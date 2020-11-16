《僵尸叔叔》：恐怖的边疆僵尸

大学时候在宿舍看过，本部的僵尸造型很恐怖，扮相凶狠，简直是少年噩梦。前半部分是道士与和尚的插科打诨，轻喜剧风格，后半部分引入恐怖造型的边疆僵尸，道士与和尚带着各自的徒弟，联手将僵尸消灭。在僵尸同系列作品中，只有《僵尸叔叔》是没有林正英参与演出以及技术指导的作品。饰演女徒弟的李丽珍当时很青涩。钱嘉乐与李丽珍因为合作拍摄本片而恋爱，但恋情维持了两年便告分手。

洪金宝已经连续推出几部僵尸片，接连获得高票房，虽说是翻炒着隔夜的冷饭，但其商业魅力还是仍然令人无法抵御。本片的创作阵容没变，导演刘观伟仍旧主持拍摄，而幕后洪金宝坐镇把持全局。故事延续了前几部作品的轻松与幽默个性，把由僵尸缔造的恐怖气氛冲掉了不小，让人于压抑空气中略感轻松。影片获得了一千四百多万的收益，仍然维持了僵尸电影的低投入、高回收的概率，虽说创作上对比前作难以求新，但仍不失为一部难得的商业片精品。可惜，它已是香港完全本土民俗趣味的“茅山僵尸片”的最后一次风光了。

剧情：偏僻山间，一僧一道比邻而居。和尚（午马 饰）随和开朗，更有一女徒菁菁（李丽珍 饰）玲珑可爱；道士（陈友 饰）古板严厉，而徒弟嘉乐（钱嘉乐 饰）却鬼马顽皮。性格不同的两个师傅口角不断，大斗其法，两个冤家徒弟也搞笑连连，笑料频出。

某天，一支丧葬队伍路过此地，某边疆皇族中尸毒死去，幻化成僵尸，道士的师弟千鹤道长及王子护送棺木上京。途中遭遇暴雨，棺木被雷劈开，僵尸破棺而出，大开杀戒。乌侍郎（元华 饰）携王子侥幸逃命，但王子已中尸毒。和尚与道士命徒儿照看王子，两人则冲入树林寻找千鹤道长，发现千鹤道长被咬而自尽。家中两徒弟要应付尸变的侍卫。最终一起战胜边疆僵尸。