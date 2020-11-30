《金刚川》：拼尽最后一口气！

我小时候就听说了“抗美援朝”的战争，由于新闻报道比较少，也没有去太多的了解，直到最近看了《金刚川》后，经网上百度查询有所了解，根据报道朝纪念馆全国走访查实资料，朝鲜战争期间中国志愿军战士阵亡共183108人。代军长，副军长4名，师长3名，副师长1名，师参谋长3名。2014年10月29日，中国民政部、总政治部确认抗美援朝烈士共有197653名。近20万名志愿军在此次战疫中牺牲，这个数字是惨烈的是触目惊心的！那么是值得的吗？





看1950年6月25日朝鲜战争爆发，7月7日联合国安理会通过第84号决议，派遣“联合国军”支援韩国抵御朝鲜的进攻。8月中旬，朝鲜人民军将韩军驱至釜山一隅，攻占了韩国90%的土地。1950年9月15日，以美军为主的联合国军（美国、英国、法国、加拿大、澳大利亚、新西兰、荷兰、比利时、卢森堡、希腊、土耳其、哥伦比亚、泰国、菲律宾、南非、埃塞俄比亚）在韩国仁川登陆，开始大规模反攻。从这个时间段来看，新中国刚刚成立不久，外国列强联合进入我们邻居韩国可谓图谋不轨啊！





所以1950年10月25日，中国人民志愿军应朝鲜请求赴朝，与朝鲜人民军并肩作战，经过历次战役最终将战线稳定在38线一带。1951年7月10日，中华人民共和国和朝鲜方面与“联合国军”的美国代表开始停战谈判，经过多次谈判后，终于在1953年7月27日签署《朝鲜停战协定》。本片就是讲述1953年7月12号这一天里，中国志愿军要在金刚川附近搭建一座桥，要快速通过这个桥以后才能到达朝鲜的金城，支援那边的朝鲜军队。而美国的巡逻飞机、轰炸机一直在桥的附近盘旋，想尽办法要将志愿军迅速搭建好的桥梁屡次进行炸毁，就这样在敌炸我建、敌炸我再建的反复循环的过程中，发生了不少有趣和感人的故事。









由于导演们的水平比较高，外加演员们个个演技在线，特效也特别震撼，感觉看这种战争片一点都不枯燥不乏味，与之前看的《八佰》相比较，感觉这一部更胜一筹。影片从士兵、飞机、炮手、筑桥4个角度来还原同一件事情。这样也可以让观众更全面更生动更细致感受到：当时战争的残酷和赢得战争的不易。接下来就从这四方面来看看其中的亮点：





1.士兵：从士兵们的脸上布满了泥垢可以看出他们已经行军很多天了，处于疲惫状态只听见士兵小胡在向排长催促着自己要到前方侦查，排长立马叫他闭嘴，趴下。要知道志愿军个个都是不怕死的人，领导都是个个冲在前面的。当排长见到连长后也是争着抢着要冲到前线，被是江西人的连长痛骂一顿，因为连长刚接到任务，并非要去前线打仗，而是让他们修桥。可他说的话排长却听不懂真让人着急还闹出一些笑话。这也从侧面反映出，当时志愿军是来自全国各地的兄弟大家克服了很多困难，齐心协力共同作战。





2.飞机：说到飞机影片只有美国人的飞机，我们只有大炮，可见这是实力悬差非常大的战争，输的概率就会大很多。其中最精彩的画面就是炮弹的慢镜头，特别是美军年轻飞行员在向老飞行员抱怨，中国志愿军怎么打都打不死时，一颗炮弹迅速飞来就像长了眼睛似的，将年轻飞行员的飞机击中后，弹开的碎片划中了旁边老飞行员的脸血水四溅。这些镜头都是慢镜头，看得非常清晰，非常震撼。惊恐地看着老飞行员被划伤后痛苦的表情，让观众会觉得脸好痛啊。还有让人眼睛一亮的镜头就是，当美军侦察机获得我军大炮的准确位置时，通知后方派来了炮弹运输机一下子投了10枚炮弹，而炮弹在坠落的时候都是采用了慢镜头，观众都能将它们一一数得非常清楚让人触目惊心，看得特别心惊胆颤。





3.炮手：我军虽然没有飞机与美军抗衡，但我们有优秀的炮手。指挥明炮台的是排长，而指挥暗炮台的是班长，这个班长技术好，头脑灵活，胆子大，之前是连长，由于不拘小节在岗位上随意抽烟，被敌军发现过所以被降职了。当美军发现了明炮台的位置后，班长强调各种理由要和排长换位置，把那个年轻美飞行员击落后更是依依不饶要抢占明炮台。那个老飞行员回来报仇时，更是将班长身体炸得四分五裂。排长一气之下将暗炮台变成了明炮台，夜晚为保护志愿军迅速过桥，将炮台四周点亮让自己成为了明靶子。即使被炸断了一只手一只脚也要和敌军奋战到底，拼尽最后一口力气。





4.筑桥：这座桥还是挺长的，目测200米左右，用一大块一大块的长木条拼成。志愿军过桥的时候是3个人并排能同时奔跑，当敌军一次一次的轰炸，一次一次的摧毁，桥在志愿军一次一次的拼命抢救中奇迹复活。当敌军用10枚炮弹连续轰炸，外加投放到水里的延时炸弹破坏后，桥已经完全损坏了。飘在水面上的只有一根根残碎的木条，要想在两三个小时之内将桥修复是不可能的。可美军侦察机在半小时之后看到桥又奇迹地复活了，看得他目瞪口呆、心服口服。













因为他将飞机拉近水面时，看到的画面是他不敢相信的。但这就是事实：志愿军们在水里筑起了人墙，最底下的志愿军们踩在了残碎的木桩上，而他们肩上扛起了另一层志愿军。上一层的志愿军们肩上扛着一条条的木块，只见大部队志愿军们快速地跑过人桥，没多久就全部抵达金城。





结局大家都知道了：抗美援朝战争的规模非常大，直接参战国众多，参战人数也十分庞大。美方的参战人数达到了百万，而中朝方面总计人数更是达到了二百万之多，其中中方的参战人数也是高达百万。在经过中朝两国通力合作的抗争之后，总共消灭了敌人100多万，其中包含39万左右的美军。而被我方击落的敌机数量巨大，击沉的舰艇也不在少数，缴获了敌方各种作战物资更是数量巨大。虽然装备不如敌军，但我军的志气和团结的力量远远高于敌方。





试想着如果这次抗美援朝中国失败了会怎样呢？我国和朝鲜、韩国及周边的各国，都将成为美国及其他联合国的殖民地？后面几代人都会成为混血儿吗？我还会被出生吗？那也不会有改革开放，更不会有现在的美好生活吧？





























