饮食男女——三场盛宴

“天杀的老朱，竟敢算计我的女儿！你不得好死！”

影片的高潮突兀但依然在情理之中。它点出了饮食背后的男女，一个实一个虚，虚实相映，以实写虚。点出了在这个行将就木的老房子里隐藏的活力和希望。

古语讲：饮食男女，人之大欲。食色，性焉。歌词里唱到：既然不是仙，难免有杂念。既然是尘世中人，那么饮食是大事，凡事，男女也是大事，凡事。是人生的主题和庸常，是追求，也是归宿。

开篇，孤独一人的老朱为3个女儿在老房子里准备了一桌的盛宴。那盛宴好像就是为了冲淡这里凄凉孤寂的气氛，也好似为了弥补逐渐冷却黯淡的亲情。是的，在忙碌激烈的现代社会里，一顿充满爱意的好饭显得那样难能可贵，那样具有某种复古和仪式的意味。

而随着故事的展开，老朱逐渐在衰老的道路上越陷越深，他失去了味觉，失去了厨艺高超的好友，打了十几年光棍的他渐渐看破红尘，行将就木，如同这座逐渐被遗忘被淘汰的老房子。影片的氛围，一直是压抑的、凄冷的、欲说还休、故作旷达的。而老朱的3个女儿，却是各自有了不同的变化。

早年为情所伤的大女儿虽故作高深，但爱情之火依然在她冰清玉洁皈依基督的内心中熊熊燃烧着。小女儿也先斩后奏，建立了小家庭。而姐妹中最漂亮最有成就的老二，却纠结在两个男人之间，一个即将结婚，一个已婚，不道德的情感背后的残酷悲凉，最终令她不再萦怀，回归到日渐苍老的父亲身边。

而就在观众以为电影会在这种符合家庭道德的落寞氛围中结束的时候，原本期望看到了父女二人在老房子里相依为命的结局，又被一桌盛宴上老朱的惊人之语所颠覆。而这桌盛宴同电影中开头的那桌盛宴已截然不同，它并非是弥合亲情、歌颂道德的家庭和睦亲密的制造者，而是老朱一番突破常理颠覆人伦的大胆作为的遮羞布。借着黄酒盖脸，老朱说出了心里话，说出了自己一直隐瞒的愿望。

在片中，我们看尽了冷暖，看尽了无奈，看尽了这世上的繁华凋零和世事沧桑。为什么我们没有看到那隐藏在人心中的梦想和活力。这美食和盛宴，不正满足着人类的激情和渴求吗？体现着无穷的创造力和生命力吗？在死亡面前，一切躲避幸福的人都是可怜的，正如在饥饿面前，一切停箸犹豫的人都是可悲的。生活殇给我们一颗渴求幸福的心，和一副渴求美食的肠胃，满足这颗心，满足这副肠胃，不就是生活的真意和人生的真相吗？

结尾处，重新拥有小而幸福的家的老朱又回到了那所即将废弃的老房子，而房子的主人却换成了他的二女儿。她似乎在这里找到了在现代社会里难觅踪影的一切美好。在老房子里，二女儿似乎变成了老朱早逝的妻子，做着同样美味的饭菜来招待重返旧地的老朱。而奇迹般的，在这桌盛宴中，老朱早已失去的味觉又重新复苏。看着作为现代女性杰出代表的二女儿，她似乎成为这个因为各自寻找新的生活而四分五裂的旧家庭唯一的留守者。在冷清衰败的老家中，这桌美味的盛宴又似乎扮演着重现往昔美好记忆的角色。那与亡妻极为相似的女儿，那又能品尝到酸甜苦辣的舌头，那在记忆中重新鲜活起来的点点滴滴，似乎都在诉说着一种转瞬而逝的人生无奈，一种无法挽留的世间沧桑，一种欲说还休的深沉情感……

欲说还休，那就不说为妙。在长久的凝视中，这复杂而深邃的渐行渐远的情感，浸润着时间，饱含着和解，伴随着一杯酒，一口汤，一夹菜慢慢地被品尝，被慰籍，被领悟，被怀念……