片中塑造了4个女孩的形象，她们各有不同，却又极其相似，因为她们不是4个相互独立的个体，而是一个整体的不同侧面。就像阳光下的棱镜，在不同的角度和不同的方向，折射出不同的亮度和色彩，这个整体和这个棱镜有一个美丽的名字：女性。

老大梅格，漂亮而平凡，懂得持家之道，渴望平静的生活。她嫁给了一位家庭教师，有一个普通而幸福的家庭。

老二乔，一心想独立。渴望实现像男性那样出人头地的梦想。她通过写作实现了梦想，作为故事的主角和讲述者，她一直是片中的核心。

老三贝丝，擅长钢琴，她是唯一一个没有离开家园的女子，有一颗永葆童真的天使般的心，乐于助人且善于忍受。但却过早地逝去了。

老四艾米，喜欢绘画。和乔一样，她也想通过自我奋斗改变女性处于弱势和边缘的地位。但在男性主导的上流社会中，她还是遭遇了失败。不过她最终还是收获了爱情，同原本爱着乔的邻居男孩劳里结为了夫妇。

作为颇有影响力的原著，小说中将4个女孩作为主人公，描绘了在那个南北战争刚刚结束的动荡年代，许许多多的价值观崩溃并重建，许许多多的人们在觉醒和改变的年代中，发生在一个平静偏远风景如画的小镇上的故事。正是在这个不断改造和重建的背景下，女性对自我价值的觉醒和奋斗，这场看不见硝烟的心灵战争，成为了那个年代的动人心魄的精彩画卷。

女性，不再是男性的附属，不再仅仅背负着家庭、生育的使命而度过一生。她们需要实现自己的价值，有着自己的理想和追求，并要求有着和男性一样的机遇，工作，和参与社会治理的权利。但这不仅仅是一种女强人的姿态，她们依然渴望扮演着家庭中的妈妈，妻子和女儿的角色。只不过，她们不再仅仅是那些角色。

片中，通过4个女孩的成长，在她们的语言和行为，在思想和心灵的变化中，我们可以看到，她们在那个时代中所遭遇的喜怒哀乐，悲欢离合。那些发生在家庭中的琐事，发生在爱情、亲情中的冲突，以及发生在自己心中的矛盾，女孩们用自己的善良、勇气、友谊和坚强化解了这些看似难以逾越的障碍。她们各自拥有了属于自己的幸福，实现了小小的但弥足珍贵的梦想。

而与女孩们的世界相对的，是男人们的世界，这个世界有着危险，但并不可怕。对于离开家园独自闯荡的女孩们来说，这个世界尽管陌生，但却是她们必将进入和改变的世界。她们不再像姑姑那样成为躲避于男性世界之外孤独一生的老处女，也不像男人世界中的许多女性那样，仅仅成为他们的玩物和附庸。她们渴望参与，渴望平等，渴望尊重，也渴望着融入。而在男性世界中，也有着理解并呵护她们的男人。比如她们的父亲、男孩劳里、教授贝尔、劳里的爷爷和家庭教师等等。

女孩乔，经历了跻身作家圈的喜悦，也经历了失恋和丧失亲人的痛苦。她在女性的性格棱镜中发出璀璨而复杂的光，迷离而耀眼。她像一个男人那样去追求梦想，在不公的世界中战斗。当她将自己的经历和小小的家中那些动人的往事和心路历程写成一本小说时，不经意间，她获得了梦寐以求的成功和世间的认可。看着这本精心印制的、残存着温度散发着油墨气味的烫金封面的书，她终于明白了，是怎样艰苦执着的奋斗令这本书来到了人间，是怎样永不放弃的跋涉让自己的所见所闻所感，成了这个世界中许许多多和她一样的女孩的重要启迪和巨大勇气。在家庭、爱情、亲情、梦想和自由之间，她的抉择和她的收获，她的付出和她的代价，是如此的令人感动，引人入胜！

当贝尔教授谈起贝多芬的《悲怆奏鸣曲》的时候，我们看见了乔眼中酝酿的泪水。相比于她们的父亲、参加过南北战争的老兵眼中的泪水，她的泪水毫不逊色。因为她同样打赢了一场战争，同样背负着一种信念，同样实现了一个梦想。她的战争在看不见的战场，她的信念在无人察觉的心中，而她的梦想就在许许多多的女孩的梦里。她是战士，也是胜利者，她的性格棱镜在美丽阳光的照耀下折射出胜于男子的绚丽夺目的光，她们带给这个世界无比的真和无比的善和无比的美，她们有一个共同的名字：女性。