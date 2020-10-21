掌握一个知识点，看懂全篇《信条》

自从诺兰的《信条》后，所有有关的解读视频放在一起可能比十部《信条》的时长都要长。从电影的主题来说其实电影并不难懂，把那些繁琐复杂的穿越时间线放到一边，其实就是一个拯救世界的正邪大战故事。





因为电影涉及到了穿越这一元素，所以故事便复杂了起来。更重要的是它和其他电影中的那种一般的线性穿越不同，《信条》中的穿越是一种逆熵穿越。从视听表现来看，就是正序的人物通过一个逆转门进入到一种倒序时空，然后再从另一个逆转门里出来，完成一次回到过去的穿越。

但是刁钻的诺兰把穿越的过程当做了故事矛盾事件的主要场景。这样一来多个人物，多个逆转门，多个时间线，多次穿越，再加上一个“钳形战术”在时空维度上的运用就彻底把观众们的大脑搞宕机了。





有很多人看了多个解读视频看了上万字的影评还是没有捋清楚那些繁杂的事件线。其实，看懂全篇《信条》，只要弄懂一个事情就行，那就是“穿越”。

许多人虽然在电影院已经刷了好几遍《信条》但是其实还没有了解到电影中的穿越机制。在这里需要了解的是两点：

一个是一个完整的穿越过程，一个是穿越过程本身都有哪些特质。

一个完整的穿越过程是什么呢，首先，需要一个穿越的人，第二，他要走进第一个逆转门进入逆流时空，第三，他走进第二个逆转门进入过去的正序世界，这三步是一个完整的穿越过程。





那么这个穿越过程都有哪些特征呢。





其实一句话便能够总结，那就是人从第一个逆转门到第二个逆转门之间的时空里有三个他存在。









举一个最简单的例子，当你走向第一个逆转门，进入逆流时空，然后五分钟后你走进第二个逆转门进入正序世界，这五分钟里有三个你同时存在。哪三个你呢？





或许这么表达你会更明白一些，首先需要你走进第一个逆转门，我们称为第一个你。然后你从第一个逆转门向第二个逆转门走去，这个时候是第二个你。第二个你穿越过程中因为时空是倒序的，第一个你正在从第一个逆转门处倒退着走，这时候第二个你可能还能看到第一个你，甚至会发生互动，就像电影中的主角一样。只不过这两个你是互为逆序的。这两个你共存的时间便是五分钟。





那个第三个你在哪里呢，第三个就是从第二个逆转门出来的那个你。第三个你进入到正序时空，并且已经穿越到了过去。所以，穿越到过去的第三个你可能会看到第一个你正在走向第一个逆转门，同时还能看到第二个你以一种逆序状态从第二个逆转门倒退着向第一个逆转门移动。





这三个你共存的时间就是穿越的那五分钟。当第三个你离开这个地方去做另一件事，去拯救世界时，五分钟过后，第一个你和第二个你便从时空中消失了，现在世界上只有这个第三个你。

这“三个你”就是看懂《信条》的关键点。最后我们再来总结一下知识点：





1， 一个完整的穿越过程有三个你同时存在。

2， 三个你共存的时间是第二个你在两个门之间的穿越时间。

3， 同时存在的三个你都有可能看到对方，也有可能发生互动。

4， 第一个你和第三个你的两个人与第二个你是互为逆序的。

5， 第三个你拥有其他两个你的记忆，并会尽量避开前两个你去做其他事。





好了，现在你可以再去看一遍《信条》了。