信条：一个手势一个字

当世界面临毁灭危机，要先救人还是救世界？ 当然要先救人啊，人救到了，再一起救世界，多点胜算，大不了一起戴氧气罩再救也不迟，没有人存在的世界，还能称作是世界吗？ 克里斯多福诺兰导演指导的《信条》，仿佛在对现今全世界的疫情状况打气，透过男主角试图逆转局势的过程，鼓励我们要保持希望，相信疫情也能够被逆转。

时间一直都是诺兰情有独钟的课题，对于时间的想像与操弄，在《记忆拼图》直接颠覆一般电影的叙事手法、《全面启动》创造层层梦境呈现时间感知的差异、《敦克尔克大行动》运用三种时间划分再结合不同的危急战况，甚至将父女之爱暗藏在手表的《星际效应》，无不针对时间做出相当新颖的解读。

《信条》讲述时间怪象恐造成世界末日，男主角不只要顺行找出来源，更要掌握逆行秘密才有机会成功阻止末日。本片大概就是他前面作品的集大成，而且许多层面都是升级再升级，唯独一个部分没能顺利继承，那就是角色关系与情感戏的铺成。

比如说约翰大卫华盛顿饰演的男主角面对末日危机有什么情绪？有何内心挣扎？拯救世界的动机是什么？这些很关键的因素在片中被许多动作场面取代掉了，我们很难从动作场面中感受到他的内心，共鸣自然会弱，作为一位主角，其带领观众进入电影的效果反而不如男配角 尼尔与反派。

再来是故事中少不了诺兰招牌的「解释性桥段」，目的在于向观众说明故事设定，但这次诺兰似乎变本加厉，完全在考验观众的理解力，这些解释桥段的对白速度飞快、晦涩 ，还来不及听懂时，剧情早已推进下一幕了，让人喘不过气，这是前中期最明显的问题。不过到了中后期，诺兰把时间顺逆的戏剧张力，透过几乎无间断的动作场面包装成真正最完善的解释，总算修正前期的问题，也稍微改善情感层面的不足，后期越来越精采。

当初在《黑暗骑士》中让我永远无法忘怀的桥段，是蝙蝠机车首度登场，这段是唯一一场我最喜欢诺兰拍的动作戏，通常他都是以剧情复杂著称，动作戏是 辅助而已，可是《信条》从开场歌剧院的恐怖攻击起，就让我不断惊奇到最后，默默在想：这些场面到底怎么拍出来的？诺兰再次成功挑战自己了。 他表示过想打造一部全新格局的谍报片，让新一代的观众也能体验如同他儿时看007的震撼，因此中后期一边解开时间逆转伏笔、一边上演时间顺逆交错的视觉奇观，无比惊艳又过瘾。

总归来说《信条》绝对值得进戏院一睹风采，最好要看IMAX版，它的摄影、配乐、动作场面、让人头壳烧坏的剧情都是亮点，诺兰确实改变动作片的既定手法，故事也回归烧脑的剧本，但如果还可以深入描写角色的情感层面，本片会令人更加折服，毕竟欣赏诺兰的作品，不就是要看演员飙演技传达角色情感、角色们 产生冲突并解决吗？当过去、现在和未来同时发生，会造成多令人费解的问题，光用想的就觉得害怕，但即使问题再严重，都该对人们保有信心，拯救世界你我有责，出门在外还是戴 口罩、勤洗手吧。

剧中我最喜欢的角色是罗伯派汀森饰演的尼尔，不只是因为他帅气、幽默，更重要的是剧本给予他展现情绪的空间还比男主角丰富，我们看着他如同一张白纸，好像状况外的与男主角在世界各国奔走，执行任务，但其实他的好戏还在后头，越后期越帅。