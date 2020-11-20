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《机器之血》：科幻外衣 温情内核

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2020-11-20 22:28:07

合家欢电影，算不上难看，也称不上经典。成龙大哥在悉尼歌剧院有精彩打斗，然后拉着绳索跳下去，这类惊险镜头，也只有大哥愿意做了。大哥老了很多，在本片中仍然拼命，至少这种敬业精神是值得致敬的。在一次采访中，大哥说了，好莱坞需要他，电影圈一样需要他，他要靠着自己的影响力，继续扶持新人。片尾花絮大哥说，明年继续拍《机器之血2》，不知是否落实。成龙大哥负责打，罗志祥负责逗，对付生化人，拯救大哥的女儿欧阳娜娜。女儿失去记忆，大哥13年在身边默默守护，舐犊情深。所以本片是科幻外衣，温情内核。

 

 

剧情：2007年，詹姆斯博士在半岛军火商的支持下研究生化人。研究过程中，生化人安德烈发生基因突变大开杀戒，将半岛军火商杀害，并控制其组织，接管生化人的研究。詹姆斯博士侥幸逃生，只好寻求警方的保护。特工林东（成龙 饰）不得以离开生命垂危的小女儿西西，接受证人保护任务，与生化人争夺博士，首次大战展开。

 

 

 

十三年后，一本科幻小说《机器之血》的出版引出了黑衣生化人组织，神秘骇客李森（罗志祥 饰）（被杀害的半岛军火商的儿子，为了报仇与拿回家产），以及隐姓埋名的林东，三股力量都开始接近一个“普通”女孩Nancy（欧阳娜娜 饰）的生活，想要得到她身上的秘密。黑衣人幕后受伤隐藏多年的安德烈也再次出手，在多次缠斗之后终于抓走Nancy。林东和李森，不得不以身犯险一同前去解救。

 

 

 

 

原来博士将二代的再生血液注入了西西体内，西西复活，但失去了所有记忆。西西被林东安排送到悉尼孤儿院，取名为Nancy，林东在她身边隐姓埋名保护她。Nancy的记忆慢慢恢复，逐渐认出了爸爸。安德烈为了生存，需要抽取Nancy的血液，同时为了制造更多生化人，他们还要抢夺博士留下的实验记录。林东、李森和女警苏姗（夏侯云姗）赶到实验基地大战生化人，最后林东和安德烈在飞船上打斗，林东将安德烈的机械心脏抠出，飞船爆炸，林东落入海中，被Nancy所救。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大哥在片中断了一只手臂，拍的时候戴绿手套：

 

 

 

 

6.1 

机器之血 (2017)

影评(26)

收藏(541)

机器之血/Bleeding Steel(2017)
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