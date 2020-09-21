贾木许的电影让我想起了王家卫。

同样的让人物的心理推动情节，甚至在不知所云的情景和镜头中，发掘着深藏于本质存在之中的意义。

在对贾木许电影的介绍中，有这样一句话：冷漠疏离的意象，漂泊流浪的情结。

我想，在这个世界中，有谁又能说：我不是这样一种疏离、孤独、漂泊但真实的存在呢？对于自我的发现，坚守，以及和整个世界的契合、游离。从某种意义上来说，诗歌就是这种整个世界和孤独自我之间的互动之中产生的。它是世界在自我之中的意象，也是自我在世界之中的投射。

片中的帕特森，这个出现过伟大诗人的小城，在公交司机帕特森的眼中，如此的庸常、平凡，甚至冷漠和令人疲惫。他有一份庸常的工作，一个不甘于庸常却依然沉浸于庸常之中的、爱着他的妻子，以及一条沉默但似乎保守着某种秘密的斗牛犬。还有每晚必去的酒吧里的一些仅有的朋友们。

小城中的人们各有各的生活，各有各的心事，各有各的人生。

生活好像在周而复始，从周一到周日。时间似乎在飞速流逝，又似乎在不断循环。公交司机在无比熟悉且不断循环的公交线路里构思着自己的诗篇，也倾听着乘客们各自人生里的故事。在这样一眼就能望到头生活里，也发生着一些意想不到的事情：比如酒吧里求爱无果的男子忽然掏出玩具枪企图杀人和自杀；公交车突然出现故障而司机又没有手机；他的妻子突然想学吉他以及纸杯蛋糕大卖等等。但即便这样的不测事件在无情反复的生活中也仅仅掀起几朵浪花而已，世界依然循规蹈矩。

同时，令司机帕特森心动的还有几桩不平凡的事件：他遇到了一位同样爱写诗的小女孩，并且听见了那来自纯真心灵的快乐和忧伤；在结尾处，他又遇见了来自异国的诗人，在这个近乎凋敝虚无的城市中，诗人朝圣般的热情似乎又点燃了他沉沦的心。而最令他心碎的不幸就是，那浸满心血的写满诗篇的笔记本竟被自家的狗咬成了碎片。无奈的生活就这样令他回到了起点。而就在这样的压抑灰暗之中，他收到了一个空白的笔记本。那位来自异国的诗人，行走在这个世界上孤独的旅人，再次唤醒了他心中那诗的热情和勇气。

整个片子中，几乎都是长镜头和空镜头。对话也被压制在极少并极为平淡的程度，而几乎没有矛盾冲突。电影更像是一首伤感的小夜曲和一曲悲凉的蓝调，描写了一个平凡的公交司机帕特森平凡的一周。他默默的出生，默默的生活，并默默的老去，如此而已。如果说，他的人生中精彩之处和闪光之处在哪的话，无疑就是他的那些从平凡的生命中提炼出的动人诗篇了。那些微小的事物，在回忆、想象、思索的加工下，重新焕发了璀璨而动人的光辉，变成了和它们原本的意义迥然不同的意象，谱写出对抗庸常不甘沉沦的赞歌。在诗篇中，有爱，有梦想，有纤细的感触和对美与真的执着，还有对宝贵自由和超越平凡的渴望。在贾木许惯常的冷漠疏离的意象和漂泊流浪的情结中，我们依然能听见那热情而真挚的对自由和梦想的呼唤。

一曲蓝调一杯酒，一首夜曲一场梦。在周而复始的人生里，庸碌冗繁的世界里，时间就像困于笼中的鸟儿失去了飞翔的渴望，生命就像是在表盘中不断旋转的指针般没有了自由的激情。但，这不就是生活的本来面目吗？王家卫片中的人物总是困于爱恨情仇之中，而贾木许片中的人物也困于这对生命深深的失望和无奈之中。他们存在着，但又似乎并不存在，他们努力着，但又似乎无所用心。帕特森小城那些拥挤的街道，相似的房子，破败的小路以及喋喋不休的乘客，沉默寡言的酒客，还有那怀抱着梦想对生活依然充满渴望，对爱情依然竭力维护的人们，哪一个不是诗人眼中的美丽风景？这些风景也许失去了迷人的魅力，但却正是这个世界留给你的一切。既然那些曾经的令人诗兴大发的迷人风景早已在这庸常的小城中无法寻觅，那么，请清空你的大脑和笔记本，重新在整个世界和孤独自我的互动和游离中，发现那声“啊哈”的感慨之中所存在的生命的真意，这不是另一种伟大吗？

诗，不仅是留给世界的文字，更是自我存在的意义。