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《信条》：别问我是谁

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2020-9-10 8:44:54

影片本身剧情并不烧脑，简单概括，就是个来自未来的时间旅行者穿越到今天，拯救当下世界拯救未来的宿命故事。

 

 

之所以不少人觉得烧脑是因为，诺兰导演在时空穿越的背景下，引入“熵减”技术这一冷门物理概念，并围绕此概念竭力渲染、大做文章，由此带来的复杂逆时间逻辑，和反其道而为之的奇观特效前所未见、极易混淆视听。

 

个人认为，《信条》虽然创意点很新奇很有特色，但某些重要情节交代晦涩，叙事线索语焉不详，角色关系隐藏较深。加之镜头表现确实繁杂，尤其是那些正时间逆时间重叠交错出现的快节奏动作场面，观众只看一遍绝对难以理解，头晕目眩的震惊之后不免陷入逻辑混乱的迷茫....

 

 

双男主均被深藏身与名的设置，在大银幕上非常罕见。
黑人主角没名没姓无亲无故，仿佛天上掉下来一般（想对诺导道一声：Black Names Matter），这也罢了....
白人主角尼尔串联着过去未来，如此至关重要的人物，好像大风刮来似的忽然登场，事后神秘消失，身世过往一概捂住不明讲....

 

徐志摩老师有诗为证：
轻轻的我走了，就像我轻轻的来，我轻轻的招手，作别丈二和尚摸不著头脑的黑哥们儿，和一脸懵圈的观众云彩....

 

像风一样的男子啊你究竟是谁？
英雄不问出处，你猜吧，我就不告诉你！
——因为告诉你就剧透了。

 

 

全片超高信息量、但含糊不清的剧情编排极大程度的干扰了观影感受，降低了影片对观众的亲和度。因果颠倒的时空穿越+冷门艰涩的物理概念+倒行逆施的视觉呈现+秘而不宣的角色关系，最终造成观众的大脑当场短路，直接懵圈！

 

让人“懵圈”这件事干的漂亮，可不就是“烧脑”吗？难怪有人把中文电影片名翻译为《天呐天》

 

要知道，这可是影迷期待已久，诺兰大导焚烧两亿美金打造，被影院寄予救市厚望的巨作啊！

 

 

虽说在时间旅行故事中，无可避免产生的悖论容易引起理解混乱，但几年前，故事明显更复杂更惊人的影片《前目的地》，却能施展不难揣度的视听语言，将剧情表述的如丝般顺滑，观赏度极高。题材类似的《信条》与之相比，编导水平高下立判！

 

总而言之，诺兰导演这部新片完全属于概念先行，对新奇概念的执着展现让他忽视了对电影整体观赏度的把控，这种顾此失彼最终使本该将娱乐性排第一位的电影，变得“不好看”了。

 

反观诺导之前出品的《盗梦空间》，《星际穿越》，《蝙蝠侠》三部曲....均为电影商业娱乐性与文化深度兼顾、并完美结合的典范，也都成了影史经典....

 

在诺导已经面世的作品中，《信条》的水准只能算中下之选....

 

8.0 

信条 (2020)

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信条/Tenet(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1185234/blog/8217415/
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