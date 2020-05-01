布拉德·皮特模仿福奇博士太可爱了，因为他活出了我们想要的样子

新冠疫情是一件悲伤的事情，但苦中作乐也一向是人类得以延续下去的生存方式。

这两天网上最欢乐的场面，莫过于布拉德·皮特模仿福奇博士的视频了。









我看了好多遍，看一次笑一次，它承包了我几乎一星期的笑料。

这其中有着我们所有人对于川普大统领极度傲慢无知的不屑，也有着我们对于这个世界被这种蠢蛋引领所感到的无奈与凄凉。

布拉德·皮特拿起了讽刺的长矛，看似轻佻，实则充满了睿智与力量。

在片尾他向真正的福奇博士致谢，其实是代表着我们所有人对于科学工作者由衷的感谢与致敬。





嘲讽政客与弄权者几乎是好莱坞近些年的主旋律，我们经常能看到梅丽尔·斯特里普等人在各种颁奖典礼上花式开涮。可为什么就布拉德·皮特模仿福奇博士这一次显得格外亲切与可乐呢？

这其实要从布拉德·皮特这些年的形象定位说起。





印象中，布拉德·皮特是以青春偶像派（《燃情岁月》）起家的，怎一个帅字了得。

这种固化的形象定位和莱昂纳多·迪卡普里奥非常相似。所以奥斯卡评委一向不待见他俩，觉得你们是靠脸蛋吃饭的，和罗伯特·德尼罗、阿尔帕·西诺他们这些演技派不是一个档次的。

然而随着年龄增长，小皮和小李都已经步入了中老年行列。不是说笑，小皮57，小李也46了。

他们早就远离了青春偶像派的定位，脸蛋都从瓜子脸变成“我很方”了。

之所以在我们心目中他们依然很帅很年轻，其实只是我们这代人心态上自己不肯认老而已。





小皮和小李其实早就默默转行做老板、搞制作了。而且他俩都是那种看似生活放浪不羁，其实却内心缜密、对事业非常谨慎之人。

这从他们近些年投资的影片就可以看得出。绝对没有他们赖以成名的青春片、爱情片、喜剧片等娱乐片种，更多是以政治片、体育片、社会伦理片等严肃题材为主。





来看看他们这些年参与制作的片单吧，不说我们压根儿不相信这些个有深度的电影居然都有这两位花花公子的投资。

传统印象中的两位浪荡子，这几年干的几乎全是“正事儿”！





小李参与制作的有：

《总统杀局》

《逃出熔炉》

《华尔街之狼》

《夜色人生》

《理查德·朱维尔的哀歌》





小皮参与制作的有：

《为奴十二年》

《塞尔玛》

《迷失Z城》

《月光男孩》

《玉子》

《副总统》

《旧金山的最后一个黑人》

其中有关种族平权的电影就占到了一半，剩下的也都是严肃思考为主的非商业电影。





而他参与制作并同时参演的电影还有：

《生命之树》

《点球成金》

《狂怒》

《大空头》

《战争机器》

《星际探索》

也多是反战与反思社会现象、伦理道德为主。





这其中《副总统》《战争机器》是明显带有政治批评性的，而且刻画得非常的露骨。

克里斯蒂安·贝尔在《副总统》中把前副总统切尼演绎得奸猾油腻，鞭辟入里。





而布拉德·皮特在《战争机器》中扮演美军联合特种作战司令部司令斯坦利·麦克里斯特尔将军，把一个傻大粗的美军高级将领演得惟妙惟肖、活灵活现。





看过《战争机器》的观众不会对布拉德·皮特模仿福奇博士的视频中的沙哑嗓子感到陌生，因为在《战争机器》里他就是这种腔调。但同样的嗓音竟然刻画出两种完全不同的人物性格，福奇博士的睿智与内敛，麦克里斯特尔将军的傻缺与傲慢（与特朗普惊人的相似）。对比鲜明，令人忍俊不住。

这也是忠实影迷比普通人多出来的那么一丢丢笑点，看着皮特压低着嗓子扮福奇损特朗普，感觉有种自己打自己的荒诞感。





看过了小李与小皮这几年在戏外参与制作的影片类型后，我们才能真正理解他俩在《好莱坞往事》中的演出。看似浮华的生活外表之下，潜藏着两颗对于权贵不屑一顾的嫌恶之心。





之所以我们觉得布拉德·皮特模仿福奇博士那么可爱，是因为他活出了我们想要的样子——看似放浪不羁、丰富多彩的生活，与兢兢业业、勤勉励志的事业。

布拉德·皮特把这两者很好的结合了起来，成就了这样一个看似矛盾，实则坦荡的人生。不管他在银幕上有着何种轻佻的演出，回归幕后他仍是那个敢于藐视权贵、有着独立思考的电影工作者。





而现实中我们的生活呢？我们的电影明星们呢？

生活百无聊赖，又或是花天酒地？这都不是重点。我们是否有着自己的职业操守与独立人格？这才是重点！

溜须拍马，人云亦云，没有理想，更谈不上信仰……我们一味嘲笑着戏子们腐化堕落的生活，却不曾想有些戏子早已退居幕后，成就了我们想要的人生。

敢于用戏谬的方式嘲笑政客、力挺科学，布拉德·皮特做到了我们很多人无胆无心也无力去做的事情。

他活出了真性情，也活出了我们想要的样子……