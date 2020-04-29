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《饥饿站台》的阶级隐喻究竟有几层？

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2020-4-29 10:40:08

 

这几天，西班牙神片《饥饿站台》刷屏了。

坦率的说，于我观感不太好。

太血腥，太肮脏，太恶心，不适合饭前观看。

然而，不得不承认，对于小成本制作的它来说，这一切都恰如其分，还挺惊艳。粗糙而暴力的画风给人很强的感官刺激，让你看过难以忘怀。

用很少的制作经费与很短的电影时长给人留下如此难以磨灭的印象，《饥饿站台》做得很极端、很狂妄、很棒。

它有一个好点子，用了很经济的方法拍摄，最最关键的是结构很紧凑，寓意还蛮深刻。


 

很多人对结局很纠结：小女孩是虚幻还是真实的？果冻到底被送上去了么？……

这样刨根问底有些舍本逐末了，开放式结局的好处就是留给大家更多的想象空间，去思辨它的内涵与寓意，而不是为了让大家去帮编剧补漏与纠错。

《饥饿站台》想要传达的并不是一个完整而精巧的故事，它很炫技，却炫在了环境设定的清奇，故事走向的诡异，以及各种隐喻的勾陈。

它的隐喻主要集中在“宗教”与“阶级”两方面。

“宗教”这玩意儿说来话长，更适合西方人解读与参醒。我想仅对“阶级”来展开，看看影片在这个“坑”里究竟挖了多少层。


 

第一层：阶级剥削

“世界上有三种人，上层的人、下层的人、和掉下来的人。”

影片第一句台词，便直白了“阶级”的主题。

而男主醒来后同层狱友用简介的方式告诉了他（与观众）这个“坑”的基本规则：食物（社会财富与资源）总体有限，上层极其丰盛与精致，可以吃的很饱、很浪费；逐层向下分食之后，食物会越来越少、越来越邋遢、越来越肮脏……直到某一层被吃得一干二净，渣都不剩下；再往下，就只能挨饿了。



借用胖狱友的口头禅，“显而易见”，这是在明讽“阶级剥削”。而比较隐晦的是，这个世界并非只有“上层”与“下层”这两层，而是细分为许多层。

我们每个人都是其他人的“下层”，也同时是另外一些人的“上层”，参与了瓜分食物（财富）这一肮脏的全过程。食物逐渐被糟蹋与盘剥也有我们每个人的“功劳”，没有谁是清白的，也没有谁能自诩为最下层从而站在那道德高地上。

这种隐喻是不是足够狠？把你我每个人都狠狠的涮了一把。

更狠的还在后面……



 

第二层：“下层人”的罪恶

下层的人很可怜、很无辜么？

显而易见，并非如此。

他们在没有食物的情况下，居然人吃人！

这个设定很瘆人，很残酷，也很现实。

小学的教科书里告诉我们：全世界无产阶级团结起来，打倒剥削阶级！

现实是，他们连最上层的楼板都摸不到、看不到，他们去打倒谁？

而贫农头上还细分有富农、中农（中产阶级）……他们应该联合谁？又该打倒谁？还是应该把所有比自己高那么一点点的上层们统统打倒？这其中的微界限如何厘清？

教科书只是喊了一句口号，也没有给出具体的操作手册。


 

所以，下层的人只有一个选择：欺负更弱小的人，直至人吃人。

如此看来，下层的人很可怜、很无辜么？

他们似乎比上层的人更凶残、更没有人性。

这也许得归咎于极端情况下每个人所暴露出“人性本恶”的一面，接近于兽性，似乎情有可原。

然而做人的底线究竟在哪里？下层人为恶真的有借口么？

就像奉俊昊在《寄生虫》里所言，“不是有钱却很善良，是有钱所以善良，懂吗？如果我有钱，我也会很善良，超级善良……”

在本片里，台词会是这样：“如果我有食物，我也会很善良（不会吃人），超级善良……”

问题是，一旦下层人有了充足的食物，他们会真的善良么？

影片告诉了我们答案，很遗憾……


 

第三层：无法慈悲的“上层人”

“坑”的另一个规则是，每月随机换楼层。也就是说大家轮流去上层，谁也不可避免的会轮到下层。

这有点像历史课本里揭示的，王朝更替，谁也不能骑在老百姓头上一辈子。皇帝轮流做，明年到我家，王侯将相宁有种乎？

下层人揭竿起义推翻了统治阶级，他们会改变制度变得慈悲起来么？

也许会，但通常……不会。



君不见农民起义出身的洪秀全、李自成刚有了半壁江山就迫不及待的作威作福、酒池肉林、后宫佳丽三千了么？稍微勤政点儿的刘邦、朱元璋同样防不住后代们的腐化堕落。

“农奴翻身做主人，立马变成黄世仁”的定律在中外历史长河里千百年来不断的上演，也证明了《饥饿站台》里影射的现实性：

统治阶级就是统治阶级，不论它的出身曾经多么悲苦，一旦上位就无法抵挡饕餮盛宴的诱惑，大快朵颐之后，残渣剩饭倒进了下层。

所谓的“垂直自我管理中心”，就是一个大熔炉。亲历了“上上下下的感觉”，大部分人会被同化为“性本恶”的状态，因为……“制度”禁锢着他们。

以下为即兴发挥（过度解读），也许已经跳出了影片，凑合着编吧。


 

第四层：无形的制度

“坑”的制度是谁定的？

零层的人。他们是谁，电影没说。

很多事儿都有无形的制度，被更高的统治阶级掌握着。

看看这几十年生灵涂炭的两河流域，什叶派、逊尼派、库尔德人、塔利班、基地组织、阿富汗民选政府、ISIS……

他们被定在“大坑”的不同楼层，不停的上上下下换楼层，今天让你当头目吃大餐，明天让你当炮灰吃土，后天让你们狗咬狗互撕。



这一切都是被世界警察安排着，像一根搅屎棍在那块不大的地儿上四两拨千斤的不停搅动着，得不了一刻清净。

一月（年）一月（年）轮换着，囚徒们乐此不彼的接受着零层人的拉拢与施舍，暗自里各自心怀鬼胎，拉帮结派，玩着打打杀杀吃吃喝喝的饥饿游戏。

这种“坑”与无形的制度在地缘政治史上屡见不鲜，英美这帮搅屎棍在每块大陆次大陆上不停的更换代理人，充当着零层人的角色，让各色人等陷于囹圄，互相践踏与撕咬。


 

第五层：难以打破的制度

那为啥各楼层的囚犯不联合起来推翻零层的统治呢？

因为经过起起伏伏之后，他们已经奴化并麻木了，习惯了心安理得短暂享受上层的大餐，并痛打曾经骑在自己头上的落水狗。

他们也习惯了三十年河东三十年河西，一旦被主子抛弃，也会逆来顺受的重回基层打游击，重操人吃人的卑劣旧业，干着不是人干的事儿，吃着不是人吃的食儿。蛰伏着、等待着、期盼着重回上层当贵宾犬的日子。

这便是难以打破的制度，因为兽性、堕落、残暴、仇恨已经充斥着一整栋地狱，无人试图挣脱（除了那个懵懂的黑人），也无人怜悯。


 

第六层：试图打破阶级制度的人

只有极少部分人试图打破制度，逃出牢笼。

他们保持那可贵的纯洁性，他们是弥赛亚，是救世主，是先驱……

他们怀揣着理想主义，携带着《唐吉坷德》，一次次向风车发起冲锋，也一次次的满身伤痕。

他们抱着“我不入地狱谁入地狱”的信念深入底层，揭开那残酷而现实的社会面纱，用基督受难自我牺牲的方式，试图唤醒麻木不仁者的善良本性。

他们杀身成仁，被钉在了十字架上欣慰死去，留下那可贵的信息、人性的种子、善良的萌芽，等待着它茁壮成长，进而成为参天大树，最终冲破沾满血迹的天花板，迎接那自由的曙光……

这是一个梦，不一定能照进现实。

可做人如果没有梦想，跟咸鱼有什么区别？

“坑”里的咸鱼们，也该起来翻翻身了……


7.5 

饥饿站台 (2019)

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饥饿站台/El hoyo(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/7548286/blog/8211311/
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