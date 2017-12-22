《芳华》：芳华消歇的时候，是寂静的

等到芳华尽皆消歇时，才发觉原来曾经这样绚烂过。





我想， 大概冯小刚在文工团的青葱岁月时也并未想过，会有那么一日，这样想念那段旋转喧哗的时光。其实我们都一样，在某段阳光灿烂的日子平静度过，有时想起竟不觉泪湿衣衫。

回忆是一种诗意的凝视，可以细微到一个女子系在发梢的浅蓝色蝴蝶结。如同影片在表达刘峰爱恋时，镜头安静地停留在丁丁垂下的长发。









如此深情的镜头语言，影片中很多很多。大概也只有那个时代的人真的沉浸在回忆中，才能做到如此自由而生动地营造出往日的氛围吧。





那些仿佛带着露水的阳光里，空中飞舞旋转着的，许多少女的美好肉体；

那些直接暴露在阳光和自来水下的嬉闹；

甚至于那些剑拔弩张的欺凌以及鸡毛蒜皮的猜忌……





都成为再也无法触及的青春,绽放张扬甚至尖刻的生命力。在转过身伤感的一瞥中，显得如此美丽。









所以，影片花了几乎三分之一的时间，用迷蒙的色调铺展开那段浪漫而无聊的年华，叙说那些在当时来说再平常不过的事物。因为，那才是他们正当年，正开始吐露芳华而不自知，所以，镜头才会反复在少女若隐若现的酮体间穿梭，表现出近乎狂热的迷恋。这不是迷恋其它的什么，正是迷恋他们逝去的芳华。





在观影的过程，你甚至无法察觉，在什么时候，那种恍若暖日的色调渐渐被凋敝的清冷色调取代。镜头类似舞步的旋转也变成了时事动荡的颠簸。这一切发生得悄无声息。如同芳华消歇的时候，是寂静的，也似乎是瞬间的。









文工团的芳华因那场战事而生发，也因那场战事而消亡。在何小萍茫然地走向战火的废墟那一刻，芳华安静吞吐的日月就不在了。在那一刻，残酷的灰色开始覆上单薄的花枝，令其迅速枯萎。她疯了。而她心目中世界上最好的人刘峰残了。





至于仍然留在文工团没有完全暴露在残酷灰烬里的人，依旧会因为身边的人发生的悲剧而蒙上惨淡的阴霾，哪怕只是一声唏嘘。













同一时刻，战地的两边，歌舞、血腥，成为怪诞并立的两个世界。可以说，战争场面是极其残忍的了，在《集结号》《一九四二》之后，枪林弹雨的现场感达到了炉火纯青的级别。瞬间的死亡，永远不及一条生命眼睁睁地从手中流走，好像抓不住的细沙那样软绵无力。此时，人的绝望与沮丧崩于一线。刘峰经历过，他还经历过一个花季少女最具生命力的时刻和死寂的结局。而他自己，在一系列动荡中，也从一个热情洋溢的少年到身残消沉的大叔。





似乎也无法完全责怪时代。或许要责怪盲目的爱情。他的柔情纯澈而澎湃，却徒然付诸于一个空洞而浅薄的美丽女人。这是他一生悲剧的起点。为何会要设定刘峰这样无私善良的人物呢？甚至有点不像是一个真实的人，以至于并不讨喜。有时我会邪恶地想，可能他如此低到尘埃做所有别人不愿做的事，是他得以存在于这个沐浴光环的大集体的唯一方式，尤其在他失去了空中跳跃的强劲身躯之后。正如他放弃了别人求之不得的进修机会，也不是无私，而是因为想留在暗恋的她身边。









刘峰这个人物的真实，也在于他面对命运的不抵抗与无力抵抗。他可以在战火中展现英雄气魄，却无法阻止自己在和平年代被众人践踏。这就是世事的荒诞与可耻。影片勇敢地揭露出来了。人物开始变得其次，时代洪流的偏向才真正让人愤慨而悲叹。比如临近结尾，行政人员对残疾退役军人的殴打，还能说是不知者，而战友在含泪叱骂之后，转过身却玩弄假肢取笑当年的流言，就真的是一点点温暖的人性光辉都没有了。

至始至终，只有刘峰和何小萍是一类人。叙述者萧穗子还有些反思能力，但仍然失去了人性最柔软的部分。只有他们，真正地去爱过人，也会去体会他人的情感。尤其何小萍，她可以说是塑造的最为立体饱满的角色了。她世故，改了带罪的姓，撒谎避免争端。她真挚，深夜就着手电筒的灯给父亲写信，字字令人心碎。她与父亲的书信往来，是唯一让我泣不成声的片断。









同时她也很深情，会为集体的冷漠而暗自疏远与反抗，会倾听濒死者感伤的家常，在多年后远走寻找，更会在不清醒的时候仍然怀揣舞蹈的理想，在月色之下的空地兀自起舞。她是最用力地伸展花枝，去感受这个世界，也注定被世界的冰冷击打得花残叶落。

然而比起后来那些富贵的、社会地位高的，他们依然是绽放得最耀眼的芳华，因为他们沐浴过最美的阳光，也受过最冷的冰霜，他们活过，始终那么温柔。





至于其他的一切，什么文工团解散的醉酒吟唱（个人认为，《驼铃》的隐忍深情都被泛滥的泪水破坏了），什么萧穗子暗恋多年不敌一句门当户对，都不过如她撕碎在夜色中随风散去的情书，轻飘飘的，激不起什么情感的涟漪。与战争的创伤，与爱情的幻灭，命运的不公相比，真的算不上什么了。反而有些阻碍情感的一泻而下。

不知是不是删减的缘故，整部影片下来，故事时间虽然跨度很大，却还是缺失了某种茫茫然白驹过隙的失落感。世事变迁的转场过于平淡，对比也不激烈，叙事片断化，完全消磨了瞬间老去给人带来的情感冲击。或许多些《美国往事》等对于普鲁斯特式的时间意味，作品的审美底蕴会深厚得多。





再忆起曾经芳华，必然不是往事如烟那么清淡。一张破碎粘合的照片，一支舞蹈 ……都会让人恍如隔世。然后感叹：当时芳华消歇的时候那么寂静，毫无察觉，如今回首才听见花谢的声音是那么响亮。















