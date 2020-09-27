蒙太奇——复调和复杂的逻辑拼接

由中国电影出版社的《电影艺术词典》中认为，蒙太奇论者的共识是:镜头的组合是电影艺术感染力之源,两个镜头的并列形成新特质,产生新涵义。蒙太奇思维符合思维的辩证法，即:揭示事物和现象之间的内在联系，通过感性表象理解事物的本质。

以上来自百度百科。

这部电影令我想起了另一部电影《昭和64》，同样的加害者和受害者的换位，以其之道还施彼身的复仇。在错位的悲剧和复仇中，考验和呈现着人性的多变和复杂。

受害者在漫长的痛苦煎熬中，产生了犯罪和复仇的心理。同样的，加害者在漫长的时光里，也恢复了人性中光明和美好的一面。但这不能说当年的惨案已被遗忘，加害者获得了救赎，受害者选择了犯罪，他们颠倒了正邪。相反，更加诡谲离奇的情节揭示了当年惨案对双方的心灵的余震，从未消失。

令人印象深刻的，是此片将15年前的绑架惨案和15年后的女孩绑架案，剪接在一起。从而让这两个十分相似的案件呈现一种彼此印证交织的关联。让同样的犯罪手法来推动观众内心的逻辑发展：这一定是同一个凶手干的又一起案件。

然而，这种蒙太奇的高超手法却最终指向了加害者和受害者之间历经15年的隐秘关联和角色倒置。在孤胆警探的不懈追踪和深层的发掘中，15年前的受害者成了15年后的加害者，而其背后的深层原因让犯罪成了一个警钟，不断敲打在日渐麻痹成为官僚的警察们的心中。因为15年恰好是命案追诉期的最长时效。在15年后这起被撤销遗忘的案件背后，是警察们的渎职，是当年那个隐秘的加害者获得救赎的笑容和庆祝重生的鲜花。

这种搁置悬案的悲剧，再一次解构了执法部门的权威和正义。

正如影片的名称那样，在各种镜头剪辑拼接中，建立起表象的关联，从而揭示出人性的复杂和深刻的本质。这种复杂深刻的本质告诉我们：爱究竟是什么，恨又是什么。母亲对死去女儿的爱和歉意，经过15年的时光变成了对社会不公和冷漠的复仇，它需要加害者的幸福作为祭品。而加害者对女儿的爱和生命的挽救，却造成另一位女孩无辜死去。原来，这两起绑架案竟然都是在爱的名义下发生的。而15年的时光，竟无法改变这隐藏在残酷表象深处的爱的逻辑。凶手最终在爱的逻辑中坦承了当年的罪行，而复仇成功的母亲也在爱的逻辑中完成了对女儿的最好的纪念。

在《昭和64》中，受害者的父亲和一些当年的办案人员联手制造了一场相似的绑架案，被绑架的正是凶手的女儿。而发现凶手蛛丝马迹的，正是受害者父亲数年以来按照茫茫人海的电话簿中打出的几万个电话，从中辨别出了凶手的声音，因为他死也不会忘记那凶手的声音。

作为一部成功的动作和悬疑电影，此片很好的将各种精彩的元素糅合起来。节奏紧张但不混乱。通过各种细节的设置剥开了两个案件的最终真相。将复仇、赎罪、爱和正义等各种情愫组织起来。时光不再成为带走一切的滔滔巨浪，而是更像是一坛老酒，放置的越久，越酝酿和挥发出那浓烈和激越的气息。

精彩的电影离不开一个好的故事。而好的故事需要一种或几种简单易懂但绝不粗糙敷衍的内在逻辑。无论是爱的逻辑，恨的逻辑，复仇的逻辑和救赎的逻辑，正义的逻辑或邪恶的逻辑。当把各种逻辑相互串联、并行或交织的时候，则需要精彩的剪辑和高超的拼接，形成一种令人叹服的精妙架构，从而令整个故事呈现出一种复调和复杂的观感。而这样迷人的观感在打动观众的同时，也呈现出寓意深刻的主题和这个世界的某种本质。影片在这些复杂但不错乱的逻辑的演绎中，正如交响乐所引发的效果，会带来满足和引发思考。