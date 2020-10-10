我和我的家乡——伟大的事业，平凡的奋斗

悠悠71载，天翻地覆，日月更新。

当我坐在宽敞清凉的电影院里，享受着光影的变幻和空调的冷气的时候，我不觉得这是怎样的变化。但真的应该去想一想，正是有些人在许多年前，依靠梦想和奋斗赢得了如今这司空见惯浑然不觉的一切。

影片一共5个故事，30分钟的篇幅正好讲述了祖国日新月异的一个个侧面。就像五角星的五个美丽的角一样，这些故事组成了辉煌中国的模样。

故事里有全民医保的成就，有乡村旅游的精彩，有支教的艰辛和梦想，有治沙的忍耐和顽强，还有扶贫工作的平凡和伟大。

伟大的事业需要平凡的一点一滴的努力。而正是这平凡的众生的奋斗，如涓涓细流汇聚起磅礴大海的力量，推动着中国这列火车勇往直前。

在这部笑点和泪点并存的电影中，在回忆和现实交织的时空里，我们看见了平凡人的境遇是如何随着时代的变迁而微小且确切地变化着。曾经落后的乡村，曾经破旧的学校，曾经黄沙漫天的高原，曾经孤立无援的眼睛。在数十年的时空里，这些都成为了心酸的历史，和珍贵的往事。历史车轮滚滚向前，因为奋斗，因为梦想，因为奋斗者们将自己的热血和生命都融进了祖国的前进步伐中，所以，仿佛一瞬之间，仿佛施了魔法，仿佛一梦之后，我们看见了那美丽的乡村，那光鲜密集的大厦，那五彩壮丽的学校，那绿茵茵的苹果林，那一望无际的稻田和生机勃勃的原野。

究竟是谁改变了世界？又是什么改变了我们？答案在每一个笑容之中，在每一双回忆和畅想的眼睛里，在每颗感恩的心中。如果说第一个故事讲述的是人与人的互助和国家的兜底的话，那第二个故事就是描绘了走出大山又回到大山的对家园炽热的爱。第三个故事通过教师和学生的长久感情回溯了数十年来一间教室里一个乡村中那动人的乡愁。而第四个故事则是对黄土地上寸草不生命运的抗争和改变。而第五个故事则告诉我们，与其将美丽的画留在小小的画布上，不如将它描绘在祖国丰饶的大地上。建设祖国，建设家乡，让每个同胞都有更好的生活，更大的幸福，这不仅是党的宗旨，也是我们每个人都想参与的伟大的事业。我们活在美丽的家乡里，活在祖国的怀抱中，活在这日新月异的时代里，活在这伟大的事业中。

当春风吹过，拂去你艰辛的汗水，当秋风袭来，带着那果树上挂满累累硕果的芳香。你曾有过的不屈的干劲，都化成欣慰的笑容。在那低矮的四处漏风漏雨的教室里不离不弃，你可曾看懂那张模糊不清的墨迹斑斑的未来图画？你可曾想象过这辉煌的五彩的学校？在无垠的沙漠里寻找甘泉，你可曾想象过那美丽衣裳般的绿色的果林？在被大山阻隔的爱情的呼唤中，你可曾想象过有一天，心上人会带着甜蜜的微笑和沧桑的纯真的眼神，悄悄地来到你的身旁？也许，这些你都没有在那时想象过，因为你的一切努力都不仅是为了自己，而是为了家乡，为了实现那张更大更远的蓝图。你的付出也许没有等到秋天的收获，但你的付出一定让家乡让祖国一点点地接近了那蓝图所描绘的未来，而那梦一般的未来已经成为了现实。如今的我坐在宽敞舒适的凉风习习的电影院中，看着光影变幻中那时的你和那时的天地，看着那被梦想和奋斗的火车头引领着的美丽强大的中国，在笑声和泪水中，被你深深地打动。我也想成为你，接续着你的力量，继承着你的梦想，成为这改天换地的主人翁，成为这个无比伟大事业中的，平凡的奋斗的一分子。