《世纪大劫案》：最聪明的银行劫案

阿根廷犯罪片，改编自一个真实的银行抢劫案。2006年，一群盗贼抢劫了位于阿卡苏索的里约热内卢银行，这被认为是历史上最著名、最聪明的银行抢劫案之一。他们抢劫银行所采用的方式和在那之后发生的一系列事情都让人惊讶不已。故事传奇，人物大胆。一群异想天开的大盗，偷了一个银行，估计这群人是最可爱的窃贼了，在银行里给老奶奶过生日的桥段让人笑喷。带着仿真枪去抢劫，这样既不会伤人，也让抢劫后可以减轻罪责，而最终法庭对他们的判决也说明了这一策略的正确性。

剧情：里约银行面前，艺术造型师兼武术教练费尔南多在雨夜偶然发现下水道流水的线路，于是脑袋中萌生了一个大胆的主意，组合了几个朋友，打算挖地道偷银行金库的钱。但是他们想不出打开保险箱的方法。

某晚，费尔南多和爱人看星星时，得知看到的星光是多年前的星星发出的，现在看到的星星在现实中已经毁灭了。于是他被激发出“逆向思维”——白天，银行有警卫看护，那就得持枪抢劫；晚上，银行的钱搬进了金库，那就得开锁行窃。晚上开锁太难，但是如果白天去抢劫，利用人质拖延时间，然后就不用开锁，轻松就可以把钱拿走。而且这样一来，警察根本就不会注意到抢劫犯挖了下水道，一直以为劫犯困在银行里。最后再通过密道水遁。还要用仿真枪去抢劫，这样就算失败，判刑也是轻的。

众人按此计划执行，一个劫匪负责与警官沟通、谈判，他已提前阅读了关于谈判技巧的书。多人开保险柜，装美金、黄金和珠宝。期间一个年轻人人质吓得老师撒尿，被放出，还有一个老太太过生日，他们在人质手中找了一个蛋黄派，插上火柴，为老太太过生日，再放走。然后给警官打电话点了几份披萨，把所有的仿真枪放在银行，开始逃走。走到另一井盖处，由上面守着的同伙拉上他们，乘车而走，劫案成功。

最后罪犯还是逃不了追责，因为坏人团队里总有笨蛋，而笨蛋总会因为肆无忌惮出问题，其中一个因为出轨，而被妻子检举，赃款也被找到，因此抢劫犯一窝端。由于他们的枪是假的，又没有伤害人质，所以法院从轻发落，策划者费尔南多只判了一年多，最长的劫匪才判7年。后来出狱后，各自有了新的人生。失窃估值在800万-2500万美金，却只追回100多万美金，谁知道他们保留了多少钱呢？出狱后，身份清白了，过得都挺滋润。