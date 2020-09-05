假面饭店——光彩浮华和黑暗真相

片中有一句台词说的好：饭店就是一场人人带着假面参加的舞会，每个人都扮演着某个心中渴望的角色，而饭店员工的使命就是配合这些带着假面的客人，帮助他们完成另一种不同的人生。

尽管这样的表演很短暂，但却能够满足现代人的小小放纵和渴望。

联想到日本提出的“观光立国”的政策，这部电影也许从另一个角度对这一国策做了很好的宣传。

尽管如此，东野的小说依然是一个推理杀人案件。在这个华丽庞大的迷宫般的饭店中，隐藏着即将作案的杀手。杀手的目标，是客人还是员工？一切都扑朔迷离。于是，同一心为客人服务、维护客人假面的长泽雅美不同，木村拓哉饰演的刑警的任务就是遵循一个警察的天职，必须揭穿从他眼前走过的各种客人戴着的假面，冷峻的目光直刺这些人真正的面目。

于是矛盾就产生了，一个要维护客人的假面，将饭店变为永不落幕的巨大舞会，一个要揭穿客人的假面，将这个饭店变成擒获凶手的现场。对于客人的利益和正义的真相来说，究竟那个更重要呢？

凭着小说中一直蕴含的温情，东野的笔触和影片的叙述让我们看见了各种客人在这家宾至如归的饭店中的真实人生。有为残疾丈夫预先“踩点”的老妇人，有现场抓小三完成离婚的贵妇，还有对当年学生充满仇恨一心报复的老师。他们那些看似乖僻的行为下，都隐含着人性的逻辑。而这些不通情理的任性作为，都在长泽和木村的努力下，在这家历史悠久服务细致充满温情的饭店中被一一化解，迎来令人感慨的美好结局。从这点来说，这家饭店又何尝不是一个完美的理想中社会的缩影呢？

而警察们追踪的杀人案件，也即将迎来揭晓的时刻。警察的职责和饭店员工的使命无法调和，因为等待犯罪也许会造成伤亡，但又能捕获凶手。然而这造成巨大负面影响的伤亡却是饭店员工所竭力避免的。所以，在员工使命和警察职责的不可调和中，长泽和木村最后达成了一致：在一天的时间中抓到凶手，否则一旦出现伤亡，就双双辞职。

然而，凶手的目标竟是长泽，那看似不相关的4起案件中，有两件产生了关联。正是这一丝关联令木村的同事找出了嫌疑人。而凶手的动机也浮出了水面：原来，饭店对客人无微不至的关怀和竭尽所能的维护其实也会伤害到另一些人。只要是谎言，就会有它的副作用，无论这谎言是在怎样善意的名义下，凶手正是这谎言的受害者。假面舞会般的饭店中，客人的隐私绝对不可外泄的准则会令某些客人有了作恶的手段，而饭店也会在毫无察觉中意外成了这恶行的帮凶。

尽管在千钧一发之际，凭借着对小小细节的觉察，木村抓获了凶手，拯救了长泽。影片还是留给了观众思考的空间。而冗长的结尾渲染着长泽和木村暧昧的情感戏显得有些多余，那种逢场作戏的轻浮还是冲淡了小说中原本凝重的结局。

木村在卸下前台员工的假面之后，发出了一句感慨：正如凶手所言，这是一家很不错的饭店！它就像一个世界的缩影，在来来往往、聚散无常中，展现着人性的温情，也隐藏着人性的丑恶。这里有美好的婚礼，隐匿的偷情，也有惊悚的杀戮。人们心照不宣地带着假面，追逐着梦想或围猎着欲望。饭店需要长泽和她的员工们维护着这一张张假面上的光彩和浮华，也需要木村和他的同事们揭开这一张张假面后的黑暗和真相。