书亚，从临近海洋繁华喧嚣的里约热内卢走到了巴西高原的广阔内陆，在那一片荒芜充满希望的土地上，发现了曾经离他们很远的亲情、人性和温暖，这跳动的巴西心脏，重塑了他们，带来了爱的成长和爱的复活。

影片的主线，是跟随着朵拉和约书亚的步伐从彼此隔阂走向相互眷恋，不断地深入人心的过程。在这片上帝和魔鬼并存，古老与现代交织的大陆上，在神性、人性和兽性之中，他们的旅途渐次展开，让我们看见了极富本民族性格、浓墨重彩的巴西世界。作为影片的起点，独立而冷漠的现代女性，写信人朵拉，将白天替人写的信，作为晚间的故事和笑料来佐餐，她从未寄出过一封信，那些期盼回信的人和他们的故事也只是这个车站写信人心中的匆匆过客和过眼烟云而已。到了影片的终点，朵拉终于履行了写信人的职责，寄出了这一封封饱含幸福与不幸、牢骚和谢意，期盼和梦想的信。这些信就像是这个大陆上空飞舞的鸟儿似的，带来了远方的消息，也带走了飞向远方的祝福。

父亲在哪里？他究竟是怎样的人？他还记得他的儿子吗？这3个问题一直伴随着寻父的约书亚。一次次失败，又一次次满怀期待的重新上路。最终他在一处房子里看见了父母的合影，两个哥哥的出现使得这看似绝望的旅途峰回路转，终于画上了句号。可是两个不识字的哥哥也同约书亚一样，不知道父亲的去向，当朵拉读完他们的父亲很久前的来信时，他们才发现，原来貌似无赖的父亲一直爱着母亲，爱着他的儿子们。爱从抽象的宗教仪式、干枯的宗教语言中抽离出来，化作切实的感受和真情，回荡交融在影片的结尾。同样，经过漫长旅程而彼此心心相依朵拉和约书亚之间也有了斩不断的爱的连接，本是陌生人的他俩，也在相互支撑中，在信的连接中，感受到了超越亲情的爱。

上帝无处不在——这不仅是里约热内卢的地标耶稣像传达的信息，更重要的是，在这座人来人往的中央车站里，那些不断抵达又不断离去的人群，不断聚集又不断离别的现代文明的常态中，人们彼此连接又彼此隔绝，彼此需要也彼此利用，在这短暂而无情的片刻，他们心中是否依然有梦想，是否依然相信爱。导演的目光从摩肩接踵的都市投向偏远壮丽的高原，让淡如清水转瞬即逝的爱重新变成了浓烈如酒的人生归宿。发现爱和寻找爱的女子和男孩，在艰辛的道路上踽踽而行，这不就是一次伟大的朝圣之旅吗？宛如藏人在转山中，希冀着神性的回归和护佑似的，这彼此陌生的俩人也在旅途中触摸和感受到神性的光辉。

高大的雕像，隆重的仪式，纯粹的生活，都好像是万里之遥的风景，和现代文明格格不入。在现代文明侵入古老社会的时候，都市的异化和冷漠，仿佛是扼杀爱的无情之手。在中央车站，残酷的生存法则决定了人的命运，一场车祸让孤独的男孩朝不保夕，而1000块钱的报酬，也许会让男孩成为器官移植的供体。金钱法则冷酷地统治世界，并制造出扭曲人性的强大磁场。而逃离、回归和重新发现，这无疑使得身心俱疲的现代人，从一个孩子对亲情的呼唤中，对爱的渴求中，重新获得了令灵魂复活的爱的洗礼。在那些偏远而朴素的尚未开发的农村中，人们亲手在土地上建起了房子，与他人坦诚相处，与自然和谐共生。似乎代表着愚昧和落后的他们，眼中那虔诚、真挚和平静，再次打动和温暖了朵拉所代表的现代人麻木而冰冷的心，只有心的复苏才能让沉睡已久的爱意重新复活。

朵拉在重获亲情的男孩的家中，将男孩逝去母亲的信放在总有一天会回来的男孩父亲的信旁，让这个家变得完整而充满希望。通过爱的复活的旅程，她终于重新发现了自己，和这个世界中被漠视和嘲笑的美丽和鲜活。黎明时分，她离开了男孩的家，回到了那个曾经夺走她一切的自我放逐的都市，那个现代人又爱又恨的地方。但，她已经和离开这座城市时完全不一样了，因为男孩教会了她，那早已忘却的善良和正直，也教会了究竟该怎样生活。他们的分别是暂时的，因为他们的心，正如古老而沧桑的巴西之心一样，在泪水的滋润中鲜活强劲地跳动着。无论是来来往往的车站，还是尘土飞扬的高原，他们永远在一起，永远不会彼此遗忘，而那段刻骨铭心的旅行所带来的，正是爱的成长和爱的复活。