只有芸知道其实是一部纯爱电影

只有芸知道虽然改编自真实原型，但是电影更像是一种纯爱电影。这么高的完成度，说明冯小刚真的在用心将自己在审美上所享受的东西附着在了朋友的故事上。

质疑真实质感其实对这部电影来说没有什么意义，因为它意不在此。年过六十的冯小刚只是想拍一个向往美好的爱情童话故事。这个爱情童话故事里，男女主人公的感情生活严重缺少内容。“王子与公主过着平淡而幸福的生活”似乎便能够形容电影里男女主人公十几年的感情内容。

电影的优点在于这种“童话性”在电影里贯彻得很彻底，但从另一方面讲这也许也是冯小刚电影的某种局限。

他在表达他所偏爱的审美，表达理想化的感情，表达一眼便能看到的东西，但却在躲避现实，躲避那种让观众们需要消化后才能领悟到的感情。

就拿冯小刚所喜欢的是枝裕和来说，前者在现实上盖上了一整层温情的滤镜，而后者是在坦然表达残酷现实的前提下寻找某种温情。可想而知，哪一种会更令人信服一些。

如果是是枝裕和，电影会是另外一种面貌，结尾肯定也不会让东风看到鲸鱼，而可能会用旁白说：

我的朋友隋东风那次在海上耗了一周的时间，始终没有看到鲸鱼，他花光了钱又回到了家。他对我说他身体不如以前了，颈椎病越发严重，但还要继续挣钱攒钱。他说带着罗芸去看一次鲸鱼，现在成了他自己死前一定要做到的事。



