消失的爱人——童话般的结局

在婚姻里，爱情早已成了童话，甚至，早已死去。

所以，与其说是消失的爱人，不如说是消失的爱意。

围绕在婚姻周围的，是别人的目光，是社会、家庭、亲友、大众的各种束缚。在这种“万众期待”和“绝对正确”的束缚中，婚姻只能被维护，被加固，被珍惜，而无论婚姻中这两人早已同床异梦或者势如水火。

在影片的前半段，作为丈夫的尼克就是一个渣男。家暴妻子，婚内出轨，消费无度却又一事无成。显然，他的这一形象是作为小说家的妻子的“杰作”。通过精心布置的“线索”，“日记”和“谋杀现场”，妻子成功的令警方和观众都成了这一渣男诞生的见证者。

而在影片的后半段，剧情的反转又令失踪的妻子艾米成为了渣女。她是童话世界里纯真少女的创造者，这似乎确定了她作为作家和主妇的美好人设。但这种人设在她主动消失的过程中逐步崩塌。她化装成遭受家暴的怨妇在逃亡中享受复仇和操纵的快感，却又被狠角色洗劫一空，不得不求助于当年的富豪前男友。可当富豪男友频频示爱时，她又恰好在电视里看见了那渣男丈夫“洗心革面”的道歉和挽救婚姻的可怜兮兮样子，那正是她幻想中的“完美男人”。于是……她决定回归。

于是，影片在可怕的低沉节奏中上演了恐怖的一幕。就在富豪男友射精的那一刻，这位前女友割断了他的喉管。在满身鲜血淋漓中，她驾车回到了丈夫身边，像是一个奇迹似的，这位消失的爱人终于重现在大众苦苦企盼和寻觅的视线里。

一切都尘埃落定，但痛苦才刚刚开始。

让丈夫“痛切反省”和妻子“悄然回归”的，看似是挽救婚姻的努力，可这部深刻的电影并非如此简单。让丈夫反省的动机，是对“真诚而粗鲁但爱意犹存”的这一获得别人好感的人设崩塌的恐惧，如果人设崩塌，他势必被大众抛弃而身陷囹圄。而令妻子不得不回归的，也是她制造出来的并被大众接受的一个完美到令人怜惜的人设。这个人设是她伪善的外衣，也是她为所欲为的面具。无论是恋爱还是婚姻，写作还是家庭，她都是一个完美无暇的人。她遭到丈夫的背叛，又从“变态者”的“囚禁”中逃脱，这些经历更加令人钦佩和怜悯。而她维护这一人设的努力，竟然冷血到连丈夫都为之战栗的程度。

从报纸到电视，从酒吧到网络。无所不在的大众的目光，无处不在的注视和评价，都在重塑着操纵着这对男女的形象和命运。在公共场所和私密空间里，他们判若两人。他们的婚姻暴露在强光中，成为了一个爱情奇迹，一个具有普罗大众色彩的童话故事。因为这个令人同情和羡慕的故事满足了大众的情感诉求和对这个社会的美好期待。民意被他们所操纵，却也操纵着他们。这对男女成了表演者而非真实的夫妻。他们的表演愈加成熟圆滑，他们内心的憎恨就愈加浓重。妻子用一句“这就是婚姻”来为丈夫的困惑和憎恨加上注脚。而更为可怕的是，不再被丈夫染指的妻子竟然怀孕了，那也许正是被割断喉管的那位富豪男友的孩子。这个孩子的母亲正是其杀父仇人，多么荒唐又可怕的未来！

整部影片跌宕起伏，一波三折。其中反转的寓意令人沉思。操纵，是欲望的本质，也是不幸的源头。当爱情已死，这个从小就活在幻想中不断编造童话故事和幸福幻觉的女子，为了在冷酷的现实中牢牢抱紧那冰冷的幸福，而不断地制造悲剧。其实这样的勉强本身就是扭曲的徒劳的。明明不再相爱，但依然要维护自己的幻想，结果除了算计和伪装，幸福也越来越远。有时候，婚姻的确是爱情的坟墓，操纵别人的人最后也被别人所操纵。此片的高明之处在于，它不但摹画了这座坟墓的样子，还将这两个行尸走肉般的男女放在坟墓当中，作为童话城堡中的王子和公主，从而让一个“童话般美好的结局”成为大众津津乐道并孜孜以求的婚姻的样板。