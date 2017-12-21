《寻梦环游记》最让我觉得美好的是亡灵世界的绚丽多彩，温暖有情，远不是我们一般想象的死者世界充满了黑暗、冰冷、阴森、恐怖等的感觉。骷髅可以很可爱，也可以载歌载舞、互助友爱，可以有美丽的烟火表演，甚至还有绚烂如虹的花瓣桥通向人间，已经逝去的人们可以在亡灵节那天通过这座桥去探望还记得他们的生者和家人。





这是多美好的愿望和想象呢！如果死去了也能有如此美好的世界，死亡应该就不会让人那么恐惧了吧？不过想生活在如此美好的亡灵世界，电影给出了一个前提设定，那就是世上还有人记得你；如果你想通过花瓣桥去人间探望，还需要有人在亡灵节那天把你的照片拿出来祭奠。离去的事实固然令人悲伤，但被人惦念、叫人怀想的那份情感却让人觉得美好温暖。





就像影片中满脸皱纹的太奶奶可可对爸爸的记忆。虽然很老了，记忆也快随着衰老丧失殆尽，但听见爸爸小时候常常弹给自己的歌曲remember me依旧能不由自主地喊出“爸爸”。虽然家里的其他人都不相信自己的爸爸埃克托，以为他是抛家弃女、不负责任的人，但是可可始终相信自己的爸爸；当家人力图把埃克托从家族记忆中抹去时，她悄悄把爸爸被撕去的头像收藏了起来。所以当苍老的可可重新记起爸爸，跟着米格哼起remember me，拿出爸爸照片给米格时，和我一起看电影的女孩早已泣不成声，我也泪流满面。





太羡慕小男孩米格有一个充满爱的大家庭！特别喜欢太奶奶可可，她虽然老到不能动，但一直坐在那里的安静陪伴让人有种很踏实很安全的感觉。米格有什么心事都愿意告诉太奶奶，太奶奶虽然不说话却总是微笑，看上去暖暖的。





“人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛！”，这句话原意是讲一个人的社会价值有高有低。可对于逝者的亲朋好友而言，这些并不重要，重要的是彼此间的情感联系。即使逝去的人在社会上的地位再渺小，可是在热爱他们的亲人朋友眼中，他们仍是重要的那个。

在网上看见过这样一种说法，大致意思是人的死亡分为三个阶段：第一次是医院宣布的死亡，这是生理上的死亡；第二阶段是葬礼的结束，这代表着个人社会身份的结束和死亡；最后一次死亡，就是世上最后一个记得你的人把你遗忘。最后一次死亡才是彻底的死亡和消失，这里要表达的意思和《寻梦环游记》的设定如出一辙。

记忆是很珍贵的恩赐，所有你生活里留下的痕迹（情感体验和经历过往）都有可能成为你想珍藏的记忆。当回首往事时，把这些记忆说成是自己生命的全部意义都不为过！所以记忆特别重要，同样记忆的力量也很强大，就像《魔弦传说》中久保用来打败月神爷爷的强大武器不是一副有法力的盔甲，而是内心的记忆。





影片中最 凄然的一幕 就 是 猪皮哥黯然神伤地消失！ 所以爱我，就请记住我吧！ 愿人世间多几个幸福家庭，愿我们在人世的彼岸依旧有温情相伴！

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