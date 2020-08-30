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《浪矢解忧杂货店》：爱心充满人间

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2020-8-30 20:33:20

 

烦恼每个人都有：有的大，有的小，

 

有时多有时少，有的还未来到。

 

烦恼之所以是烦恼，
你想的它不来，你不想的它偏偏就来。
有了烦恼人们就很苦恼，
因为有的不能对朋友说，也不能对亲人讲。
如果心里的烦恼不早日消除，
就会在脑海里一直留着、念着、烦着。


有家浪矢杂货店老板一直在帮人解忧，
用回信安抚了一个又一个烦恼的心灵。
学生的烦恼是如何能获得100分？
老板解答：做适合自己的考题。
学生当时不太明白无法理解，
可他长大却成为了让学生得100分的校长。
有位年轻的男歌手犹豫着自己的事业，
经三位男青年鼓励：坚定不移地做自己！
虽然八年努力后仍未出名，
他却为救孤儿院的男孩献出生命。
男孩的姐姐长大后为感谢救命恩人，
将他作的曲填词后，歌曲红遍日本。


有个女人有是否为钱做他人情人的烦恼，
经指点后打消了这个没有未来的念头。
她努力学习、打工、创业，
经过多年积累做了老板，还买了房产。
作为孤儿的她不但回报了养父养母，
更是将善的循环不求回报地传递下去。
还有单亲妈妈顾虑是否要生下女儿？
老板根据经验告知了未来的一切风险。
妈妈因疲劳驾驶出了车祸，
老板为此有了心理阴影，认为是自己的错。


所有的好人就是这样，
总是站在别人的角度为别人考虑的多。
做好人好事其实并不难，
难的是一直做，坚定不移的做！
在你眼里只是做了些好事，
可在被帮助人眼里却是解决了一生的烦恼。
愿更多的人像浪矢解忧杂货店的老板，
让爱心充满人间，让更多的人幸福快乐！






7.1 

浪矢解忧杂货店 (2017)

影评(14)

收藏(345)

浪矢解忧杂货店/Namiya Zakka Ten No Kiseki(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/9599883/blog/8216887/
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评影论理；抒情存真！

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