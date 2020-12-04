网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光码字委员会>>《一秒钟》：缺心眼的爹

《一秒钟》：缺心眼的爹

加入收藏

2020-12-4 19:48:01


七十年代的大西北：人烟稀少，一片荒凉，
太阳把沙漠照得耀眼；风儿又把沙土吹得无情。
小镇上因为两个月一次放映的电影，
而显得热热闹闹、就像大伙儿在过节。
这次的电影名字叫《英雄儿女》，
虽然看过很多遍，但大伙儿还是合唱着插曲。
刘家闺女不开心，因为弟弟没能一起来，
借人家的胶片灯罩烧坏了：赔不起，躲得起。
缺心眼的父亲出轨，母亲早死，姐弟流浪，
她们要能吃上一顿好饭，也得靠场里救济。
刘闺女不甘心，起了偷电影胶片的念头，
半路遭到劳改犯的阻挠，两人起了争执。


他们将电影胶片交还给范电影后，
其赶马车的儿子却将事情变得更为复杂。
精明滑头的范电影却生了一个傻儿子？
只怪缺心眼的他对儿子误服清洗液不重视。
劳改犯之所以要赶来看电影前的新闻简报，
那是他太想见女儿生前的最后一面啊！
六年前女儿八岁的时候，
他因与造反派的头头打架而做牢。


作为有女有妻的男人为什么这么冲动呢？
就算被冤枉被侮辱也不能这么缺心眼呀！
劳改犯见到了女儿的影像泪流满面，
却也无法改变再次入狱改造的窘境。
两年后洗心革面的他再次来到小镇，
刘闺女为他收好的报纸里没有女儿的底片。
那一秒钟女儿的光辉形象，
早已深深地印在了父亲的脑海里。
失去了一位女儿虽然是不幸的，
但现在多了一位刘女儿无疑又是幸运的。
人一定吸取教训，珍惜现有的缘分，
不犯同样的错误，不再做缺心眼的爹！






7.7 

一秒钟 (2020)

影评(31)

收藏(133)

一秒钟/One Second(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/9599883/blog/8222516/
--------------------
评影论理；抒情存真！

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光码字委员会 20860

RSS订阅

时光码字委员会

5899名成员17867个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 