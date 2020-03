海战电影圣典——《从海底出击》

《从海底出击》(Das Boot ,1981)

随便说两句

在DVD时代,某日突然冒出一部被追捧的海战片《特种任务》,一时风头无两。我也好奇地查查资料,哦,原来还有个名字叫《从海底出击》,赶紧买碟欣赏。看着看着就觉得眼熟,直看到那个嘲笑命运的结局时才猛然想起,原来自己十几年前就在大院的闭路电视里看过。这么好看的片子印象怎么那般模糊呢?道理大家一定都明白。从此我特体谅那些喜欢《拯救大兵瑞恩》而不喜欢《细细的红线》,喜欢《U-571》而不喜欢本片的影(too)迷(young)。

《从海底出击》根据作家洛塔尔·布赫海姆(Lothar G. Buchheim)的半自传体小说改编。二战时期的布赫海姆是随军记者,他于1941年10月27日至12月6日登上U-96潜艇生活了数周,用文字和照片记录了U-96在第七次巡航中的点点滴滴,目睹了它在大西洋猎杀荷兰商船,也见证了U-96和U-572在暴风雨中的邂逅。

真实照片:1941年10月31日,U-96在第七次巡航中击沉荷兰商船本讷科姆号(Bennekom)

真实照片:1941年11月5日,U-96在大西洋中邂逅U-572

布赫海姆将这次经历整理成报告文学《海洋中的猎手》(Jäger im Weltmeer),二战结束后,他致力于海战研究,积累了大量素材。1973年布赫海姆出版了半自传体小说《船》(Das Boot),之后又陆续出版了图集《 潜艇战》(U-Boat Krieg,1976)和几部中短篇小说,在世界范围内获得成功。1977年的时候,他想把《船》改编成电影,找了几位美国电影人都不满意,最后与本土导演沃尔夫冈·彼德森(Wolfgang Petersen)一拍即合。

工作照: 导演沃尔夫冈·彼德森在执导U-96出征的一场戏

《从海底出击》是八十年代初“新德国电影运动”(New German Film Movement)中为数不多的一部战争题材影片,影片总造价为3200万德国马克(约合1850万美元),由巴伐利亚电影制片厂投拍。预算中的大头都用在了打造潜艇模型。现存唯一一艘IXC型潜艇(U-505)存放在芝加哥科学与工业博物馆(MSI),彼得森参照它制作了两艘VIIC型潜艇全尺寸模型(长67米),一艘是带有引擎的空壳艇,用于出港返港的的拍摄,后来在片尾空袭戏中被炸毁;另一艘按照原始图纸完全复制了内部管道和机械设备,放在摄影棚内拍摄。

陈列在芝加哥科学与工业博物馆中的U-505

真实照片:1944年6月4日,U-505在非洲西海岸被美国舰队捕获

U-96全尺寸模型内部,现陈列于巴伐利亚电影制片厂

另外还制作了长度分别为11米、5.5米和2.5米的三艘模型,11米长的模型用于海面行驶和下潜时的拍摄,主要拍摄地在黑利戈兰岛(Heligoland);5.5米和2.5米的模型安置在制片厂后面一个15x13x3.5m的水池中,通过液压平台可倾斜45度,也能大力摇晃,以模拟遭受深水炸弹的攻击,由潜水员操控。不过有位潜水员干了三天就辞职了,因为在他20年的职业生涯中第一次晕船;2.5米的模型主要用于远景和海战的拍摄。

11米长的U-96模型,现陈列于巴伐利亚电影制片厂

工作照:摄影师乔斯特·瓦卡诺正在水下拍摄潜行中的U-96模型

工作照:U-96模型上的假人通过遥控,可以做出举起望远镜的动作

彼得森对U型艇的结构细节非常着迷,他说“模型上的每一颗螺丝钉都是二战U型艇上使用的那种真正的复制品”。布赫海姆的《 潜艇战》图集成为打造潜艇内外和重现潜艇兵生活的无价之宝,205张承载着历史之重的珍贵照片被张贴在摄影棚中,替代了拍摄电影常见的故事板,美工依据这些照片布置了艇舱的内部场景。

陈列在巴伐利亚电影制片厂的U-96舰桥复制品

U-96舰桥复制品旁的工作照

真实照片:U-96舰桥

工作照:U-96舰桥复制品会被搬到船上,在海上拍摄不需要显露潜艇船体的镜头

U-96真正的艇长海因里希·莱曼·威伦布鲁克(Heinrich Lehmann-Willenbrock)和U-219的前副驾驶汉斯·乔希姆·克鲁格(Hans-Joachim Krug)被请来担任军事顾问,为剧组提供诸多艇内生活和海上作战的宝贵经验。

真实照片:U-96艇长海因里希·莱曼·威伦布鲁克(Heinrich Lehmann-Willenbrock,中)。他于1986年4月18日去世,享年74岁。

工作照: 片中的艇长莱恩(左,尤尔根·普洛斯诺Jürgen Prochnow饰演)与真正的艇长威伦布鲁克(右)

为了让演员的外貌尽可能逼真,彼得森禁止他们理发剃须晒太阳,影片遵照故事线拍摄,让摄影机记录下演员胡须、头发的生长和他们逐渐苍白的脸。就像真正的U型艇船员一样,四十余名演职人员接受了如何在狭窄的艇舱快速移动的强化训练,在狭窄密闭的潜艇模型中一待就是数月,那种幽闭的环境与气氛,让他们真正体会到二战潜艇兵令人难以忍受的水下生活。

剧照:场景是按故事顺序拍摄的,以保证演员胡须和头发的自然生长和逐渐苍白的肤色。

这些演员在拍摄期间都熟练地掌握了各自角色的专业技能,比如扮演导航员的演员可以非常专业的使用六分仪测量经纬度。拍摄中也会出现意外:在U-96遭遇暴风雨的一场戏中,演员扬·费德(Jan Fedder,饰演派格姆 Pilgrim)不慎从舰桥跌落到船舷,一位演员大喊:有人落水!此刻摄影机仍在工作,彼得森没有意识到出了状况,他回应道:好主意,我们再拍一次!不过扬·费德摔成脑震荡还断了几根肋骨,显然不能再拍了。

剧照:演员扬·费德发生意外的镜头被保留在成片中

摄影师乔斯特·瓦卡诺(Jost Vacano)大量使用手持拍摄增强了狭窄空间内的真实感和动感,呈现出极富感染力的画面并放大了整部电影的张力,这种真实感很多是通过第一人称视角或未经设计的、演员本能的反应来实现的。影片拍摄的时候尚未使用斯坦尼康(Steadicam,即摄影机稳定器),为了在U型艇上获得稳定的快速跟拍镜头,瓦卡诺专门设计定制了一台阿莱弗莱克斯(Arriflex)摄影机,并和他父亲共同研发了一套陀螺仪系统,使摄影机在穿过艇舱时也可以保持稳定。即便如此,当他不得不使用摄影机的观景窗时,仍然需要戴好头盔,因为会经常碰头。

工作照:乔斯特·瓦卡诺在工作

作曲家克劳斯·多丁格(Klaus Doldinger)为影片谱写出具有瓦格纳风格的旋律,无论是伴随着U-96在大西洋游弋还是遍体鳞伤地返航,都表现得格外悲壮与激昂,让观众生出强烈的情感共鸣。他特意将“呯”“呯”“呯”的声音融入到配乐中,即使对潜艇战一无所知的人也会知道,“呯”的声音意味着出现了最坏的情况——潜艇被发现!

片中的艇长莱恩(左,尤尔根·普洛斯诺Jürgen Prochnow饰演),原型即威伦布鲁克艇长

片中的战地记者沃纳少尉(左, 赫贝特·格勒内梅厄 Herbert Grönemeyer饰演),原型即布赫海姆

U型艇的船员大多是渴望冒险的年轻人,他们被纳粹强大的战争宣传所吸引,准备挑战残酷的大自然,与看不见的敌人作战。一开始他们没有战斗经验,尚未了解战争的恐怖,他们表现得既不寂寞也不绝望,会为击沉敌舰欢呼雀跃。但是,随着暴风雨、飞机轰炸、军舰追逐、深水炸弹的洗礼,他们逐渐意识到在海底战争的炼狱中,选择是严峻的:要么存活,要么灭亡——在海底,没有伤员。穿越英军重兵把守的直布罗陀海峡是全片的高潮戏,U-96被战斗机、驱逐舰重创后沉入海底,巨大的水压使舱壁变形,海水倒灌,设备失灵,动力衰竭,船员们经历16小时的漫长等待,氧气即将耗尽,眼中充满绝望。彼德森说:“我对影片的愿景始终是展示战争的悲惨和可怕,并将精彩的故事和快节奏的动作场面相结合,将观众带入到这些年轻士兵的体验中”。而这个段落,让观众充分体验到“当猎人沦为猎物时”(When the hunters become the hunted)的恐惧。

真实照片:法国圣纳泽尔港(Saint - Nazer)潜艇基地

二战时期U-96的基地实际在法国圣纳泽尔港(Saint - Nazer),但取景时发现该港口早已干涸,于是剧组改在拉罗谢尔港(La Rochelle)潜艇基地实地拍摄。有趣的是,当剧组再次抵达拉罗谢尔拍摄最后一场轰炸戏时,居然找不到那艘全尺寸的空壳模型,原来它被制片厂租给斯皮尔伯格拍摄《夺宝奇兵》去了。几周后,已经破旧不堪的模型还给了剧组,还得剧组自己来修复。

剧照: 《夺宝奇兵》剧组租用了U-96模型

《从海底出击》筹备用了三年,制作耗时两年(1979-1981)。导演彼得森说:“光拍摄就用了一年时间,后期制作又用了一年,这很烦人。但是随着花费的时间越长,我们意识到自己可以做到的越多,将会收获令人赞叹不已的画面”。最终,经过全体剧组成员的努力,一部完全不同于好莱坞、冷峻自省的战争片问世。

工作照:(从左至右)摄影师乔斯特·瓦卡诺(Jost Vacano), 原著作者洛塔尔·布赫海姆(Lothar G. Buchheim), 导演沃尔夫冈·彼德森(Wolfgang Petersen)和主演尤尔根·普洛斯诺(Jürgen Prochnow)

不过,制片方对于长达5小时(300分钟整)的成片完全不能接受,要求剪为90分钟(一般电影的标准片长)。彼德森据理力争,最终达成一致——剪辑为149分钟的剧场版用于公映,并送去参加1982年的洛杉矶电影节;而5小时的原始未删减版于1985年在西德电视台以6集电视剧的形式播出。

工作照: 剪辑师汉内斯·尼克尔 (Hannes Nikel,中)与导演彼德森在工作

洛杉矶电影节放映《从海底出击》前,制片方很忐忑,不知道二战中的敌对国观众会有什么反应,尤其是在洛杉矶这个拥有大批犹太人的城市。随着片头出现文字介绍——“在第二次世界大战中,德国海军潜艇部队服役的四万名军人中,有三万人(实为27500余人)葬身海底……”,观众席传来一片嘘声和叫好声。不过随着影片放映结束,戏剧性的一幕出现了——全场沉默好一阵才爆发出掌声,观众被片中写实的影像和对战争的反思所震撼,他们起立鼓掌,向这部前所未见的战争影片和德国影人表达敬意。《从海底出击》成为有史以来在美国发行的最成功的外语片(北美票房$11,487,676,西德票房DM32,000,000)。影片随后获得包括最佳导演、最佳改编剧本、最佳摄影、最佳录音、最佳剪辑、最佳音效剪辑等六项奥斯卡奖提名,还获得了联邦德国电影银片带奖。导演沃尔夫冈·彼德森成为第一个凭借德语电影获得奥斯卡最佳导演提名的人,好莱坞从此为他敞开了大门。

导演沃尔夫冈·彼德森(Wolfgang Petersen)

“狼群”战术

这是时任德国海军潜艇部队总司令卡尔·邓尼茨(Karl Doenitz,后任德国海军总司令,被授予海军元帅军衔)发明的一种以小搏大的战术,组建潜艇群袭击同盟国的海上舰船,破坏同盟国的海上运输线。其作战方式是划分多个作战海域,每个区域布置数艘潜艇(3、4艘到20艘不等)进行巡航侦察,一旦发现盟军大型船只,“狼头”潜艇立即通过无线电呼唤区域内和附近区域的潜艇向目标靠拢,一般是在晚上集体浮出水面进行炮击(U型艇多装有小口径甲板炮,以节省鱼雷)或直接鱼雷攻击,给予目标毁灭性的打击。

真实照片:德国第一潜艇训练师在皮劳(Pillau)战舰基地的演习

“狼群”战术在相当长的一段时间内(1939年9月—1943年3月)所向披靡,二战期间共击沉同盟国2882艘商船,击沉6艘航母、2艘战列舰、6艘巡洋舰等149艘军舰;最高攻击纪录是在两天内击沉38艘商船,同盟国船队因此损失巨大。当时英国人谈狼色变,丘吉尔战后谈及潜艇战时仍然心有余悸:“战争中,我唯一感到的担忧就是潜艇的威胁……对我们来说,潜艇的攻击是最具毁灭性的灾难。”

真实照片:1939年9月17日,英国皇家海军勇敢号航空母舰被U-29发射鱼雷击沉,成为二战中第一艘沉没的航母

真实照片:1942年2月26日,美国里索号(RP Resor)油轮在美国东海岸附近被U-578发射鱼雷击沉,只有两三名船员侥幸逃生。

真实照片:1942年3月8日,U-68发射鱼雷击沉英国运输船俾路支号(Baluchistan)

二战初期海上力量占绝对优势的英国皇家海军却在德国潜艇面前颜面尽失,海上四处游弋的U型艇不断收割着猎物,盟军运输线遭受重创。“狼群”战术打造出不少像奥托·克雷奇默(Otto Kretschmer,在18个月内击沉47艘船,累计274,333吨)、沃尔夫冈·鲁斯(Wolfgang Luth,击沉46艘船,累计225,204吨)和埃里希.托普(Erich Topp,击沉36艘船,累计198.658吨)这样的王牌潜艇指挥官。

真实照片:1940年11月12日 ,希特勒接见U-99艇长奥托·克雷奇默

真实照片:U-552艇长埃里希·托普(Erich Topp)的一次胜利归航

真实照片:卡尔·邓尼茨接见某次巡航归来的U型艇船员

潜艇部队的骄人战绩让德国百姓备受鼓舞。德国最有影响力的军事杂志《信号》和《德国海军》经常将潜艇官兵的照片刊登出来,新闻记录片里也常有报道。另外,德国潜艇部队官兵的工资与其他军种同军阶的的官兵基本一致,区别在于一些特殊津贴,所有这些补助加起来基本等同于基本工资的两倍。除了工资以外,还有一个重要因素,那就是高质量的特殊训练使得有才能的艇员可以获得快速提升,战时的人员损失也能很快得以补充,而军衔的提升也带来更丰厚的薪水,所以直到战争临近结束,还有人愿意加入潜艇部队。

真实照片:登陆休假中的U型艇船员

真实照片:U-73船员们的闲暇时刻

U-96,于1940年8月1日下水,同年9月14日正式服役,共执行过11次巡航侦查任务,前8次巡航都是由海因里希·莱曼·威伦布鲁克担任艇长。威伦布鲁克指挥U-96共击沉25艘船(累计179,212吨),荣获银橡叶骑士铁十字勋章, 在十大王牌潜艇指挥官中排名第六。

真实照片:威伦布鲁克很喜欢朋友科萨兹(Kossatz)创作的一幅讽刺漫画(图左),请他在自己的U-96绘上“绿色的开口笑锯鳐”作为徽记。威伦布鲁克在1942年升任为第9潜艇舰部队指挥官的时候,这个徽记也成了第9舰队的象征。

真实照片:U-96于1941年5月22日返回圣纳泽尔基地,结束了它的第四次巡航

真实照片:U-43在洛里昂港(Lorient)装载食品

真实照片:即将运上潜艇的各类食物,通常一艘IXC型U型船在为期3个月的巡航中,需要携带12.5吨的食品和饮料

——以上数字摘自劳伦斯·帕特森(Lawrence Paterson)所著的《U型艇出击》(U-boat Combat Missions,2007)

真实照片 :U型艇内部悬挂着的火腿香肠面包等食物,为了储存得更多,连船尾的厕所也会被塞满食品。这种光景从出港能一直持续两周左右,两周后新鲜食品基本就被吃光,以后只能吃腌肉、土豆 、罐头和发霉的面包。

潜艇内部环境封闭潮湿,动力和机械设备运转产生的高温会在潜艇内部积聚至50摄氏度,高温加上高湿度,使得船员的衣物经常处于潮乎乎的状态。新鲜食品也很容易腐烂发霉,比如说面包在一、两周后就会长满白毛,被船员戏称为“兔子”。但总的说来,潜艇部队的饮食水平较其他作战部队确实要高出不少。

以下是U-96第7次巡航时拍摄的真实照片:

真实照片:U-96正在装载鱼雷

真实照片:U-96艇长威伦布鲁克在舰桥上观察









真实照片:U-96艇长威伦布鲁克(左) 与随军记者洛塔尔·布赫海姆(右)





一艘在海上航行数周的潜艇,其巡航生活非常枯燥沉闷,娱乐活动只有打牌或读书。狭窄密闭的环境中柴油机产生的烟气、腐烂变质的食物、厕所里的臭味和艇员身上的汗臭掺杂在一起令人无法忍受。最恶劣的工作环境莫过于主柴油机舱,U型艇普遍装有两台长达6米的柴油机引擎,柴油机工作时的噪音让人发疯,很多长期在引擎室工作的艇员都患有严重的听力损伤、失眠和厌食症。

剧照:片中的轮机长在漫长而枯燥的航行中,率先进入精神崩溃边缘。

“狼群”覆灭

第二次世界大战进入到1943年,随着同盟国护航舰只越来越多,航空部队投入护航,侦查搜索技术不断进步(如雷达和声纳),再加上盟军破解英格玛密码掌握了德军潜艇之间的无线电通讯,到1943年3月后,德国潜艇部队的进攻势头被成功遏制,盟军开始主动寻求战机,U型艇的战果在减少,战损却大幅攀升,曾经的捕猎者沦为猎物。

真实照片:1941年5月9日,U-110被英国海军俘获,同时缴获了全套英格玛密码机(Enigma coding machine)和密码本。U-110的指挥官弗里兹·朱利叶斯·肯普(Fritz Julius Kemp)和14名机组人员丧生,4名军官和28名船员获救。这个故事后来被好莱坞拍成电影《U-571》,正方改头换面为美军,由此招致英国人的不满与谴责;另外,一名未透露姓名的前U型艇指挥官这样评价《U-571》:电影里有一件事是对的,那就是二战期间的大西洋中有潜艇。

真实照片:1943年3月8日,U-156被美军PBY卡特林娜水上飞机击沉在巴巴多斯岛东部海域,整艘船53人全部丧生。

真实照片:1943年8月24日,U-185沉没前的几秒钟,该船被复仇者式鱼雷轰炸机和野猫战斗机击沉。

真实照片:1945年5月,向英军投降的的U-826和U-236

1943年5月,德国有41艘潜艇沉没,邓尼茨的儿子也在这个月里的一次战斗中葬身海底,一股悲观的情绪笼罩着潜艇部队,德国的潜艇战完全丧失优势。邓尼茨后来在回忆录中也坦承,在1943年5月,就知道自己已经输掉了大西洋战争。尽管大势已去,但德军潜艇在大西洋上的抵抗却一直苟延残喘到1945年德国战败投降。

剧照:《从海底出击》中的莱恩艇长亲眼目睹历经千难万险的U-96返港后随即就被盟军飞机炸沉,这真是个绝妙的讽刺!

真实的U-96在1943年2月8日结束第11次巡航任务后返回柯尼斯堡港(Königsberg),服役期间总共击沉27艘舰船(累计181,206吨),击伤4艘(累计33,043吨)。在剩下的战争岁月中它主要承担训练任务,于1945年2月15日在德国威廉港退役,一个半月后,即3月30日当美国第八航空队轰炸威廉港时,U-96在港内沉没,残骸在战后被拆解。

一组数字:

1、1939年9月1日前,德国海军拥有57艘潜艇。

2、从1939年9有1日到1945年5月8日,德国海军新服役的潜艇共有1113艘,其中1099艘是德国船厂新造的,10艘是从敌军缴获的。

3、在1170艘服役的德国潜艇中,有863艘曾到过前线经历过一次或一次以上的战斗航行。

4、在战斗航行中潜艇共损失630艘,其中603艘被敌舰击沉,20艘损失原因不明,7艘因意外事故损失。

5、在本土水域和使用内因空袭和触电共损失81艘潜艇,另有42艘因事故损失。

6、在撤离海外基地和战争结束时有215艘潜艇由艇员自行炸沉(其中一部分被同盟国捞起)。战争期间38艘潜艇因无法使用或陈旧而退役。11艘潜艇受伤后移交给外国海军或被囚于外国港口。153艘潜艇在战争结束时被运到英国或同盟国港口。

7、二战期间,德国潜艇共击沉2882艘商船,累计14,408,422总吨位;击伤264艘商船,累计1,989,703总吨位。