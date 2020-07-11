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怦然心动——种下一棵树，开始一段情

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2020-7-11 7:25:33


是什么让一个人的整体大于其部分之和？又是什么让两个人的爱恋大于他们自身之和？是正直善良的精神，是充满爱意的灵魂。

故事发生在一个小镇，发生在男孩和女孩的童年和少年时代。但故事的隐喻绝不仅仅是孩子们的世界，而是象征着生命的初期，曾经那般平常那般美好，而在生命的后期，又是那般可贵那般稀缺的东西。这个故事有关爱情，正直，梦想，勇气、奉献和希望。

在童年，女孩邂逅了男孩，爱意在悄悄萌发。在一棵巨大沧桑的梧桐树上，女孩邂逅了一个巨大而美丽的新世界。爱情和梦想，和超越一切平庸的纯真世界，就这样在女孩的心中深深地扎下了根。

但无情的事实击碎了女孩的梦，梧桐树被砍伐。当女孩最需要帮助的时候，男孩也像周围大多数人一样，没有意识到这棵树的价值，女孩受伤的心，和这棵树所象征的一切美好。从树被砍伐的那一刻起，女孩和男孩不再属于两小无猜无忧无虑的童年，他们成长了，疏远了，分离了。

影片用了许多琐事，让男孩女孩在同一件事情上发出不同的独白来推进情节。在这些各自成长的不同的心声中，我们看见两颗渴望相互靠近的心，是怎样微妙地若即若离，且运行在并行不悖的轨道中的。我们了解了他们各自不同的家庭背景，不同的父母，不同的朋友，不同的环境。他们在用自己的眼睛观察着世界，用自己的心感受着世界，思考着世界。受到不同的人的不同影响的他们依然时时关注着对方，并没有因外界的影响而渐行渐远。

女孩的父亲用一棵画布上的树代替了那棵被砍伐的树，让梦想和希望继续留存在女孩的心中。而男孩的外公鼓励着男孩继续和女孩交往，并且以亲身经历告诉男孩：在这个纷繁的大千世界中，遇见一个心如彩虹的人是多么艰难又多么幸运。

上帝保佑，在成长过程中，男孩和女孩并未分道扬镳并未彼此遗忘。他们只是在寻找着更好的彼此，并不断让自己变得更好。那棵消失的老树并没有被遗忘，因为那是他们的童年，那是他们最初的梦想和爱的萌芽。

影片结尾，不经意间，那棵树又出现了，但是以一棵新生的小树的模样。无需千言万语，只需一个眼神一个动作，梦想和爱情蓦然回归！同时，属于男孩和女孩的成长其实才刚刚开始。也许那棵沧桑而巨大的遭砍伐的树，并不属于他们，那只不过是别人留给这个世界的美好回忆而已。在那棵树上，充满坚毅，充满力量。而这棵亲手种下的小小的梧桐，如此脆弱，如此娇柔。毫无疑问的是，它是男孩和女孩的梦想和爱情所在，是他俩未来的隐喻。他们将赋予这棵树生命的意义，他们将在这棵树下相恋相守。在未来不测的风雨中，让爱情和梦想，让正直纯洁的精神和勇于奉献的灵魂给予这棵树足够的生命力，令它能够抵挡一切，守护一切。当他们历经一生，像男孩的外公依然守护着纯洁的爱情，像女孩的父亲那样依然勇于付出一切的时候。这棵种在屋前草坪上平凡的梧桐，一定会枝繁叶茂，坚毅而遒劲的展现出一种令天地动容的美丽姿态。

种下一棵树，开始一段情。这段情开始于混沌和懵懂的童年，却完成于清澈与智慧的老年。一棵无比娇弱的小树，随风摇摆。但从这生命初期诞生出的人类最美最善最真的情感，谁又能说它是弱不禁风，充满孩子气呢？男孩和女孩像小树般成长，经受着阳光，也遭遇着风暴。他们像树一样脆弱，也像树一样顽强。有黯淡的离别，也有灿烂的相逢。他们爱在心底口难开，因为这世界充满了太多的偏见和谎言，嬗变和遗忘。其中有的人黯淡，有的人闪亮，有的人像一颗转瞬即逝的流星，而有的人却像一道雨后辉映的七彩的虹！影片将爱情寓于成长之中，将成长作为护佑爱情的美丽坚固的外壳。

当男孩和女孩在一棵巨大沧桑的老树下分别，又在一棵嫩叶飘摇的小树下重逢的时候，我们有理由相信，他们经历了悲喜经历了风雨后，再次选择了对方并确信了彼此。如果人生就是一棵树，而世界就是阳光、风雨、冰雪、大地和蓝天的话，那么他们的未来就是一棵树的成长故事。这棵树也是你与我，它的成长是精神的淬炼和灵魂的蜕变。树的根牢牢地扎在大地深处，树干像一座挺立的丰碑，而树的枝桠，却勇敢地朝着高远的天空伸展。它承载着梦想和爱情，承载着一切美好珍贵的东西，不辱使命地毫无畏惧地奋力生长！

8.6 

怦然心动 (2010)

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怦然心动/Flipped(2010)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/6114161/blog/8214878/
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陀思妥耶夫斯基应该写完《卡拉马佐夫兄弟》第二部再死。

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