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《急先锋》：跳楼的杨洋与走楼梯的成龙

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2020-11-15 23:30:03

时光催人老，这次的跳楼由杨洋完成，成龙大哥起身也要跳的时候，朋友拉住他，告诉他有楼梯，大哥欣然转身走楼梯。毕竟老了，当年的拼劲已经不再，但有成龙大哥的片子还是好玩的。影片依然炫酷，中东古堡大战，非洲维多利亚瀑布水上战争，迪拜黄金飞车追逐戏等一些桥段比很多其他电影精彩。大哥已经开始带新人了，尽量减少自己的戏份，给新人更多机会。

 

 

 

剧情：中国商人秦国立在英国伦敦惨遭雇佣兵组织“北极狼”绑架，秦的女儿Fareeda（徐若晗 饰）也卷入其中，遭到追杀。千钧一发之际，急先锋国际安保团队成为他们唯一的希望，由老板唐焕庭（成龙饰）带领雷震宇（杨洋饰）、张凯旋（艾伦饰）、弥雅（母其弥雅饰）、神雕（朱正廷饰）等组成的急先锋行动小组，辗转全球各地施展惊险营救。

 

 

 

 

 

“北极狼”效忠于恐怖组织头子Omar。秦国立曾在Omar父亲手下做事，发现Omar父亲从事恐怖活动之后便将信息告诉了美国人，美国航母的舰长炸死了Omar父亲，秦国立便贪了Omar父亲的黄金，再在迪拜将黄金做成汽车，每辆车价值1亿多美元。Omar绑架秦国立的目的便是得到黄金，然后利用黄金购买军火商的火箭炮轰炸美国航母的舰长，为父报仇。邪恶终将失败！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 

急先锋 (2020)

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急先锋/Vanguard(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2224285/blog/8221805/
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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