《夺冠》：论中国女排为什么总是能赢？









为什么中国女排的姑娘们从80年代至今屡夺世界冠军？论个子没有俄罗斯高、论力量没有巴西猛、论爆发力没有美国强，除了是她们自身吃苦耐劳、团结一心、刻苦训练的拼搏精神外，拥有经验和智慧的教练以及全国人民都是球迷的支持是分不开的。下面就让我从三方面来为大家一一分析：





1.训练：看完这部影片就能更清晰、深刻、全面的了解女排姑娘们是如何训练的。影片的一开始就是讲述袁伟民教练对当时的中国女排训练是非常严格的，他1939年出生于江苏苏州，毕业于南京体育学院，前中国排球运动员、前中国女排主教练，前国家体育总局局长。1974年宣布退役后，袁伟民出任国家女子排球队主教练，指挥中国女排，分别于1981、1982和1984年，取得第3届世界杯女子排球赛、第9届世界女子排球锦标赛、第23届洛杉矶奥运会女子排球比赛冠军，使中国女排在世界排坛上首次取得“三连冠”的历史性突破。在第三届世界杯女子排球赛上袁伟民获最佳教练员奖。影片中不乏有很多运动员吃不消趴在地上、倒在地上，但他依然进行魔鬼般的训练，增强她们的意志。





在1979年的时候美国人已经用计算机数据来训练球员，当袁伟民知道后立马升高球网15厘米，就对女排们说一个字：“练”。这样连计算机都测不出来了吧？在1981年获得第3届世界杯打赢日本夺冠前，女排是跟男排打的！只要能赢男排就能获得世界冠军。不过也要感谢男排，正是他们曾获得过世界第9排名的好成绩，袁伟民教练才对女排充满起了希望。影片中最让人心疼的训练是教练对郎平的单独训练，18岁就把她招进国家队，为了增加她的手臂力量，让她每天举200斤的杠铃。





陈忠和教练，1957年10月2日，出生于福建省龙海市，福建省体工大队工作，排球高级教练。1976年，福建男排运动员。 1979年，调国家女排担任陪打教练。影片中陈忠和教练是被借到国家队45天的，好性格好脾气的他没想到一干就是好多年。他陪着女排姑娘们刻苦训练，因为他的身高正好和日本的主攻手身高类似，所以中国姑娘们的目标就是打他。郎平和姑娘们每人都织了一段毛衣，为他拼成了一件枣红色的绒线衫。









当袁伟民教练退休后，陈忠和教练慢慢接过重棒，指导国家队以及郎平教练出国深造，这些都是没有具体交代的，就连他们的名字都没有明显提示，这不仅是这部影片的败笔，也是遗憾。可就郎平教练接任国家队主教练之后影片中透出了一个细节：有一位名气很响，各方面都很突出优秀的老队员，一边流泪一边问郎平教练：“为什么我做的都很出色每天练10个小时的球，为什么还要把我淘汰？”郎平回答：“就是因为你太优秀了，外国球队都把你摸透了！” 可见陈忠和教练带领的国家队球员训练也是非常刻苦的，每天10个小时的训练啊！除了吃饭睡觉就是练啊！好在陈忠和教练的性格是非常好的，在没有看影片之前，我就感觉他是一个温文尔雅、偏绅士的男性、总是面带微笑。





2001年，他作为主教练，率队夺得世界女排“大冠军杯”赛冠军

2002年，率队获得女排世界锦标赛第四名

2003年，率队获得第九届意大利世界女排大奖赛总决赛冠军。

2003年，率队获得日本世界杯的冠军。

荣获2003年度感动中国十大人物。





2004年8月29日，率队在雅典奥运会女子排球决赛中击败俄罗斯女排获得奥运会冠军。

颁奖词：他带领女排赢得了久违的胜利，而他的贡献不仅仅在于一座阔别了17年的奖杯，更重要的是他把自己对人生不幸坎坷的生活态度融入到体育事业中，他不仅在教女排姑娘们怎样打球，更在引导女排如何面对人生荣辱，他使女排真正感受到什么是体育的魅力，他使女排和他一样，无论面对成功还是失败总能面带微笑。这种微笑出自内心，也因此更加动人。





当2008年奥运会之后郎平带领的美国队战胜了中国，取得了银牌。当祖国最需要好教练的时候，郎平还是回归了，她在中国女排的改革如同注入了新鲜血液：全国广招优秀人才百里挑一、很多都是陌生面孔让外国球队防不胜防、让世界顶尖的健身教练科学的为她们锻练身体、搭配不同的膳食营养、用瑜伽音乐休养生息、允许她们谈恋爱、和她们坦诚地交流谈心，总之是让球员们开心充满活力的打球。









2.教练：努力终究是有回报的，袁伟民教练经过1979年至1981年，在女排姑娘们的默契配合下，第3届世界杯上赢得日本夺冠就是最好的证明。这是中国女排第1个世界冠军，而郎平就是教练当时隐藏的秘密武器。她从未露面，却一炮打响，影片中是由郎平的亲生女儿白浪演绎的，因为面容长相非常的相像，身高又比妈妈高了三公分，也是一名非常优秀的排球运动员。





当她高高跳起向排球猛烈扣杀，那种劲道和气势让人不禁想起这就是当年的郎平风范。其实这场球差点是要输的，袁伟民教练及时暂停部署战略，把郎平单独叫过来语重心长的跟她说：“这么多年的刻苦训练、流汗流血就是为了今天。”一番话可能正好触到了郎平的某个点了，她被唤醒后便一发不可收拾。赢得比赛后美国队的海曼，郎平的偶像也向她前来祝贺。之后在袁伟民教练的带领下蝉联世界冠军，又实现了“三连冠”。





1976年至1984年这8年间， 他率领中国女排转战15个国家和地区，参加各种世界大赛，战胜了美、日、古、苏等强队，共打了250场国际比赛，胜223场，负27场。2004年12月，65岁的袁伟民退休。2007年10月13日， 袁伟民被美国的排球名人堂授予优秀教练员奖，成为第二个被选入排球名人堂的中国人。





协助袁伟民教练创造中国女排创造辉煌后，陈忠和教练1986年回福建女排任教练，获得全国女排甲级联赛第三名、第六届全运会冠军。1989年，调国家女排任助理教练，协助主教练胡进。1993年，回福建女排担任主教练，带领福建女排从甲B晋升甲A。1995年，调国家女排担任教练，协助主教练郎平。1999年，继续担任国家女排教练，协助主教练胡进。2005年，率队获得日本世界女排大奖赛总决赛第三名。2008年8月23日，北京奥运会女子排球铜牌。









从陈忠和教练的履历来看，他一直甘愿做绿叶的角色，影片中20出头的郎平就问陈忠和一个问题：“你将来不想当国家队的教练？”在陈忠和教练执教国家队的8年里，他也创造出了很多辉煌的战绩。影片中他和郎平共同竞争国家队主教练职务时，自知实力不如郎平的他主动退出并支持郎平，从这点就可以看出他是非常睿智和谦和的人。而这部影片选用黄渤出演陈忠和是不适合的，导演想用搞笑来提高票房是世俗的，难怪去年过年上映前，陈忠和教练提出了异议：他从来没有在食堂抢过别人的大排吃，作为为数不多优雅的男人，怎么可以被别人误导呢？就像在《亲爱的》里的女主为了找到孩子，陪别人上床也不是事实，而是导演瞎编，希望在《李娜》里不要再犯同样的错误，要忠于事实哦！





而2002年郎平以全票当选世界排球名人堂，成为首位获此殊荣的中国排球运动员。说到郎平，大家都会以铁榔头称呼她作为主攻手，她的球风硬朗、球技超赞。1960年12月10日出生于中国天津市，1973年4月郎平进入北京工人体育馆少年体练习排球。1976年进入北京市业余体校，同年入选北京市排球队。1978年入选国家集训队。





1981年，随中国女排夺得第3届世界杯冠军，获“优秀运动员奖”。1982年，随中国队获得第九届世界女排锦标赛冠军，并荣膺世界女子排球锦标赛"MVP" 。1984年，随中国队获得洛杉矶奥运会女排比赛金牌，协助中国女排实现三连冠。1986年郎平宣布退役。郎平由于打排球时刻苦训练，促成了很多身上的病痛，影片中提到她是60岁的心脏，80岁的骨头，头颈以下的骨头都已经废掉了，所以当时郎平到美国去就医时是拄着拐杖的，而加拿大在这方面有着丰富的经验，伤是治好了，但昂贵的费用排协无法报销，所以郎平再一次来到了美国挣钱打工还债。

1989年，郎平出任意大利摩迪那俱乐部女子排球队主教练，带领意大利摩迪那俱乐部女子排球队获意大利杯赛冠军。.





1995年，郎平被聘为中国女排主教练。1996年，郎平获得国际排联颁发的“世界最佳教练" 。2002年10月，郎平正式入选排球名人堂，2005年2月7日成为美国女排教练的,至2008年11月25日。2008年的北京奥运会上中国队输给了美国队，中国球迷骂的不是陈忠和而是郎平。









之后郎平辞去了 上千万年薪的美国主教练职位，回到祖国。2013年4月25日，郎平被任命为女排国家队主教练。2014CCTV体坛风云人物最佳教练奖。2016年 8月郎平以主教练的身份带领中国女排获得里约奥运会冠军。12月，郎平当选2016中国十佳劳伦斯冠军奖最佳教练。12月15日，获得2016CCTV体坛风云人物年度最佳教练奖2017年2月8日，被评为2016感动中国十大年度人物。2018年12月18日，党中央、国务院授予郎平改革先锋称号，颁授改革先锋奖章。2019年1月任中国奥委会委员。2019年9月，率领中国女排获得女排世界杯冠军。





3.球迷：说到球迷我也算一个，看2016年里约奥运会的那场中国队对塞尔维亚的决赛中，开始以2:0失利之后，一球一球的追一局一局的拿下，战平2:2，真的是激动不已啊。当3:2完胜后实在控制不住的我大哭一场，真是哭得稀里哗啦，中国女排太棒了，感觉哭完之后人又坚强了很多。





喜欢看排球也是源于父母在我小时候经常带着收看的影响，父母们说起当时的五连冠，真的是喋喋不休，滔滔不绝呢！记得父亲在我20岁的时候，就向我提出三个要求要做到：自尊自爱自强，像中国女排姑娘那样，要有拼搏精神。所以当日本电视连续剧《排球女将》出现后更是每集必追啊。我把黑白版本和彩色版本都看过一遍还觉得意犹未尽呢。里面的主演小鹿纯子是那么坚强，乐观和善良，她的发型和辫子也是我喜爱的。没想到连马云也是她的粉丝，前两年来上海做公益活动时，马云就要求跟荒木由美子合影，并说每当遇到困难没有信心的时候，就想起她演的小鹿纯子。





而在中国女排的球迷就非常广泛了，可以毫不夸张地说中国有十四亿人口就有十四亿球迷。在影片中就展现出，学生在会堂组织观看比赛，工人在车间组织观看，当第1次拿到世界杯冠军后，很多村庄的村民都出来敲锣打鼓庆祝。而随着中国女排拿到五连冠之后，影响力高涨，世界杯或奥运会决赛往往成为收视率第一的比赛项目。





当年袁伟民教练指导女排时，曾回忆八十年代到国外打比赛别人都用彩电，冰箱，洗衣机，而中国人什么都没有。他告诉中国女排姑娘们，我们虽然穷，但是我们就要打赢比赛，为国家争口气。创造辉煌后，陈忠和教练带领的中国女排却要守住这些荣誉是非常困难的，生活条件好了，人就更吃不了苦了。到了郎平教练这里丰富的经验，开阔了视野，改革的契机，像是为她量身定夺，非她莫属，当然也需要强大的内心和勇气，努力总是有回报，爱拼总是会赢的，中国女排继续加油吧！



























