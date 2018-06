传递善良温柔——《帕丁顿熊2》 **《帕丁顿熊2》片名Paddington 2 (2017),别名柏灵顿2(港)/柏灵顿熊熊出任务(台)。 英/法/美国喜剧动画电影。 这只欢乐萌熊成功融入布朗家,也融入了社区,成了最受大家欢迎的人。小熊帕丁顿的露西婶婶当年为了照顾他,放弃了游历伦敦的心愿,悉心抚养小熊帕丁顿长大成人,眼看快到露西婶婶100岁生日了,小熊帕丁顿准备购买一本有关伦敦地标景点的立体书送给婶婶。 为了这本昂贵的古董立体书,小熊帕丁顿开始打工赚钱,突然出现的窃贼偷走了立体书,还让小熊帕丁顿蒙冤入狱。小熊帕丁顿在亲友的帮助下终于洗清罪名,还迎来了婶婶。 全片笼罩在一片欢乐祥和的氛围中,帕丁顿它的礼貌、它的真诚、它的善良、它的温暖,无时无刻不在感染着观众。它坚信婶婶的话,善待他人,也会被他人善待。于是帕丁顿一以贯之地待人礼貌善良友好温柔,就像布朗先生所说:“他总是会在人类身上寻找善良美好的一面,并且总是能找到。” 女主角莎莉·霍金斯Sally Hawkins应该很喜欢水,在《帕丁熊2》中就泡在水里,在今年大热的《水形物语》中依旧泡在水里,估计水能给她带来好运。 片中的幽默桥段玩得比较高级,没有冒犯人身的低俗段子,也没有取笑别人的尴尬,都是依靠偏差和信息不对等产生喜剧效果。不粗鄙不低俗,都是好段子,适合全年龄观看。如果带孩子看电影,那就应该看这样的喜剧片。 美国有泰迪熊,英国有帕丁顿熊,日本有熊本熊,我们有熊大熊二。多看看别人的文化作品,就知道差距在哪了。最关键的差距不是结束,而是内核,没有一个积极正面的内核,再怎么拍,也只不过重复形象的赚钱工具。 那些被它善待的人,也纷纷对它报以温柔。露西婶婶为了拯救小熊,放弃自己的理想,随后言传身教伟大无私,培养出了乐观向上、温暖有爱的帕丁顿;帕丁顿一直照顾的阿郎知恩图报,关键时刻帮助帕丁顿追击窃贼;布朗一家和社区邻居们也是和谐有爱,相互帮助,在帕丁顿的催化作用下,愈发和睦;哪怕进到监狱,帕丁顿也能感染一票看似凶猛内心温柔的狱友和狱警。 即便身处黑暗,有的人依旧会仰望星空。帕丁顿从来没有停止对真善美的追求,并且一直将这种正能量辐射给身边人。就像我们的社会一样,哪怕法官判了“彭宇案”,依旧会有人选择帮助跌倒的老人,他们宁愿相信坏人老了也是老人,选择传递善良和美好。当我们宣传黑暗面时,忽略了塑造更大的光明去驱散黑暗。看多了黑暗的社会新闻,看看这部电影暖暖心,世上还是有好人的。 影片还有一个很重要的作用,那就是游历伦敦。帕丁顿带着观众们在伦敦各大景点穿梭,白金汉宫Buckingham Palace、圣保罗大教堂、谢普顿马利特监狱、伦敦塔桥Tower Bridge、特拉法加广场Trafalgar Square、碎片大厦The Shard、小威尼斯Little Venice、古董店Alice's antiques、帕丁顿火车站Paddington Station、彩色房子Chalcot Crescent,主要景点一个接一个,影片的旅游广告意味其实挺浓的,如果不是篇幅限制,12个经典肯定要一个接一个拍完。用欢乐喜剧的方式做地方旅游宣传片,还能取得这种不错效果的,估计也就是帕丁顿熊了。 积极健康,困境仰望星空, 老少咸宜,传递善良温柔。 上一页12下一页

