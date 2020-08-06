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《浪荡儿》：年轻人就该奋斗！

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2020-8-6 21:54:48

                                             

 

        这部影片是1953年，由意大利导演费德里科·费里尼在他33岁的时候拍摄的。黑白画面时长109分钟，能在2020年第23届上海国际电影节大荧幕上看到不胜荣幸。本届电影节是最特殊的，工作繁忙劳累的我只看了这部意大利的《浪荡儿》和比利时的《赤足皇帝》两部展映电影。受1月23日过年之后的疫情影响，全国的电影院在关闭营业长达178天后才得以复工，可以称得上史无前例。


        这半年的停滞也让众多热爱电影的影迷真心难耐，因为电脑电视上的音效是和影院的大屏幕无法媲美的。直到7月16日中午电影局传来了好消息：20日将逐渐允许各地电影院开门营业了，同日也公布了上海国际电影节，确定举办日于7月25日至8月2日举行。而北京的电影院，由于海鲜市场疫情复发但遏制措施有效的原因，延迟至24日正式营业。


        终于迎来了上海电影节的顺利举行，没想到的是开票一小时竟然售出了10万多张，出票率是99%。今年因为受疫情影响原来展映影院有50多家，而今年减缩至29家，每个影厅只能有30%的出票，要求是隔排隔座全程戴口罩。在这样不堪难受的观影环境下，能有30%的外地影迷和70%的上海影迷撑起了全部满场、一票难求的局势，真是让人激动又兴奋啊（唯一的遗憾：年轻观众迟到率太高，半小时后进场也不少，希望能注意因为非常影响别的观众观看）。这也让刚刚复工不久的电影院看到了希望。


                                   

 

        回到本片：在一开头画面就定格在了意大利小镇的街巷，而上方的大钟吸引了我的眼球。一看时间是半夜2点多，由5位男士组成的浪荡小组正在街道上溜达。他们有的喝得醉醺醺、有的嘴里哼着歌、有的看见女人路过便上前招惹。一群无所事事的浪荡儿拉开了电影的序幕。


        1.先说说最浪荡的男主：看完影片真的是想要抽他的耳光，踢他的屁股！他仗着自己长得帅，不仅谈了长相漂亮的选美冠军做女朋友，背地里还勾搭别的女人。得知女朋友怀了孕他却整理衣箱想要逃走，在父亲用皮带一顿暴打后不得不屈服。


        结婚后没有工作的他经丈人介绍，到朋友的古董店做营业员。男主家里经济不好，吃住在妻子家里的他并没有脚踏实地、勤奋工作、感恩回报。而是看场电影也要用妻子的钱，还在半途溜出想去偷情、面对年长很大的老板娘也不放过，勾引不成被辞退后却在妻子、丈人和妻子的哥哥面前反咬别人。


                                   

 

        2.妻子的哥哥：一开始男主在妻子的哥哥面前谎话连篇，他也相信了。他还为男主鸣不平，他认为老板不能这样子随意辞退他，应该多付他一个月的工资做补偿。为此他还跟随男主去店里偷出厂家遗落的雕像去卖钱。还傻傻地等男主和在夜总会认识的女人偷情后一起半夜三更回家。没想到还是被妻子发现了：男主在擦脸上的口红。


        这下让心痛了一次又一次的妻子忍无可忍地抱起大胖儿子离家出走，男主找到所有的亲戚那儿都没有她们的下落。当他最后来到自己老爸那时，惊喜地发现妻子和儿子都在那，此时此刻男主深刻地反省自己的错误并赔礼道歉，幸运的是妻子选择了原谅他。而妻子的哥哥依然决定离开小镇去大城市闯一闯，因为他想像半夜起床去打工自力更生的铁路站少年学习：吃得苦中苦，方为人上人，年轻人就该奋斗！


                                   

 

        3.男主的朋友之一：这位老兄是位游手好闲、没有正经工作的啃老族，喜欢喝酒、唱歌、跳舞而且还能说会道。有这样的榜样妹妹肯定也不学好，找了年长个有家室的男人，而且还要和别人私奔，这对兄妹让母亲伤透了心。


        4.男主朋友之二：他是位作家，对写作还是很用心的，即使三更半夜到家，只要有了灵感，他马上就情不自禁地写起来。可是他的作品始终无人问津，没有得到赏识。其实他应该振作起来，找份工作充实自己养活自己，说不定又能得到更多更好的灵感呢？


        5.男主的朋友之三：这位朋友镜头不多、故事也没有、印象也不深，但是面容像是又很脸熟。一查看：哦！原来是比导演费里尼大一岁的亲哥哥，他们长得还真像啊。


        看完电影，众多观众一起鼓掌：为这部在50年代就拍得那么好的电影鼓掌；为人物众多、故事丰满、批判深刻的电影鼓掌、为放到现在看依然精彩的电影而鼓掌。








8.1 

浪荡儿 (1953)

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浪荡儿/I Vitelloni(1953)
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