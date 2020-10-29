葛优逗笑，范伟催泪，陈导你咋拍了个旅游宣传片？

由5个单元组成的《我和我的家乡》好看吗？

如果给5个单元的喜爱程度排个序，依次为：《北京好人》、《最后一课》、《神笔》、《回乡之路》、《天上掉下个UFO》。

01

《北京好人》是五个单元中唯一一个弱化地理位置、凸显人物本身性格的短片，它构建出了两位主人公的人物关系和内心情感，无疑是最丰富的。

“张北京”作为串起《我和我的祖国》和《我和我的家乡》的重要角色，其实是最贴心生活现实本身。在“张北京”的身上，你发现他有点自私、狡黠，又爱耍小聪明，但在大是大非面前他又充满了正义感和善良。

通过“张北京”的形象，你能联想到的是同在异乡的穷亲戚，他既有自己的生活和需求，又希望能伸出援手、帮助亲朋，这种矛盾点正是现实当中人的真实情感。

而“表舅”的朴实让人动容，从身处大城市当外卖员的无力感、送糖的关怀，到解放天性、独自担下责任，再到借口土偏方、不想让“张北京”负担的行为，都体现出了一个市井小民的淳朴与善良。

葛优老师的表演是浑然天成的，无论是在《祖国》还是《家乡》里，各种出其不意、恰到好处的言行总能把你逗得捧腹大笑。

不得不感叹一句：你大爷还是你大爷！

02

《最后一课》的亮点几乎全在范伟老师身上，甚至可以说《最后一课》就是范伟的独角戏。

在这个短片里，我们从那个趴在地上不知多久、爬起来还坚持要去上课的老教授身上，看到了一个对于教育事业的热爱和执着。

当陷入病症、不断重复一段记忆的时候，我们发现这种执念已经深入了他的骨子里。无论这段记忆对他的人生来说是，是遗憾的还是快乐的，都是他一生中最为刻骨铭心的时光。

当同一个场景，过去和现在两个时间并行并产生交点的时候，那个平凡又有些佝偻的身影瞬间变得伟岸。

范伟老师的演技真的是无懈可击，蹒跚的步伐、迷茫的神态、憨厚的笑容，还有记忆交错下的恍惚，把“老范”这个人物演绎得无比丰满。也正因为演得如此令人动容，不经意间就催动观众的眼泪哗哗往下掉。

范伟老师不愧是影帝，演得太出彩了！

03

《神笔马亮》这个短片中最高光的时刻，要属沈腾扮演大白鹅与马丽在葵花地里一起拍照合影的时候。尤其是沈腾通过鹅嘴看马丽的老公视角，既充满了一种无言的甜蜜感和宠溺感，又有一种咫尺天涯的距离感，还有“我在你身旁默默守护你”的感觉。

这次的《神笔马亮》算是挽回了一下《夏洛特烦恼》里“夏洛”的形象，学会心疼老婆、照顾老婆的“马亮”进步不少啊！

作为开心麻花的双黄金搭档，闫飞和彭大魔、沈腾和马丽，他们在制造笑果上绝对是一流的。无论是台词抖包袱，还是表演引笑料，几乎让观众笑个不停。

话说，沈腾、马丽你俩咋胖这么多呢？

04

再来聊聊《回归之路》和《天上掉下个UFO》。

邓俞组合的实力哪怕早有耳闻和领教，看完之后还是有被震撼到。

整个《回归之路》可以说全片充斥着浮夸的味道，邓超一贯的夸张式表演和闫妮端着演的形象简直让人看着要多难受有多难受。前面在各种嬉皮笑脸，结尾却突然来一个深情至极的演讲，简直突兀像坐过山车一样上下起伏。

情节的反转固然是为了塑造人物的弧光，但是过于刻意、强行反转就让人物变得很假。邓超这个角色在开头给人一种浮夸、不着调的感觉，强行反转后这个人物瞬间变得虚伪，整个故事也瞬间就给整废了。

《天上掉下个UFO》全程透着“刻意演”的尬味儿，且不说非贵州的主演们刻意说着一嘴假的要死的贵州话，整个故事更像是《唐探》剧组在贵州偶遇《疯狂外星人》剧组，来了个组团观光。

更要命的是，这个单元全片充斥着一股人造网红景点宣传广告的味道，各种旅游网红元素不断植入，土味乐园大量展示，最后的大歌舞简直就像是晚会的谢幕环节，不仅无趣还土味十足。

陈导啊！咱能不把《唐探》那套拿来拍吗？

05

《我和我的家乡》作为应景产品和主旋律作品，它带给观众十足的笑点和泪点，可它算不上一部电影，它更像是一场由五个小品拼凑成的晚会。

纵观《家乡》整体，故事单薄，人物树立不鲜明，广告性质太过明显。不仅如此，群星轮番露脸，表彰现实的优秀人物，还有那个联欢式的集体舞蹈，更带着一股浓浓的晚会风。

要知道，晚会是带有联欢属性的，它更强调的是照顾每一个群体，所以在风格上它多变、节目上没有统一性。但电影不一样，电影作为一种故事载体，它不仅有前后统一的风格，更有统一的核心表达。

在这点上《家乡》还不如《祖国》，起码《祖国》想要表达的核心很清晰，传递的情绪也很统一。可《家乡》混乱的表达让人摸不着它到底是在宣传家乡的美好，还是在宣扬家乡人的精神，更别说又笑又哭，最后让人哭笑不得的情绪了。

多单元形式的电影并不少见，但是把多单元形式拍成一个晚会恐怕也就是我们才会制造出来的一种特殊产物。





2020年10月8日



