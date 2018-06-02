传递善良温柔——《帕丁顿熊2》

**《帕丁顿熊2》片名Paddington 2 (2017)，别名柏灵顿2(港)/柏灵顿熊熊出任务(台)。

英/法/美国喜剧动画电影。

这只欢乐萌熊成功融入布朗家，也融入了社区，成了最受大家欢迎的人。小熊帕丁顿的露西婶婶当年为了照顾他，放弃了游历伦敦的心愿，悉心抚养小熊帕丁顿长大成人，眼看快到露西婶婶100岁生日了，小熊帕丁顿准备购买一本有关伦敦地标景点的立体书送给婶婶。

为了这本昂贵的古董立体书，小熊帕丁顿开始打工赚钱，突然出现的窃贼偷走了立体书，还让小熊帕丁顿蒙冤入狱。小熊帕丁顿在亲友的帮助下终于洗清罪名，还迎来了婶婶。

全片笼罩在一片欢乐祥和的氛围中，帕丁顿它的礼貌、它的真诚、它的善良、它的温暖，无时无刻不在感染着观众。它坚信婶婶的话，善待他人，也会被他人善待。于是帕丁顿一以贯之地待人礼貌善良友好温柔，就像布朗先生所说：“他总是会在人类身上寻找善良美好的一面，并且总是能找到。”

女主角莎莉·霍金斯Sally Hawkins应该很喜欢水，在《帕丁熊2》中就泡在水里，在今年大热的《水形物语》中依旧泡在水里，估计水能给她带来好运。

片中的幽默桥段玩得比较高级，没有冒犯人身的低俗段子，也没有取笑别人的尴尬，都是依靠偏差和信息不对等产生喜剧效果。不粗鄙不低俗，都是好段子，适合全年龄观看。如果带孩子看电影，那就应该看这样的喜剧片。

美国有泰迪熊，英国有帕丁顿熊，日本有熊本熊，我们有熊大熊二。多看看别人的文化作品，就知道差距在哪了。最关键的差距不是结束，而是内核，没有一个积极正面的内核，再怎么拍，也只不过重复形象的赚钱工具。

那些被它善待的人，也纷纷对它报以温柔。露西婶婶为了拯救小熊，放弃自己的理想，随后言传身教伟大无私，培养出了乐观向上、温暖有爱的帕丁顿；帕丁顿一直照顾的阿郎知恩图报，关键时刻帮助帕丁顿追击窃贼；布朗一家和社区邻居们也是和谐有爱，相互帮助，在帕丁顿的催化作用下，愈发和睦；哪怕进到监狱，帕丁顿也能感染一票看似凶猛内心温柔的狱友和狱警。

即便身处黑暗，有的人依旧会仰望星空。帕丁顿从来没有停止对真善美的追求，并且一直将这种正能量辐射给身边人。就像我们的社会一样，哪怕法官判了“彭宇案”，依旧会有人选择帮助跌倒的老人，他们宁愿相信坏人老了也是老人，选择传递善良和美好。当我们宣传黑暗面时，忽略了塑造更大的光明去驱散黑暗。看多了黑暗的社会新闻，看看这部电影暖暖心，世上还是有好人的。

影片还有一个很重要的作用，那就是游历伦敦。帕丁顿带着观众们在伦敦各大景点穿梭，白金汉宫Buckingham Palace、圣保罗大教堂、谢普顿马利特监狱、伦敦塔桥Tower Bridge、特拉法加广场Trafalgar Square、碎片大厦The Shard、小威尼斯Little Venice、古董店Alice's antiques、帕丁顿火车站Paddington Station、彩色房子Chalcot Crescent，主要景点一个接一个，影片的旅游广告意味其实挺浓的，如果不是篇幅限制，12个经典肯定要一个接一个拍完。用欢乐喜剧的方式做地方旅游宣传片，还能取得这种不错效果的，估计也就是帕丁顿熊了。

积极健康，困境仰望星空，

老少咸宜，传递善良温柔。