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电影《八戒有戏》值得投资吗？个人参与投资有什么要求？

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2020-7-8 20:44:09

 

我是影视顾问王世杰，了解更多电影资讯和优质项目详情，鉴别电影项目是否真实（可添加V.X：17841350405），我会为您提供专业性的指导和意见，让你的投资多一份安全保障。

《八戒有戏》是继哪吒之后又一部国漫大电影，有六家上市公司投资并参与的一部经典影视作品，很快会与大家见面 。同时中国邮政集团 ，张家界景区 ，中国工美集团等参与衍生品发行。

观电影，品鉴幕前精彩，投电影，成为幕后赢家。你，不只是观众！现有高质量电影版权对外认购，出品方直招，可在广电局网站查询，打款均打到出品方对公帐户，签约影视专用防伪合同。可以来影视公司实地考察，希望有兴趣参与的朋友能珍惜眼前机会。

影片梗慨：

片中的天蓬本是天宫中统管天河的将军、因在天宫犯错被玉帝贬入人间，经历千辛万苦后方得到周围人的认可，天蓬元帅从不懂得感恩到有责任感，在迷茫中找到自己的信念和前进的道路。

八戒有戏投资亮点：

1、《西游记》被翻拍最多次，也是中国最成功的IP，孙悟空拍了很多，猪八戒还没有。如《大 话西游》、《大闹天空》11亿票房、《西游降魔篇》12亿票房；《大圣归来》9.5亿票房、 《三打白骨精》12亿等

2、猪八戒是最被人们喜爱的喜剧人物，特别是现代，更接近人性，越来越被人喜欢了，以猪八 戒为主题的电视剧，如《春光灿烂猪八戒》《福星高照猪八戒》等等，电影还没有；

3、“最”唯美场景：渺渺天庭、海底龙宫、巍峨名山、中国特色的地理主题场景；要做成最美 丽的天宫。

4、“最”广泛影响：猪八戒在华人社会属于家喻户晓的经典形象，更具有全世界熟知；

5、“最”多层话题性：猪八戒本领大、幽默搞笑、哄女孩开心，招人爱、女孩心中的理想男人， 嫁人就嫁猪八戒等多角度媒体发布，多层面受众参与都将引发更多关注

《八戒有戏》的联合出品方为4家上市公司和多家实力雄厚的业内外企业和著名投资人，其中的联合出品方中青新影，也是《流浪地球》的联合出品方。资方与战略伙伴，都高度认可以环宇星漫为核心的制作团队，从项目酝酿到制作完毕，四年多来努力付出和资本的支持，来保障《八戒有戏》成为世界一流水准和中国特色兼具的动画作品。

目前，《八戒有戏》的制作已近收关，多位业内权威专家看了样片后都大赞品关，多位业内权威专家看了样片后都大赞品质和创意，表示风格极为接近美国梦工厂《功夫熊猫》。另外86版《西游记》猪八戒扮演者马德华老师和沙僧刘大刚老师也欣然接受出品方邀请，在影片中出现与全球华人面对面。相信这部代表中国动画电影巅峰之作的《八戒有戏》，一定会给全球观众带来轻松欢乐、前所未见的视觉享受和精神上的饕餮盛宴。

如果您想要了解更多电影咨询和优质项目详情，免费咨询（17841350405）我会给您最专业、最中肯的资讯与建议！让您在电影投资路上快人一步，成为电影联合出品人，共享电影市场发展红利！

标签： 电影投资，八戒有戏(1)

喜剧演员 (2003)

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专业影视顾问，电影投资，投资渠道鉴别，项目真实鉴定

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