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《八佰》：只解沙场为国死，何须马革裹尸还

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2020-8-25 21:34:38

夜晚看完电影走出电影院，让我产生一种重见天日的感觉。抬头向上望去，是2020年武汉再普通不过的深色苍穹，身后弥漫在1937年淞沪大战、上海四行仓库上空的浓重炮火硝烟味道渐渐消失，再没留下一丝气息....

 

但我清楚的知道，如果没有那一场场闪动着烈焰和血光的战役，眼前这片平静的夜空，就是奢望！

 

 

片中，率领将士们死守四行仓库的谢晋元团长说了一句话，深深触动我：我们的国家生病了。

 

彼时的中国确实如一盘散沙，百姓饱受战火涂炭，军队在外族侵略下节节败退。然而这部电影告诉我们，即便是亡国之难席卷华夏时，仍有无数毫不起眼的“沙砾”儿女，愿为自己的国家粉身碎骨，拼将热血洒疆场！

 

 

我们不会忘记端午，从初涉战场时扳机都不敢扣动的胆战心惊，到经过一次次战斗的洗练，最后变成枪林弹雨也挡不住的八佰中一员，成长轨迹清晰可见....

 

我们不会忘记羊拐，从头到尾奋勇杀敌，没有怂过哪怕一秒钟。最危险的断后行动他主动请命留守，留遗言时仍不忘为同袍交代后事....

 

我们不会忘记老铁，从时时刻刻躲在人后，满脸写着贪生怕死，到最后抡着一柄大刀孤身上楼顶唱戏，他身影趔趄，但气贯长虹....

 

我们不会忘记小湖北，从跟着端午哥哥备受照顾，到眼睁睁看着至亲浴血离去，上阵前喝下洋酒，正是他战火中淬炼的成人礼....

 

我们不会忘记山东兵，总是冲在最前面的他视死如归，片尾上阵前对战友敬礼，千言万语汇成一句话：“兄弟们，来生再见”....

 

我们更不会忘记，八佰壮士们捆满炸药包排队赴死，以肉身灰飞烟灭的自杀式攻击，换来不断冲锋的敌军被击退！
“娘，孩儿不孝！”，从湖北通山壮士怒吼声中舍身取义、震撼心灵的第一跳开始，泪水便止不住的流淌....

 

 

没有人甘受屈辱做亡国奴，虽为散兵游勇、但作为比常人更具血性的士兵，家国情怀如同一簇簇微弱的火苗，依靠在一起抵抗侵略时，他们相互映照、依次点亮，并迅速连成肆意汪洋的火海，化为向死而生的斗志，在每个人的胸膛熊熊燃烧。

 

敌众我寡、四天四夜，死守上海四行仓库的“八佰”士兵们，用自己的血肉和生命挽救了彼时国人失去的尊严。

 

军人不屈的灵魂在此地相会，凝聚成足以点燃四万万同胞和子子孙孙心中战意的宣言————中华民族不会亡！

 

 

《八佰》将国产战争片提升到一个新高度的同时，也能够最大程度的激发观者的家国情怀，强烈推荐！

 

再去上海，一定要到四行仓库遗址拜访。

 

一首革命者徐锡麟的诗，献给那些逝去的英灵：
《出塞》
军歌应唱大刀环，
誓灭胡奴出玉关。
只解沙场为国死，
何须马革裹尸还。

7.8 

八佰 (2020)

影评(154)

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八佰/The Eight Hundred(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1185234/blog/8216657/
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