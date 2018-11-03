《流浪猫鲍勃》：街角遇见猫，从心再出发





自从2006年凭《摇滚兄弟》跃上大银幕后, 卢克·崔德威早已脱颖而出成为了一个与众不同且富有才华的演员。十年后, 他终于得到了一个值得其发挥演技的主要角色。一个猫奴？没错，他在《流浪猫鲍勃》这部电影里给一只猫当配角。

电影本身并不像剧情听起来那么荒谬。这只精明的姜黄色雄猫鲍勃在社交媒体上很有名气, 完全足以跟在银幕上与他搭戏的演员的表现相媲美。在这个故事中, 本色出演自己的鲍勃也展示了表演的才华。它天生具有表现力, 能够很好地与周围的人相处互动, 不过它不得不通过一系列网络短视频风格的可爱小猫咪滑稽桥段来推进一些更严肃的情节, 所以这只网红猫的粉丝们也不会失望。导演罗杰·斯波蒂伍德知道他的天然受众来自哪里。





对于一部关于无家可归、贫穷和吸毒成瘾的电影来说, 可爱的猫咪也许是成功吸引主流观众观看的少数有效方法之一。这一点当然同样适用于影片基于改编的同名原著及随后的两部续作。观众可以很容易猜到,作者詹姆斯·伯恩的原著讲述了一个正能量的励志故事, 但是其中并非没有一些严肃的挣扎与抗争。虽然这部电影相当温和、相对温馨地呈现了社会底层的生活面貌, 但在一些非常凄凉的场景中, 罗杰·斯波蒂伍德并不害怕通过挑战人们对他们的偏见来让观众感到不舒服。也许, 主角无休止的宽容本性以及有点不合理的慷慨平衡了这种不适感, 但是在这些经历中, 理性并不总是让人得以生存的最好工具。

对于那些尚不觉得这部电影剧情老套的观众来说, 这个故事着眼于戒毒者詹姆斯和他收养的并使他成为明星的流浪猫鲍勃之间的关系。不要介意流浪汉与狗的熟悉现象——事实证明, 系鞋带的猫就是街头艺人的招财猫。而且他们俩也很擅长吸引女性的青睐。多亏了鲍勃和对关心他的人负责的经历, 詹姆斯找到了一个尝试恢复清醒, 掌控自己生活的理由。罗杰·斯波蒂伍德在讲述这个男人决心克服种种困难为自己开创一片未来的励志故事的同时, 潜移默化地强调了, 正是绝望和缺乏支持使许多吸毒者陷入困境。





虽然时长没必要这么长, 而且一些地方过于松散, 但得益于两个主角的扎实表现和扮演他们的邻居兼浪漫对象的鲁塔·盖德敏塔斯的精彩配合, 这部电影依旧足够吸引人。有趣的是, 作为一部关于伦敦的电影,《流浪猫鲍勃》提供了一个不同的角度, 从街头底层出发, 远离大多数的旅游景点, 但也没有过分剥削这座城市严峻的一面。事实上, 有几个镜头确实通过鲍勃的视角展现, 我们从而看到了街头的最底层——这再次迎合了网络短视频人群的需要。

总而言之, 这是一部令人感觉不错的电影, 鲍勃证明了它在大银幕上的表现和在小视频上一样迷人, 猫奴们一定会喜欢这部电影。然而, 除此之外, 这部电影再其他方面并无突破, 所以很难进一步扩大受众人群。