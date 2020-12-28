耳鸣用甘元归丹汤历程配合饮食作息分享，不要失去对生活的希望

我是今年二月发现自己得了耳鸣，之前一直以为是周围工地施工电机在轰鸣，直到过年回爸妈家睡了一晚发现声音还会出现，并且堵住耳朵声音会变大，自己判断应该是耳鸣。主要症状如下：白天基本没有感觉，但是在封闭且安静的环境里会听的到耳朵有持续翁鸣声。尤其是晚上睡觉的时候，持续嗡鸣声会让我无法入睡，烦躁不安。

忍受了快一个月，耳朵由耳鸣发展成了伴随有耳朵疼的症状，我决定去我们这里耳鼻喉科比较好的协和医院治疗。一开始先挂了个谱号，医生在基本的诊断后，认为我耳朵没有炎症和外部创伤，开了听力和耳鸣的检查让我做，检查结果如下：

这个是做的检查





拿着这些结果，我在这家医院挂了一个耳鼻喉专家号，该医院APP上说这位医生擅长治疗耳鸣，H医生，该医生看了结果以后诊断我为神经性耳鸣（我自己认为应该是找不到炎症或外伤等原因的耳鸣都会被称为神经性耳鸣），且已经对右耳听力造成了影响。H医生说要用一些阔血管之类的药物，估计我是因为脑部供血不畅导致的耳鸣，需要连续打针7天，并且说即便这样治疗也可能只有70%康复的可能，总之打完针以后，好或者不好都需要来复诊，然后就是医生常用语注意休息，心态放轻松之类的话，药物清单如下：

之后我就开始了漫长的泡医院之旅，利用中午时间去医院打针，午觉也不能睡，午饭也吃不好，就这样连打了四天针，期间还经历了打针打成凶案现场的悲催事件。

更血腥的图就不上了，反正护士说是我没压好，但是我觉得她这一针下去的时候就比前几天打的要疼很多。第四天我发现我的耳鸣现象并没有减轻，同时还多了头晕的问题，于是又挂了一个耳鼻喉专家号，这次我必须实名，医生名字叫李强，也是该院APP上说他擅长治疗耳鸣，为什么点他的名字，是因为他很过分，排队几小时不到五分钟打发了我，态度差，说话还很伤人，大概就是问之前找H医生看了，针没打完找他看干嘛，我说我现在出现了头晕的症状，他说那先停药，我接着问我耳鸣也没有改善怎么办，他不耐烦的说那你就治不好了，这辈子就这样了。当时我没有愤怒，只是很绝望的走了。接下来我还是坚持打完了七天的针，耳鸣一点都没有好转的迹象，之后也没有找H医生去复诊，当时真的是绝望了，以为是不可能好了。

就这样又忍受了两个多星期，依旧是耳鸣，头晕，耳朵疼。晚上耳鸣严重影响睡眠，在持续的轰鸣声中，心绪不宁，然后李强医生那句：好不了，以后就这样了。一直在脑中萦绕，连轻生的念头都偶尔闪现过。于是我开始在网上各种查，什么百度，什么平安医生都查过，没有查到什么有用的信息。

下面着重讲下我治疗的过程，看了几篇病友的文章，大家都认为在治疗神经性耳鸣这方面中医比西医效果好，中医有两种方式一个是针灸，一个是中药。急于解决问题的我一开始选择了针灸。挂了协和医院蔡国伟教授的针灸号，开始了为期五天的针灸治疗。也问了蔡教授同样的问题，为什么打针后会头晕，以及我的耳鸣什么时候能好。蔡教授是这么回答的：打的药是扩展血管的，如果血压本来就偏低扩血管后，就会引起低血压，因此会头晕。关于神经性耳鸣，中医上认为是肾虚导致，蔡教授认为坚持治疗会好转，这让我又有了信心。

扎针主要在后脑和耳朵，腰上会拔火罐，治疗了第四次的时候隐约觉得有所改善，但并不明显，蔡教授让我再继续扎一个疗程。但是我不能再继续了，为耳鸣跟单位请了太多假，我即使早晨七点到医院，也要耽误至少一到二小时的上班时间，民营企业不比国有大单位

后来同事推荐了甘元归丹汤，我查了下患者评价很好，觉得好像还有救，并不是医生说的治不好了，只是过程会比长，一开始抱着试试看的心态买了1盒，喝了10几天感觉耳鸣音调有所降低，于是第二次直接买了3盒，由于发的顺丰快递速度可以所以没耽误使用，每天就是白天上班没事就喝几口，饮用比较方法，时间一天天的过去，耳鸣声音感觉也在不断减轻，直到有一天真的完全听不到了，现在已经过去了好几个月一切正常！