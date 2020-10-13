《八佰》：用八百条性命演一场历史大戏

在和平年代里，似乎永远想象不到战争的残酷。八百壮士的事迹对我来说只是停留在书本，停留在文字。但影院给了我一个机会近距离的体会到每一个鲜活的生命是如何消失的，每一次血水和泪水是如何涌出的。
《八佰》通过守军将士中吸收的散兵们的目光，向观众展示了孤军坚持战斗4昼夜的历史。在1937年10月淞沪会战末期，作为上海最后的坚守地——四行仓库，驻扎着最后的国民军队——八十八师五二四团第一营。营内本有414人，但为了迷惑敌人对外宣称800人。这也是“八百壮士”的由来。
这所谓的“800人”驻扎在苏州河最后的边界上。往北，是中国大地满目疮痍的沦陷区，往南，是歌舞升平的英法租界。四行仓库作为上海最后的堡垒，作为当时抗战真正的最前线，引起了全世界的关注。
影片通过一江之隔生活迥异的巨大反差，通过戏台、看客、记者、国际评论员的目光，通过特派员传达退兵指令时所用的话语，向我们传递出：这一次的坚守任务更多的是为了蒋介石可以在九国公约会议上，博取国际社会的同情，从而希望国际社会可以制裁日本侵略者。
无疑，对于政治来说，战争似乎也不过只是一个舞台上的戏罢了。他人眼中的戏，可能微不足道，可能与己无关，但对于身临其境的人来说，每一分每一秒争的都是一口气，争的都是一条命。
相对于在四行仓库坚守的军人们，他们不是看客而是演员。他们在用自己的生命和鲜血书写下一段历史的大戏。可能当这段戏落幕之时，历史的痕迹里并没有记录下他们每个人的名字，那一个个背着炸药包跳下楼做人体炸弹的人也只留下一句姓名的呐喊，但他们全心全意尽心尽力的去完成自己的使命。
影片中一个最重要的人物精神是赵子龙。无论是戏台的真人演绎还是将士中珍藏的皮影儿，作为中华民族家喻户晓的战神级别的人物，八百壮士面临的情况和曾经的赵子龙是一模一样的。赵子龙曾经孤身一人勇闯十万大军，是战神一样的存在。在这个精神图腾的鼓舞之下，人人抱着必死的决心，却展现出孤胆英雄的勇气。
小湖北看着苏州河对岸的戏台，咿咿呀呀声之中，他脑海里也出现了一块高地。高地之上是一个健壮潇洒的背影，身骑白马英姿飒爽面对十万敌军。这个人始终没有转过头来。但当他的哥哥英勇牺牲之后，小湖北心中的赵子龙变成了哥哥的样子，只见他睥睨天下的神情带着无比的英气，笑着冲向敌军。也因此，小湖北最后成为了敢死队里最小的成员。
虽然一江之隔，这头望向那头，那头也望向这头，但并非互相冰冷的凝视。从一开始，英法租界里的人似乎还有些事不关己的态度，感觉打仗就是当兵的事儿，战火烧不到这里；租界里的外国人会拿每一次的攻击结果作为赌注来消遣；赌场歌舞厅等娱乐场所照常营业等等。但随着战斗的不断升级，租界里的人渐渐不再“隔岸观火”，相反一个个都在尽自己最大的努力来支援河对岸的军人们。记者们也不再仅仅是一个工作的状态，而是从一个人类生命的感知去体会这一场战斗。
四行仓库里的几个兵们在转变，从贪生怕死到英勇就义，从胆小畏惧到大义凛然。他们的转变是因为看到了更多的人为此牺牲，也是感受到最后的民族之魂。租界里的人也在转变，看赌场的混混可以为了传递电话线惨死在桥上，赌场经营者拿出代表中华民国的旗帜和吗啡，整天用望远镜观察的教授也忍不住开了枪等等，这一场战斗到最后，改变的是每一个人对待入侵者的态度。
最后的撤退，可以说是战术撤退，可以说是保留火种，可以说是叫醒民众。能活一个是一个。每一条生命都是极具价值的。在这4天4夜的战斗中，牺牲的所有英灵能做到的是向国际社会、向中国人民、向对岸的老白姓们彰显出我们中国军队不怂的精神。我们在捍卫自己领土，我们在捍卫自己的主权，我们在用生命捍卫国家的名誉和尊严。
这种感召和精神在最后的冲桥阶段达到了军民的大融合。纵然日本军队的封锁和弹药再强烈，也无法阻挡中国人的觉醒。作为老百姓，战争距离自己很远的想法已经远去。如果没有身边人近距离的坚守和捍卫，没有如此真切的牺牲，他们可能会死在梦中。
八百勇士最后的抵抗叫醒了身处战争的每一个人：战争不仅仅是军人的任务，而是关系到全民的生死安危，这是中华民族最后的觉醒！