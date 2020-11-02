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一一——浮生如梦

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2020-11-2 7:22:44

浮生如梦，不知不觉间，我们都老了。

这是一部我所看过的电影之中，对人生最彻底的一场顿悟。也许，顿悟后，依然要留在这里，留在这浮生中，因为，哪里都没有归宿。

古人云：人生如逆旅。诚哉斯言。我们都是这大千世界的匆匆过客，什么东西我们得到了，不知不觉间又失去了。得到时无需欢喜，失去后又不必悲哀，可这种达观又有几人能做到呢？

这样想来，我们还不如一个孩子透彻，不如一个孩子成熟。

在孩子于奶奶灵前的倾诉中，这番充满孩子气却又充满哲理的话是对此片最好的总结：生命就像一场梦，一场暴雨，来去匆匆，了无痕迹。

此片近3小时的漫长篇幅，其实写了3个故事，一个是简洋洋的故事，一个是简婷婷的故事，一个是简南峻的故事。这三个故事的主人公是一家人，所以有着千丝万缕的联系。但这三个故事又彼此独立，像是幼年、少年和成年这3个人生阶段，构成人类心灵史的3个篇章。

这生活在台北的普通的一家人中，发生了一些我们经常会遇到了各种情况：祖母中风昏迷，母亲神经衰弱，父亲职场危机，女儿青春烦恼，和儿子孤独成长。这些猝不及防又必须面对的棘手的家庭问题中，一家人仿佛已经被逼到了分崩离析的边缘，但又好像始终有一股向心力在努力的维持着家庭的完整。有些问题可以解决，而有些问题却无能为力，生活依然继续。

孤独感和徒劳感，是这部电影一直在酝酿的情绪风暴。伴随着爱与恨，生与死，在这个灰色的城市中，白夜如昼的夜晚，在高楼大厦和滚滚车流中，人始终是孤独的存在，没有助力也寻不到分担者。默默承受一切的他们失去对命运的把控，像是随波逐流的野草，承受着各种考验和折磨。生活似乎在原地踏步，而时间却一往无前。这种宿命般的孤独和徒劳，一直成为简家的主基调。从祖母的中风，母亲的离去，父亲的赋闲，一直到片尾的葬礼，这种孤独感愈加浓郁、凄凉、悲伤。

为了对抗这种孤独和徒劳，导演设置了简南峻邂逅了初恋情人，去日本去谈攸关公司未来的重要生意等情节，但结果却都成了一地鸡毛，偏离了他良好的初衷。可以说，这种世事难料的徒劳和时过境迁的丧失，正是孤独感的源头。人无法控制自己的命运，也难以改变自己的命运。女儿简婷婷无意间插入一对恋人的感情纠葛，在获得初恋的美好的同时也牵连入一起情杀案。使得本来就对祖母中风抱有歉意的她为情所伤而愈发无所适从，成为这个影片中最令人心碎的角色。而小儿子简洋洋还不知道命运是什么，也不知道即将到来的成长和即将面对的世界的究竟是什么。他遵循着心中自由的本能和自然的欲望，似乎对这个并不友善的世界依然充满希望和梦想。这个角色的设计，就像一缕清澈的阳光，一股自然的芬芳，投射进这个人造迷宫般晦暗沉重的世界中。在洋洋的眼中，周围的人们都只看见眼前的世界，而忽视了脑后的风景。他们其实只介入了这个世界的一半，而远远没能真正地活在完整的世界中。他们被这眼前的半个世界所操纵，被爱恨情仇和名利所蒙蔽，却无法感受到这个世界美丽和完整。在那个被现代文明所遗失的世界中，在小小的他的眼中，其实有太多美好的东西存在：阳光、泳池、雷电、气球、女孩。

在感知这个世界的悲伤的同时，也应触碰欢乐。悲伤于别离的同时，也应期待着新生和重逢。欢乐和悲伤处在这个世界的两端，恰好平衡了这个世界，也完善了这个世界。人们囿于这世界的一部分，囿于负面情绪中难以自拔，认为这就是世界的本质和人生的宿命，在孩子们看来是多么的可笑。这恰恰是一种片面地生活的结果，是现代社会构成的世界的假象，而又有多少人不将眼前的一切当作世界的全部呢？

所以，在祖母逝去的同时，孙女简婷婷做了一个奇怪的梦。在梦中她化为了庄周的蝴蝶，那样自由，那样轻盈：醒来的祖母穿着古老的衣服，玩弄着一只白色的蝴蝶。婷婷来到祖母身边，靠着祖母睡着了。梦中的她放下了所有的心事，孩子般地睡熟了。所有的不安和烦恼，所有的彷徨和焦虑，这些现代人的所有的现代病，都好像就在逝去祖母的爱的抚摸下，在蝴蝶的悄然振翅中烟消云散了。老人，时间，生命，孩子，组成了一个永恒的圆圈，像一杯沉淀后又恢复清澈的水，像一个未经世事的孩子那样顿悟了人生的真谛。也许，人生中真没有什么大不了的事情，既没有过不去的坎，也没有无法赎清的罪，既没有耗尽一生的追求，也没有永远的爱和永远的恨。一切其实都在重复，一切又都在轮回。而这一切的美好和真实，一切的幸福和不幸，就在接续和往返中，这重复和轮回里，一遍遍地到来，又一遍遍地逝去。

8.7 

一一 (2000)

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一一/Yi yi: A One and a Two(2000)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/6114161/blog/8221240/
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陀思妥耶夫斯基应该写完《卡拉马佐夫兄弟》第二部再死。

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