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《西鹤一代女》：逼良为娼

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2020-7-16 14:14:05

                              


        究竟是什么样的境遇，能让一位纯情的女人逼良为妾、逼良为娼、逼良为乞丐？那就让我来讲讲吧，我叫阿春，这是我在日本封建时代的悲惨人生。就连我自己都不敢相信，不要说现代的人，真是闻所未闻、毛骨悚然啊！看看你们现代人多幸福，对自己不喜欢的人可以说不；对于自己喜欢的人可以毫无顾忌的表白，哪怕是不同阶级门不当户不对，问题也不大。有些情侣间的婚前性行为也不算犯法，有的人就连出轨也能理直气壮啊！


        可我生在那个时代多惨啊，那位我爱的年轻武士他长得很帅，没想到为人更是热情和真诚。他的表白打动了我，当他跪在我面前的时候我晕倒了，我的身体软软的动弹不得。我的内心异常激动，有一种想要紧紧抱着他的感觉。任凭他抱起我走进屋里解开衣服……就这样自然地发生了不该发生的事情。可他被巡逻的警察带走了、他居然被斩首了、最后他留下了一句话：“只有真爱才是最幸福的。”


        为此我和父母也被赶出了京都城外，这件事让我知道了：一失足成千古恨啊！这事要搁到现在根本就不是事儿，婚前同居也是很普遍的现象嘛。当一个女孩的名声有问题了，那她的噩梦才刚开始。可不，我被官员选中去做松平领主的妾侍，我一开始是不答应的，有种不祥之感。可父母觉得这是全家人翻身的好机会，所以我只能委曲求全去了。


                             

 

        每次看见领主夫人我就瑟瑟发抖，因为她总是摆着一张臭脸。果然，当我的儿子一出生后，我就被无情地赶出家门。我的任务已经完成，可见我只是他们生孩子的工具，这样的人家仗着有权有势欺负穷人。要是在现代我应该能用法律的武器保护自己吧，在文明社会法律法规能有效保护受害者。而且我有证据，做个亲子鉴定不就行啦！叫你们欺负穷人，混蛋！


        回到家中的我没有看到父亲的好脸色，他以为女儿找到了大户，并以此到处在店里赊账挥霍无度。为还债他竟然把我卖到了妓院，我的命好苦啊，真是一波未平一波又起，在这种陪人喝酒陪人寻欢作乐的地方。表面看上去开开心心、嘻嘻哈哈，其实是很没尊严的。有时还要在身体不适的情况下强颜欢笑、忍受发泄。所以我觉得女人不论是在古代还是现代，都不要长得太好看。否则太引人注目，太容易招惹是非了，长得普通，一般般就行了，反而太平无事。


        熬了一段时间，终于当我离开妓院后仿佛时来运转了，在一家大户人家做起了女佣。我努力认真的干活，把家务都做得顺手了，可男主人总是偷偷的看我。有一次来访的客人认出我在妓院做过后，男主人更是厚颜无耻的让我伺候他。此时离开父母独生一人的我无依无靠只能顺从。其实现在想想这么软弱屈服是不对的，纵容别人就是堕落自己。


                             

 

        之后虽然认识了扇子店的老板并嫁给他，可好景不长，没过多久他就被歹徒袭击致死。苍天啊，这到底算是什么意思？这种意外和不幸怎么老是被我碰到呢？我决定出家做尼姑了。我的坎坷经历使得女施主很同情我，她收留了我。可面对上门来讨债的男人，身无分文的我只会脱下衣服用身体来还债，因为没有别的办法了。也因为这件事我被赶出了寺庙，我能做什么呢？还是去做老本行。


        当我病倒后看到了前来探望的母亲，她告诉我，我的儿子已经继承了主位，作为亲生母亲可以去探望。看到儿子已经长大成人，我满心欢喜，可按家族规定，我却不能和他相认，只能远远的看看他。这种心境只能用心如刀割来形容，想去死的心都有，可转念一想：不行，死了和儿子相认的机会就更没有了，我要改行，为儿子我要痛改前非。


        当我头戴斗笠、身穿道服、手捻珠串、口吟佛语站在民屋前，总是有些好心人会施舍些银两或食物。我不贪心只要能填饱肚子就行，能生活下去就行。无论刮风还是下雨，我每天都在行走、穿街走巷、周游各地。经历着春夏秋冬、四季轮回、尝尽人间酸甜苦辣，看破红尘险恶冷暖。终于我心中期盼的奇迹还是发生了：有一次我竟然遇到了我的儿子，25岁的他长得可真像我啊，我上前化缘时才认出，他礼貌待我，我朝他微微一笑后退下离开。我没有说穿他的身世，不认他也许更好，他也不会有负担，只要他健康开心就好…………


        又过了很多很多年，我终于在天堂和儿子相聚了。虽然在人间不能相认，可在天堂是按血缘分家的，那些早年在人间失散的、被拐卖的、像我们这样被无奈分开的，到了天堂都可如愿在一起了，我们经常会讨论着古代和现代人们生活的变化：有的让我们惊喜，有的只能让我们一声叹息，还会每天看看在人间的孙子和孙女们，猜想着重孙会长得像谁？并每天祈祷他们能在人间平安顺利、幸福安康。








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西鹤一代女 (1952)

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