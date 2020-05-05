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《战马》:钢铁战士般的英雄！

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2020-5-5 16:33:04

                           


        虽然这部影片获得了各大奖项15项提名但却没有获奖，但在我看来这是一部非常棒的电影:画面唯美、手法细腻、演绎自然 、马的演技秒秒在线不乏感人和幽默。我一直都很喜欢马，觉得它们很漂亮也很独特，这也许是我小时候爸爸养过马有关。在我四岁半之前，我家的左侧有个马棚里面养了两头黑色大马，我当时还小不敢接近它们的。


        让我们先从百度百科了解关于马的知识:马在动物分类学中分类为：脊椎动物亚门、哺乳纲、奇蹄目、马科、马属。是一种草食性动物，现存家马和普氏野马两个亚种。马的种类有200多种，颜色以红色，棕色，米色，白色，褐色，灰色，茶色为主。马在野外生活，是属于群居动物，彼此互相照应，让马觉得更有安全感。那么马是怎样进化过来的呢？随着自然界发生地形、气候及生态变化，出现了开阔的内陆平原，马的进化也逐渐适应了这些变化。经历了始马、中马、原马、上新马和真马等主要发展阶段。


        其主要进化特点是：体躯增大；体高增高，体高由原来的40cm增高至120cm以上；趾由三趾或四趾进化为单趾（单蹄），以利于奔跑；牙齿由低冠的阜头结构向高冠、齿质坚硬、齿面宽而多皱结构变化，以利于采食干草；脑容量增大。通过化石研究已经证实，马属动物的祖先—始新马出现于5500万年前的北美，其身体如同狐狸样大小，以多汁嫩叶为食，前足有四指，后足有三趾。马的耳部位于头的最高点，转动角度很大，马在长期进化过程中形成了发达的听觉，其耳朵是信息感知能力很强的器官。


                                   

                                   

 

        马的听觉是对其视觉不良的一种补偿，马的听觉比人类的听觉要发达很多，它能够辨别各种强度的声音的。马眼位于头部两侧，视野为圆弧形，全影视野为330～360°两单眼视野在中央重叠的部分只有30°左右，主要是平面影像，缺乏立体感，因此，马对距离的分析、判断能力差，在后退时易失误，它必须变化头部的位置来看清楚。马外观看着非常的健壮，奔跑的姿势也非常的漂洒，这样的品种也是养殖户们想要养殖的品种， 可以根据马的体型来选择品种，好的品种的马匹体型非常的均匀，肌肉看着也比较的结实。


        中国的马种大体可分为两类；一是地方品种，如蒙古马、哈萨克马、河曲马、云南马等；二是培育品种，如内蒙古的三河马、新疆的伊犁马等。马被人类驯化以来，在漫长的发展过程中，由于各地区自然环境的影响和不同时期社会经济发展的需要，马的用途经历了肉用、乳用、农业生产、交通运输、军事和运动娱乐等多个阶段交替或互相融合的过程。


        为了进一步了解马的更多习性和特征，最近看了几部关于马的电影: 《关于一匹马的故事》讲述的是一位少女看着一匹小马诞生并给它取名冠军，通过细心照顾、不断与它沟通交流、让它成为最好的自己。里面运用了拟人的手法让马儿都说起了人话，显得生动有趣。这匹公马高大威猛腿特别长且粗，身上是棕黄色的毛发而腿上则是白色，从远处看就像它腿上穿着时髦漂亮的靴子一样。所以这样的"模特马”适合拍电影或选美比赛，它在主人的引导下取得优异的成绩。


                           

 

         而《50 to 1》这部影片是讲赛马场上有一匹名叫“越矿飞禽”的小马，参加比赛的赔率是50:1，是什么能让它从最后一名跑到第一名呢？并在后面几年的比赛中为主人赢得2228637美元的战绩光荣退休？那是因为它同样把主人当家人。是的，主人把它买回来之后一直把它当亲人般呵护:和它交流分享心里的烦恼、成绩不理想时也从不责骂只鼓励它、表现好时还特别奖励奶油甜甜圈呢！


         《马语者》则是由少女时代的斯嘉丽·约翰逊主演，讲述的是母亲为治愈女儿车祸后的心灵创伤， 对残马的不离不弃令驯马高手欣赏有加的故事。这里面的马是一批非常有责任担当的马，它为了保护主人在巨大的卡车面前，抬起两只前腿奋力阻挡，令少女逃过此劫自己却遍体鳞伤。如果能有幸养到这样的马，不但是拥有了一个好坐骑，更是得到了一位优秀的保镖啊！ 

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战马 (2011)

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