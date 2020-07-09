《为奴十二年》: 只因他们是黑人！





1841年所罗门在纽约是位小提琴手，

他告别了妻子、儿子和女儿去演出。

对慕名而来两位白人诚邀去马戏团，

他感到十分荣幸何况还有丰富报酬。

跟随两人来到华盛顿享受美味酒菜，

可第二天醒来发现带着手铐和脚镣。

他还没有真正把原因想清楚想明白，

已经以奴隶身份被卖出给了新主人。

他愤怒声明辩解却招来了一顿毒打，

没有犯任何错误，只因他是黑人。





被一同贩卖的妇女带着儿子和女儿，

她原先是在一个富人家里做着女佣。

聪明乖巧的她得到了男主人的厚爱，

吃好穿好的她也为主人家添了儿女。

可好景不长男主人由于生病去世了，

女佣不知情下被女主人当奴隶卖出。

最痛苦就是不能在一起要母子分离，

没有犯任何错误，只因她是黑人。









所罗门的第一个主人是仁慈博爱的，

全家上下人都很友好充满了人情味。

他努力工作善于动脑提出合理建议，

获得成功得到主人奖励一把小提琴。

但他的木工主管心眼极小蛮横嫉妒，

处处找茬儿不算还经常嘲讽侮辱他。

被莫名事用鞭子抽打时开始反击了，

主人为了保住他的命只能将他贩卖。





所罗门的第二个主人人称黑奴克星，

不仅尖酸刻薄更是脾气暴躁又易怒。

庄园奴隶们每天要顶着烈日摘棉花，

男人们手脚慢收成少就挨皮鞭抽打。

有个女奴干活麻利表面得好评夸奖，

主人暗地里对她喜爱却成了性虐待。

女主人吃醋不满在众人前对她侮辱，

没有犯任何错误，只因她是黑人。









不知是何原因农场棉花没有了收成，

主人将奴隶们转租给了位法官大人。

每天弯着腰割着甘蔗虽然劳累辛苦，

可所罗门总结经验和窍门效率超高。

法官大人器重他参与舞会协助演奏，

回到原主人那把酬金给人带封家信。

却不料立马遭到那白人的无情举报，

只能烧了信件浇灭心中丁点的希望。

任时光流逝四季轮回一年又是一年，

可他没有放弃在苦苦等待自由那天。

幸好有位加拿大木匠来到庄园干活，

他对主人把奴隶不当人提出了质疑。

所罗门将身世告知并祈求他的帮助，

果然那木匠是善良勇敢的正义之士。

使他如愿回到家里结束十二年奴役，

没有犯任何错误，只因他是黑人。





如今2020年事情已经过去了179年，

但在美国的种族歧视现象依然存在。

就在五月名叫佛罗伊德的黑人男子，

被三名警察按倒在地锁喉了数分钟。

在送往医院途中因心脏病复发死亡，

骇人听闻事件激怒了各州愤怒民众。

即使疫情在大爆发不适合聚集游行，

除了美国其他国家的民众也在行动。

只为多年来受到不公平待遇人呐喊，

没有犯任何错误，只因他们是黑人。















